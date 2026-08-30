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El entrenador de Makhachev aleja el posible combate contra Ilia Topuria: “Su derrota ha cambiado el rumbo de esa pelea”

El entrenador del campeón wélter ha detallado los requisitos que debe cumplir el luchador hispano-georgiano para que se lleve a cabo un combate entre ambos

El luchador Islam Makhachev (Gary A. Vasquez / USA TODAY Sports)
El luchador Islam Makhachev (Gary A. Vasquez / USA TODAY Sports)
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El esperado enfrentamiento entre Islam Makhachev e Ilia Topuria ha sido, durante meses, uno de los temas centrales en el mundo de las artes marciales mixtas. La posibilidad de ver a estos dos destacados luchadores dentro del octágono ha generado una gran expectación entre los seguidores de la UFC y los especialistas del deporte. Sin embargo, la opción de que este combate se lleve a cabo parece alejarse cada vez más, debido a una serie de factores que han complicado su concreción.

En primer lugar, el desafío inicial residía en que Islam Makhachev y Ilia Topuria pertenecen a distintas categorías de peso. Makhachev es el campeón en el peso wélter, mientras que Topuria ha destacado en el peso pluma y, más recientemente, intentaba consolidarse en el peso ligero. La diferencia entre divisiones representa un obstáculo importante, ya que implica que uno de los dos atletas tendría que modificar considerablemente su preparación física y su estrategia para poder competir en igualdad de condiciones, algo que en el pasado ha generado dificultades para otros aspirantes que han intentado dar el salto entre categorías.

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A este panorama ya complicado se le sumó un hecho determinante: la derrota de Ilia Topuria ante Justin Gaethje en el evento UFC Freedom 250. Este resultado significó un revés importante para el luchador hispano-georgiano, quien buscaba afianzarse como retador en una categoría superior. El desenlace de ese combate cambió la percepción sobre la posibilidad de que Topuria pueda enfrentarse a Makhachev en el corto plazo, tanto desde el punto de vista deportivo como en lo que respecta a la narrativa del espectáculo que busca la UFC.

El luchador hispano-georgiano, Ilia Topuria (Europa Press)
El luchador hispano-georgiano, Ilia Topuria (Europa Press)

Javier Mendez, entrenador de Islam Makhachev, se refirió a la situación en una entrevista concedida a Red Corner MMA, donde afirmó: “Su derrota definitivamente ha cambiado el rumbo de esa pelea, ya que necesita sumar otro combate a su historial y hacerlo de manera espectacular”. Con estas palabras, Mendez dejó claro que, tras la derrota, el camino de Topuria hacia una pelea con Makhachev se ha vuelto mucho más empinado. La expectativa generalizada era que una victoria ante Gaethje consolidara a Topuria como una de las figuras más importantes del peso ligero, pero el resultado adverso lo obligará a recomenzar su ascenso en la división.

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Los requisitos que debería cumplir Topuria

El propio entrenador fue aún más específico sobre los requisitos que, desde su perspectiva, debería cumplir Topuria para que una pelea con Makhachev vuelva a estar sobre la mesa. “Ni siquiera una victoria será suficiente; tendrá que conseguir más de una”, afirmó Javier Mendez, quien también subrayó la necesidad de que Topuria recupere el cinturón y logre defenderlo, para que tanto la empresa promotora como el propio Makhachev consideren aceptable el salto de categoría y la disputa de un tercer título.

El estadounidense ha derrotado al hispano-georgiano ante la Casa Blanca.

Además de la situación deportiva, el tema del peso sigue siendo un inconveniente a resolver. Para Mendez, la diferencia física entre ambos competidores podría jugar un papel decisivo. “No creo que, al ser un tipo más pequeño, su físico vaya a adaptarse tan bien como él quisiera a la categoría de peso wélter. Es un cambio grande, es un cambio grande”, expresó el entrenador, dejando en claro que la adaptación de Topuria al peso wélter representaría un desafío adicional que no puede subestimarse.

Mientras tanto, Islam Makhachev continúa fortaleciéndose en su división. En su más reciente combate, el campeón logró una victoria ante Ian Machado Garry en UFC 330, una pelea en la que revalidó por primera vez el cinturón de las 170 libras. El triunfo, obtenido por decisión unánime ante el irlandés, considerado uno de los rivales más difíciles del daguestaní, sirve para ratificar su posición de privilegio en la UFC y lo consolida como número uno en el ranking libra por libra.

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