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Franco Colapinto correrá con Alpine en la Fórmula 1 en 2027

El piloto argentino fue oficializado como titular en el equipo francés por segunda temporada consecutiva

Renovación Franco Colapinto
Franco Colapinto y Flavio Colapinto tras el anuncio de la renovación en Alpine
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Franco Colapinto fue confirmado por Alpine como su segundo piloto titular en 2027 de la Fórmula 1. Tal como había anticipado Infobae, la continuidad del argentino estaba encaminada y tuvo avances en los últimos días. Será la segunda temporada completa en la Máxima del piloto de 23 años.

“Continuamos el viaje. Franco Colapinto completa nuestra alineación para 2027″, detalló en redes sociales el equipo y compartió un divertido video en el que participan el argentino junto a Pierre Gasly, Flavio Briatore y Steve Nielsen.

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En el anuncio oficial de parte de la escudería, el argentino mostró su felicidad por seguir en la F1. “Estoy muy contento de permanecer con este equipo en 2027. Me siento muy feliz y muy establecido aquí, y ha sido aún mejor que hayamos hecho un progreso significativo este año en comparación con el pasado. Tenemos muchos más logros por alcanzar y sé que el equipo está trabajando muy duro para encontrar rendimiento y hacer que el coche sea cada vez mejor. Nuestros objetivos a largo plazo son claros: competir y ganar, y estoy agradecido al equipo, a Flavio y a Steve por la confianza depositada en mí para ser uno de sus pilotos en el futuro. Tengo muchas ganas de ver cómo se desarrollan las cosas y de centrarme, ante todo, en mi trabajo en la pista”.

Flavio Briatore elogió al número 43 y destacó su trabajo. “Estamos muy contentos de confirmar nuestra alineación de pilotos para 2027 con Franco permaneciendo como piloto titular junto a Pierre. Para mí, mantener la consistencia es muy importante. Ahora estamos establecidos desde el punto de vista de los pilotos y he dicho muchas veces que, si bien esto es una parte importante del rompecabezas, lo más significativo que debemos hacer bien es diseñar y construir un auto de carreras rápido, que absolutamente sigue siendo nuestra máxima prioridad. Hemos visto a Franco realmente crecer y madurar hasta convertirse en un gran piloto este año. Sus resultados en Miami y Montréal confirmaron especialmente lo que ya sabía: Franco pertenece a la Fórmula Uno y pertenece a este equipo. Espero que tanto Franco como Pierre sigan haciendo un trabajo fantástico en la pista y que todo el equipo empuje incansablemente hasta que estemos luchando, y ganando, en la parte delantera de este deporte”, dijo el italiano.

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El argentino filmó un video con Flavio Briatore y Pierre Gasly

El anuncio de la escuadra de Enstone en el inicio de la segunda parte de la temporada significa una gran tranquilidad para el corredor bonaerense, que esperaba hace varias semanas que confirmaran su continuidad. Hubo mucho esfuerzo de su parte y logró consolidarse en su manejo. Maduró y casi no cometió errores en lo que va del año. Por eso ya es parte del mapa de pilotos del 2027 en la Máxima, mientras crece la expectativa en la Argentina por la chance de verlo en un futuro cercano correr en el país mientras se avanza en la oportunidad de volver a tener un Gran Premio en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires sigue su renovación para albergar a la F1.

Colapinto llegó a Alpine por tratativas y en modo de una cesión de cinco años de parte de Williams. Su llegada fue de la mano del asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, quien eligió al argentino como un piloto de alto impacto, a quien le vio talento para poder proyectar una importante carrera a largo plazo en la Máxima.

El rendimiento y resultados de Franco fueron las razones que le valieron su continuidad. Sumó puntos en seis de las 12 fechas iniciales. En clasificación, salvo por su despiste en Silverstone, nunca estuvo por encima de las trés décimas de Gasly, de 30 años, que cumple su cuarta campaña con Alpine y lleva 189 Grandes Premios con una victoria incluida, en el GP de Italia 2020.

"Todo ok", dice Colapinto, que seguirá en Alpine de cara al 2027 (REUTERS/Jakub Porzycki)
"Todo ok", dice Colapinto, que seguirá en Alpine de cara al 2027 (REUTERS/Jakub Porzycki)

En el presente campeonato, la escudería francesa pegó un salto de calidad con su modelo A526 y en las primeras seis fechas fue el mejor equipo del resto. En ese período logró sus mejores dos resultados en la F1 al ser 7° en el GP de Miami y sexto en la carera de Canadá. De momento, el team galo ocupa la sexta posición en el Campeonato Mundial de Constructores a tres unidades de Racing Bulls (66 a 63). De cara a lo que resta de la temporada, Alpine reconoce que deberá mejorar el rendimiento de su auto si pretenden volver a sumar la cantidad de puntos que esperan o correrán el riesgo de ser superados por los otros rivales.

A medida que pasaron las semanas algunos equipos comenzaron a interesarse por Colapinto, quien aguardaba la renovación. Ante la falta de confirmación, algunos emisarios de otras escuderías preguntaron cuál era la situación del argentino con el team francés. No hubo nada formal, solo fueron aproximaciones para saber la realidad de Franco.

El piloto de 23 años había demostrado en pista por qué merecía la renovación y su manejo fue acompañado por el apoyo económico: este medio pudo saber que su principal sponsor estaba muy comprometido con Colapinto y que lo acompañará en toda su etapa en la F1. En Alpine u otro equipo.

Franco Colapinto peleando con Max Verstappen y Lewis Hamilton en Miami. Uno de sus puntos más altos en la temporada (@AlpineF1Team)
Franco Colapinto peleando con Max Verstappen y Lewis Hamilton en Miami. Uno de sus puntos más altos en la temporada (@AlpineF1Team)

Alpine y Briatore -en especial- entendieron que no podían demorar la decisión más allá del receso del verano. A fines de junio, el italiano adelantó que el tema se definiría antes de la pausa por el verano boreal. En Hungría, las reuniones siguieron y Colapinto quedó bien perfilado para seguir siendo titular en 2027, tal como también anticipó este medio el 25 de julio.

Llegó el breve descanso para Franco luego de formar parte de los ensayos de neumáticos para el año próximo -otro indicio de su continuidad- y el argentino pudo desconectarse por unos días. Aunque las llamadas siguieron al igual que los mensajes por celular en los que se reactivaron las negociaciones para poder cerrar la butaca para 2027.

El tema habría estado cerrado hacia la segunda semana de agosto, pero recién una vez que se reactivó la actividad luego de la pausa obligatoria por reglamento del verano boreal, el equipo de comunicación de Alpine preparó el anuncio para informar que Colapinto iba a seguir siendo piloto titular el año próximo.

El piloto nacido en Pilar, Buenos Aires, comenzó su camino en el automovilismo a los nueve años, donde acumuló éxitos en campeonatos regionales y nacionales. En su etapa en categorías inferiores, Colapinto destacó particularmente durante la temporada 2019 de la Fórmula 4 Española. Bajo la estructura de Drivex School, el argentino dominó el certamen al obtener 11 victorias, 13 podios y 10 pole positions en 21 carreras. Este desempeño fue fundamental para su avance hacia niveles superiores.

Colapinto en su etapa en Williams (REUTERS/Jakub Porzycki)
Colapinto en su etapa en Williams (REUTERS/Jakub Porzycki)

Posteriormente, el piloto participó en la Fórmula Renault Eurocup y las Toyota Racing Series en 2020, donde finalizó tercero en ambos campeonatos. Su capacidad para manejar diferentes configuraciones mecánicas quedó patente en 2021, al competir en el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA y la European Le Mans Series con G-Drive Racing, incluyendo su debut en las 24 Horas de Le Mans.

Su llegada a la Fórmula 3 de la FIA en 2022 marcó el inicio de su consolidación como prospecto de alto nivel. En su temporada de debut con Van Amersfoort Racing, logró dos victorias y cinco podios, terminando noveno en la clasificación. Al año siguiente, ya integrado en la Williams Driver Academy, mejoró su rendimiento al terminar cuarto con el equipo MP Motorsport, sumando otras dos victorias en carreras sprint.

Tras una breve incursión en la Fórmula 2 de la FIA a finales de 2023, su temporada completa en 2024 en esta categoría le permitió alcanzar la madurez necesaria para el salto definitivo a la máxima categoría. El argentino acumuló una experiencia previa de 36 carreras en F3 y 22 en F2 antes de su estreno en la Fórmula 1 con Williams. El director del equipo británico James Vowles optó por reemplazar al estadounidense Logan Sargeant con el joven argentino.

En su actual etapa dentro de Alpine, Colapinto sigue con su desarrollo. Durante la temporada 2026, el piloto disputó los 12 Grandes Premios, en los que sumó 19 puntos hasta ahora para posicionarse en el puesto 12 del Campeonato. Con un total de 24 puntos en su carrera dentro de la máxima categoría, el argentino mantiene un perfil de crecimiento constante, sumando seis clasificaciones entre los 10 mejores durante la presente temporada.

Uno de los hitos que alcanzó Franco a finales del 2025 fue posicionarse en el tercer puesto entre los pilotos argentinos con más vueltas en la historia de la F1 para quedar sólo por detrás de Carlos Reutemann (6986) y Juan Manuel Fangio (3022).

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