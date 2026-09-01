Violento choque entre un tren y un camión que transportaba limones en Tucumán

Así terminó el cargamento del limón en la ruta

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La localidad de Simoca, en la provincia de Tucumán, fue escenario de un violento choque entre un tren de carga y un camión que transportaba limones. Pese a la fuerza del impacto, no hubo heridos de gravedad.

Según indicaron medios locales, el episodio ocurrió el lunes en horas de la tarde en el paso a nivel de la Ruta Provincial 325, por motivos que todavía son materia de investigación.

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El impacto provocó el vuelco del camión, el descarrilamiento de la locomotora y desparramo del contenido sobre la calzada y las vías.

Pese a la magnitud de los daños materiales, Héctor Alemán, el maquinista, y el conductor del camión, identificado como Diego Beramendi, solo sufrieron lesiones leves y fueron asistidos en el lugar. Ambos expresaron a medios locales que no sufrieron heridas de consideración.

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El accidente ocurrió ayer por la tarde

El ferrocarril terminó fuera de las vías y cayó parcialmente sobre un canal ubicado junto al trazado. Las imágenes difundidas desde el lugar por varios medios locales mostraron cómo la locomotora quedó inclinada y el camión volcado, con los limones en buena parte del sector.

Así terminó el camión

La violencia del impacto dejó una gran cantidad de fruta distribuida tanto sobre la ruta como junto a las vías. La arteria permaneció interrumpida a la altura del paso a nivel mientras los equipos de emergencia trabajaron en el lugar y realizaron las primeras actuaciones para establecer cómo se produjo la colisión.

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De acuerdo con lo que trascendió, las autoridades deberán determinar ahora las circunstancias exactas en las que se produjo el choque y establecer las condiciones en las que se encontraba el cruce al momento del accidente.