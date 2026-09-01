Franco Colapinto correrá este fin de semana el GP de Italia tras ser confirmado en Alpine para 2027: hora, TV y todo lo que hay que saber

Franco Colapinto correrá en el circuito de Monza, en Italia

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La Fórmula 1 saldrá a pista este fin de semana después de unas semanas de descanso tras el regreso de la Máxima en los Países Bajos. Franco Colapinto fue confirmado por Alpine para 2027 y ahora buscará volver a luchar por los puntos en el Gran Premio de Italia, que se correrá en el Templo de la Velocidad en Monza.

El piloto argentino se aseguró la continuidad para la próxima temporada gracias a sus buenos resultados en la primera mitad del presente año. Franco aparece 12° en el Campeonato de Pilotos con 19 puntos detrás de los Racing Bulls de Arvid Lindblad (23) y a unas 25 unidades de distancia de su compañero Pierre Gasly (44). Antes del parate logró dos de sus mejores actuaciones en la F1 tras terminar por delante del francés. Remontó 10 posiciones en el Gran Premio de Silverstone para cruzar la meta 9° y tuvo maniobras sublimes –una de ellas ante el mismo Gasly– para ser 10° en Bélgica.

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El cronograma de este fin de semana será tradicional, por lo que el viernes los pilotos sólo tendrán sus dos prácticac libres para probar sus monoplazas de cara a la clasifiación del sábado que definirá la grilla de partida de la carrera dominical desde las 10 (hora argentina).

La cita en el trazado italiano será a 53 vueltas que cuenta con 5.793 metros de extensión y tuvo su vuelta más rápida en carrera es del McLaren de Lando Norris el año pasado (1:20.901). En 2025, Max Verstappen a bordo de su Red Bull llegó primero a la bandera de cuadros, mientras que el recuerdo indica que no fue una buena competencia para los Alpine, ya que Colapinto acabó en el puesto 18° de la prueba, uno por delante de Gasly (19°).

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DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1

Viernes 4 de septiembre

Práctica libre 1: 7.30 (Argentina) / 12.30 (Italia)

Práctica libre 2: 11.00 (Argentina) / 16.00 (Italia)

Sábado 5 de septiembre

Práctica libre 3: 7.30 (Argentina) / 12.30 (Italia)

Clasificación: 11.00 (Argentina) / 16.00 (Italia)

Domingo 6 de septiembre

Carrera a 53 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Italia)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV

El circuito del GP de Italia de F1

EL CALENDARIO DE FRANCO COLAPINTO EN LA F1 2026

1- 14° en el Gran Premio de Australia

2- 14° en la Sprint del Gran Premio de China

3- 10° en el Gran Premio de China

4- 16° en el Gran Premio de Japón

5- Gran Premio de Baréin: domingo 12 de abril (CANCELADA)

6- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril (CANCELADA)

7- 10° en la Sprint del Gran Premio de Miami

8- 7° en el Gran Premio de Miami

9- 9° de la Sprint en Canadá

10- 6° en el Gran Premio de Canadá

11- 15° en el Gran Premio de Mónaco

12- Cruzó la bandera a cuadros 8° en el Gran Premio de Barcelona, pero fue reclasificado décimo

13- 15° en el Gran Premio de Austria

14- 12° en la Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña

15- 9° en el Gran Premio de Gran Bretaña

16- 10º en el Gran Premio de Bélgica:

17- 15° en el Gran Premio de Hungría

18- 12° en la Sprint del Gran Premio de Países Bajos

19- 14° en el Gran Premio de Países Bajos

20- Gran Premio de Italia: domingo 6 de septiembre a las 10.00

21- Gran Premio de España: domingo 13 de septiembre a las 10.00

22- Gran Premio de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 8.00

23- Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 6.00

24- Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 9.00

25- Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17.00

26- Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17.00

27- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14.00

28- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a la 1.00

29- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13.00

30- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10.00

* HORARIOS DE ARGENTINA

**24 Grandes Premios y 6 carreras Sprint