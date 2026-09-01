Sociedad

Violento choque entre un tren y un camión que transportaba limones en Tucumán

Ocurrió ayer a la altura de la localidad Simoca. No hubo heridos de gravedad. El cargamento de la fruta quedó sobre las vías y la ruta

Así terminó el cargamento del limón en la ruta

Guardar

La localidad de Simoca, en la provincia de Tucumán, fue escenario de un violento choque entre un tren de carga y un camión que transportaba limones. Pese a la fuerza del impacto, no hubo heridos de gravedad.

Según indicaron medios locales, el episodio ocurrió el lunes en horas de la tarde en el paso a nivel de la Ruta Provincial 325, por motivos que todavía son materia de investigación.

PUBLICIDAD

El impacto provocó el vuelco del camión, el descarrilamiento de la locomotora y desparramo del contenido sobre la calzada y las vías.

Pese a la magnitud de los daños materiales, Héctor Alemán, el maquinista, y el conductor del camión, identificado como Diego Beramendi, solo sufrieron lesiones leves y fueron asistidos en el lugar. Ambos expresaron a medios locales que no sufrieron heridas de consideración.

PUBLICIDAD

El accidente ocurrió ayer por la tarde

El ferrocarril terminó fuera de las vías y cayó parcialmente sobre un canal ubicado junto al trazado. Las imágenes difundidas desde el lugar por varios medios locales mostraron cómo la locomotora quedó inclinada y el camión volcado, con los limones en buena parte del sector.

choque tren limones capturas
Así terminó el camión

La violencia del impacto dejó una gran cantidad de fruta distribuida tanto sobre la ruta como junto a las vías. La arteria permaneció interrumpida a la altura del paso a nivel mientras los equipos de emergencia trabajaron en el lugar y realizaron las primeras actuaciones para establecer cómo se produjo la colisión.

De acuerdo con lo que trascendió, las autoridades deberán determinar ahora las circunstancias exactas en las que se produjo el choque y establecer las condiciones en las que se encontraba el cruce al momento del accidente.

Temas Relacionados

TucumánChoqueLimonesTrenúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El cuadro robado por nazis y hallado en Mar del Plata llega esta semana a una instancia judicial decisiva

La justicia definirá si la pieza del siglo XVIII vuelve a los herederos del galerista Jacques Goudstikker, después de décadas de permanecer oculta

El cuadro robado por nazis y hallado en Mar del Plata llega esta semana a una instancia judicial decisiva

“Me trataron como un criminal”: habló el futbolista argentino que estuvo 21 días detenido por ICE en EEUU

El jugador de 34 años contó en una entrevista con Infobae Al Amanecer cómo fue el operativo que terminó con su detención

“Me trataron como un criminal”: habló el futbolista argentino que estuvo 21 días detenido por ICE en EEUU

La muerte del falso empresario Max Higgins: qué reveló la autopsia y el regreso de su ex mujer argentina

Sandra Noemí Zapata se presentó en la fiscalía que investiga el final del jamaiquino que organizó eventos con Diego Maradona y prometió un parque estilo Disney en San Pedro

La muerte del falso empresario Max Higgins: qué reveló la autopsia y el regreso de su ex mujer argentina

Dos años después, cayó el principal sospechoso de un intento de asesinato en un boliche de Palermo

En junio de 2024, un joven de 27 años fue baleado en la puerta de la disco Input sobre la avenida Juan B. Justo. La División Homicidios de la PFA detuvo a un conocido delincuente de la villa Zavaleta por el hecho. Su prontuario

Dos años después, cayó el principal sospechoso de un intento de asesinato en un boliche de Palermo

Nuevos detalles de la llegada del Papa: la misa central será en el Monumento a los Españoles y se confirmó la visita al penal de Devoto

El arzobispo porteño confirmó que el barrio de Palermo albergará dos de los actos más convocantes de la visita pontificia, descartando estadios que hubieran limitado la concurrencia a decenas de miles de personas

Nuevos detalles de la llegada del Papa: la misa central será en el Monumento a los Españoles y se confirmó la visita al penal de Devoto

DEPORTES

Franco Colapinto correrá este fin de semana el GP de Italia tras ser confirmado en Alpine para 2027: hora, TV y todo lo que hay que saber

Franco Colapinto correrá este fin de semana el GP de Italia tras ser confirmado en Alpine para 2027: hora, TV y todo lo que hay que saber

Qué revela la letra de Messi según un grafólogo: las señales detrás de su escritura

La imponente rutina de una fisicoculturista en Rumania que le permitió clasificarse a Ms Olympia 2026

La decisión que tomó Julián Álvarez en el cierre del mercado de pases

Impacto en el cierre del mercado: Manchester City acordó la compra de Enzo Fernández en uno de los pases más caros de la historia

TELESHOW

Tini Stoessel habló en medio del conflicto familiar: “Todos pasamos por un proceso de soltar”

Tini Stoessel habló en medio del conflicto familiar: “Todos pasamos por un proceso de soltar”

Cuál fue el rating de la gala de eliminación de Gran Hermano con el esperado versus entre Pincoya y Yipio

Mario Pergolini habló del retiro de Lionel Messi de la Selección: “¿Alguien pensaba que iba a seguir?”

Yipio versus Pincoya en Gran Hermano Generación Dorada: quién fue eliminada y quién se convirtió en finalista

Luisana Lopilato presentó Pepita La Pistolera acompañada por Michael Bublé: todas las fotos de la avant premiere

INFOBAE AMÉRICA

Otra amenaza de Rusia ante la creciente tensión militar en el mar Báltico: “La respuesta será devastadora”

Otra amenaza de Rusia ante la creciente tensión militar en el mar Báltico: “La respuesta será devastadora”

Centroamérica ha ganado espacio en las rutas de celebridades por su mezcla de naturaleza, lujo y privacidad

Un dron registró el interior oscuro de uno de los túneles inundados donde quedaron atrapados los obreros en Nepal

El Salvador celebró los 104 años de las bolas de fuego de Nejapa

Alimentación mixta de mascotas se consolida en Centroamérica y República Dominicana