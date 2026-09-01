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Francisco Cerúndolo debuta en el US Open: rival, hora y cómo ver en vivo

Además del porteño, Juan Manuel Cerúndolo, Camilo Ugo Carabelli y Francisco Comesaña harán su presentación en Flushing Meadows. Los cuatro buscarán avanzar a la segunda ronda del último Grand Slam de la temporada

Francisco Cerúndolo debuta este martes en el US Open ante el austríaco Filip Misolic (Crédito: REUTERS/Jaimi Joy)
Francisco Cerúndolo debuta este martes en el US Open ante el austríaco Filip Misolic (Crédito: REUTERS/Jaimi Joy)
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Este martes se completará la primera ronda del último Grand Slam de la temporada, el US Open, con la presencia de los hermanos Cerúndolo, Francisco y Juan Manuel. Además, se presentarán Camilo Ugo Carabelli y Francisco Comesaña. Toda la jornada se podrá seguir en vivo por la pantalla de ESPN y la plataforma de streaming de Disney+.

Francisco Cerúndolo, la mejor raqueta nacional y actual número 25 del mundo, se medirá en la primera ronda del certamen neoyorquino con el austríaco Filip Misolic (530°). El porteño, de 28 años, campeón esta temporada del Argentina Open y sobre el césped de Queen’s, buscará hacer pie en el último torneo de la gira americana, donde viene de caer en sus estrenos en los Masters 1000 de Montreal y Cincinnati. En sus cuatro participaciones en el US Open, el argentino nunca pudo avanzar más allá de la tercera ronda.

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Este será el tercer duelo entre ambos, con los dos antecedentes a favor de Fran: en la ronda de 32 del ATP de Viena 2022 y en la segunda ronda de Roland Garros 2024. El encuentro está previsto para el primer turno de la cancha 5 a partir de las 12:00 (hora argentina).

Cabe destacar que Cerúndolo fue llamado por Javier Frana, capitán del equipo argentino de Copa Davis para el duelo frente a Turquía que se disputará en Neuquén los días 19 y 20 de septiembre por el Grupo Mundial I.

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Juan Manuel Cerúndolo afrontará este martes su segunda participación en el US Open (Crédito: Aaron Doster)
Juan Manuel Cerúndolo afrontará este martes su segunda participación en el US Open (Crédito: Aaron Doster)

El sorteo había determinado que Juan Manuel Cerúndolo (45°) se enfrentaría ante el noruego Casper Ruud (20°), pero en las prácticas en Flushing Meadows el nórdico tomó la drástica decisión de no presentarse al major de Estados Unidos por problemas físicos. En su lugar ingresó como perdedor afortunado el francés Arthur Gea (87°).

Para el hermano menor de los Cerúndolo esta será su segunda aparición en el Us Open, cuando lo hizo en 2023 consiguió un triunfo en la primera ronda ante el jugador oriundo de Bielorrusia Ilya Ivashka (393°).

El encuentro está previsto para el tercer turno de la cancha 6, luego de dos partidos del cuadro femenino.

Con el objetivo de recuperar su mejor versión, Camilo Ugo Carabelli, quien llegó a ser número 43 del mundo en 2025 y actualmente figura en el puesto 77, buscará su tercer triunfo del año en el ATP Tour sobre canchas rápidas cuando se enfrente con el alemán Jan-Lennard Struff (44°), en el segundo turno del court 13.

Otro de los tenistas nacionales que no atraviesa su mejor temporada es Francisco Comesaña. El marplatense, que se encuentra fuera del Top 100 y actualmente ocupa el puesto 119, tendrá un difícil compromiso frente al italiano Flavio Cobolli, número 6 del mundo. El europeo se consagró campeón en Acapulco en 2026 y, además, fue finalista de Roland Garros, donde cayó ante el alemán Alexander Zverev (2°).

El partido se llevará a cabo en la Louis Armstrong desde las 12:00.

El otro jugador sudamericano que se presentará es el paraguayo Daniel Vallejo (60°) frente al francés Gael Monfils (311°), en su última temporada como tenista profesional. El juego se disputará la Louis Armstrong desde las 20:00.

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