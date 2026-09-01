Rumer Willis afirma que su expareja Derek Richard Thomas pone en peligro a su hija de tres años

Rumer Willis solicita una orden de emergencia por la custodia de su hija de 3 años. (Mega/The Grosby Group)

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Rumer Willis presentó una solicitud de custodia de emergencia ante un tribunal de Los Ángeles para pedir que Derek Richard Thomas continúe teniendo visitas supervisadas con su hija Louetta, de 3 años.

La actriz sostiene que el padre de la menor ha incumplido órdenes judiciales relacionadas con el régimen de visitas y que algunas de sus conductas que “pone en peligro a la menor”,

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De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por PEOPLE, Willis, de 38 años, solicitó al tribunal que impida que se suspenda la supervisión de las visitas y que se prohíban las estancias nocturnas hasta que se realice una nueva audiencia. La petición hace referencia a una orden de custodia emitida el 9 de junio de 2026.

En el documento, la actriz argumenta que Thomas habría incumplido en repetidas ocasiones las disposiciones establecidas por el tribunal y que su comportamiento habría demostrado una falta de criterio que, según ella, podría afectar a la seguridad de Louetta.

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El abogado de Derek Richard Thomas, Mike Kretzmer, rechazó las acusaciones y afirmó en un comunicado enviado a la publicación que Rumer Willis ha realizado declaraciones que considera falsas sobre su cliente.

El abogado de Derek Richard Thomas aseguró que Rumer Willis ha hecho declaraciones falsas sobre él. (Grosby Group)

Según Kretzmer, el tribunal había establecido que Thomas comenzaría a tener visitas nocturnas sin supervisión durante el último fin de semana de agosto.

El abogado sostuvo que la nueva petición de Willis busca impedir el cumplimiento de esa disposición y aseguró que las acusaciones serán revisadas durante una audiencia programada para el 10 de septiembre.

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La defensa de Thomas también cuestionó una supuesta mudanza de Willis a Nashville con su hija.

Kretzmer afirmó que el traslado se habría realizado sin una autorización judicial válida y que podría entrar en conflicto con las disposiciones existentes sobre custodia y visitas. Willis, por su parte, ha sostenido que la mudanza se realizó con el permiso de Thomas.

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Rumer Willis afirmó que se mudó con su hija con el permiso de Derek. (Créditos: Instagram/rumerwillis)

El abogado negó además que su cliente haya consumido sustancias ilícitas o realizado alguna conducta que pudiera poner en peligro a su hija. “El señor Thomas es un padre capaz, cariñoso y dedicado a su hija”, afirmó en el comunicado.

La disputa legal entre Willis y Thomas comenzó en julio de 2025, cuando él solicitó inicialmente la custodia y un régimen de visitas con Louetta.

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En los últimos meses, ambos han presentado ante el tribunal versiones diferentes sobre las condiciones en las que se han desarrollado los encuentros entre el padre y la menor.

Rumer Willis and Derek Richard Thomas. Shutterstock

En una declaración presentada el 27 de agosto ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, Derek Richard Thomas afirmó que Rumer Willis ha interferido en sus visitas y ha dificultado su relación con Louetta. También rechazó acusaciones previas relacionadas con un supuesto consumo de drogas.

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En documentos anteriores, Willis había solicitado que Thomas fuera sometido a pruebas obligatorias de drogas y afirmó que en una ocasión se encontraba bajo los efectos de la marihuana hasta el punto de no poder interactuar adecuadamente con la niña.

Thomas negó esas afirmaciones y rechazó cualquier acusación relacionada con consumo de sustancias o conductas que pudieran poner en riesgo a su hija.

En una orden de custodia del 9 de junio obtenida por la revista PEOPLE, se le otorgó a la hija de Bruce Willis y Demi Moore la custodia física principal de Louetta, y a Thomas se le concedió tiempo de crianza cada dos fines de semana a partir del 20 de junio.

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Rumer Willis tiene la custodia completa de su hija de 3 años. (Grosby Group)

Thomas declaró que el juez estableció un período de seis semanas durante el cual su tiempo con Louetta sería supervisado por dos personas, elegidas por Willis.

Tras esas seis semanas, Thomas afirma que debía comenzar a tener visitas con Louetta sin supervisión y con pernoctación, pero que, según consta en la documentación, tras la orden judicial, Willis ha puesto “excusa tras excusa que ha obstaculizado mis visitas”.

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