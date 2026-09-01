La imponente rutina de una fisicoculturista en Rumania que le permitió clasificarse a Ms Olympia 2026

La atleta rumana se consagró en Bucarest y buscará un lugar en lo más alto del torneo más importante de la disciplina en Las Vegas

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La rumana Anastasia Korableva obtuvo el título de la tercera edición del Alina Popa Classic Pro 2026, que se disputó en el complejo Romexpo de Bucarest. La competencia cerró la última instancia de clasificación directa de la temporada para el Ms. Olympia, previsto a desarrollarse entre el 24 y 27 de septiembre en Las Vegas.

Korableva se impuso en la división de culturismo femenino abierto de la Liga Profesional de la Federación Internacional de Fisicoculturismo y Fitness (IFBB Pro League). El podio quedó completado por la húngara Alida Opre, en el segundo puesto, y la italiana Nadia Capotosto, en el tercero.

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El torneo es organizado por Alina Popa junto con Wings of Strength y repartió 7.000 dólares en premios. La competencia profesional se concentró exclusivamente en la categoría Women’s Bodybuilding, una división que reúne a las atletas con mayor desarrollo muscular del circuito.

La rumana se impuso en su país y buscará la gloria en Las Vegas

El Alina Popa Classic Pro llegó a su tercera edición dentro del festival Sense4Fit Summit, que también incluyó el Olympia Amateur Eastern Europe 2026 durante el 29 y el 30 de agosto.

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La competencia profesional contó con siete participantes. Korableva se quedó con el primer lugar ante Opre, quien había ganado la edición inaugural de 2024, y Capotosto, que completó el grupo de las tres mejores clasificadas. La campeona de 2025 había sido la brasileña Alcione Santos Barreto. Con el triunfo de Korableva, el certamen tuvo ganadoras de Hungría, Brasil y Rumanía en sus primeras tres ediciones.

Popa, subcampeona del Ms. Olympia en 2013 y 2014, y fundadora de la competencia, definió el objetivo del evento en una declaración previa: “Es mi forma de apoyar a las mujeres culturistas profesionales y darles el escenario que se merecen en Europa y más allá”.

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Korableva se impuso por delante de la húngara Alida Opre

La relación de Korableva con los escenarios rumanos se remonta a 2019, cuando consiguió su tarjeta profesional en el país. Desde entonces, su recorrido competitivo estuvo ligado en gran medida al Romania Muscle Fest Pro.

En esa competencia, terminó quinta en 2020 y cuarta en 2021. Dos años después, obtuvo el segundo lugar. La atleta consiguió después victorias consecutivas en las ediciones de 2024 y 2025.

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El triunfo en Bucarest le permitió sumar una nueva clasificación al Ms. Olympia, una de las principales citas del calendario internacional de culturismo femenino. Además de competir, Korableva trabaja como entrenadora personal y asesora en línea. Sergún destalló el sitio especializado Generation Iron en su biografía, La rumana comenzó a entrenar con pesas a los 17 años. Según contó sobre esa etapa, buscó una respuesta al acoso escolar que sufrió por su delgadez. Lo que inició como un mecanismo de defensa e identidad personal se transformó rápidamente en una pasión competitiva inquebrantable.

A su vez, la difusión de imágenes y videos de sus presentaciones competitivas generó comentarios en redes sociales sobre la identidad de género de la deportista, asunto por el que Korableva ya se había pronunciado en 2023, rechazando las versiones que circulaban en internet. “Me llamo Anastasia y soy mujer. Nací mujer, nunca me he sometido a una cirugía de cambio de sexo ni he tenido problemas con mi identidad de género”, afirmó.

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La fisicoculturista suele compartir rutinas de ejercicios en sus redes sociales

La culturista también explicó sus elecciones personales respecto de su apariencia y su actividad deportiva. “Me gusta la ropa holgada y elegí el culturismo como mi camino en la vida”, expresó. En ese mensaje, sostuvo que las opiniones de terceros no condicionan sus decisiones. “Algunos pueden pensar que me he desfigurado, otros que todo lo contrario; al final, lo único que importa es lo que pensamos de nosotros mismos”, señaló.

FInalmente, vinculó su trabajo como entrenadora con una mirada más amplia sobre el entrenamiento físico. “También trabajo como coach personal y online, y me encanta mi trabajo porque, a través del trabajo corporal, también puedes trabajar con tu mente y mejorar tu vida”, dijo.

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La ganadora del Alina Popa Classic Pro cerró aquella declaración con una reflexión dirigida a quienes siguen su trayectoria: “Hay armonía en mi vida y las opiniones ajenas no me afectan. Te deseo lo mismo. Recuerda que lo importante es lo que has elegido para ti y lo que te da placer, y todo lo que te perturba, ¡que se vaya al infierno!”.

El calendario del culturismo femenino tendrá ahora como próxima referencia el Ms. Olympia de Las Vegas, donde Korableva buscará trasladar su resultado en Bucarest al escenario internacional.

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