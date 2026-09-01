La decisión que tomó Julián Álvarez en el cierre del mercado de pases

El delantero argentino Julián Álvarez tomó la decisión de continuar en el Atlético de Madrid n(EFE/ Kiko Huesca)

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Julián Álvarez continuará en Atlético de Madrid al menos hasta el próximo mercado de pases, luego de que el club descartara negociar una transferencia al Barcelona y el delantero argentino rechazara las alternativas que se abrieron en la Premier League. El futbolista retomó este martes los entrenamientos con el plantel dirigido por Diego Simeone y apunta a recuperar su lugar en las convocatorias. Así lo informaron tanto medios de Madrid como de Barcelona.

La situación del atacante de 26 años concentró buena parte de la atención durante el cierre del mercado europeo. Según informó el diario Sport, que cubre el día a día de Barcelona, Álvarez le comunicó al director deportivo Mateu Alemany que permanecerá en el conjunto madrileño, una decisión que deja en pausa el conflicto planteado durante las últimas semanas por su deseo de cambiar de equipo.

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El argentino había expresado durante el Mundial disputado en Estados Unidos, México y Canadá su intención de cumplir el sueño de jugar en el Barcelona. Esa postura abrió un escenario de tensión con la dirigencia rojiblanca, que sostuvo públicamente que no facilitaría una operación con el club catalán.

El principal accionista del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, había sido terminante sobre ese punto. “Nuestra intención y mi sueño personal es que siga con nosotros, que siga en el Atlético”, afirmó. El dirigente agregó que, en caso de que el atacante entendiera que su continuidad era incompatible con su situación deportiva, el club buscaría una salida, aunque remarcó que “nunca, nunca será el Barcelona”.

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La posición de la institución madrileña se mantuvo firme durante todo el mercado. De acuerdo con la información publicada por el rotativo catalán, el club no recibió una propuesta formal del Barcelona por Julián Álvarez y respondió a las versiones sobre el eventual pase con mensajes irónicos en redes sociales. Hay que recordar que fue el periodista Gerard Romero en el programa Jijantes FC el que reveló que el conjunto blaugrana tenía separado 130 millones de euros para afrontar la contratación de La Araña.

En los últimos días, Barcelona anunció la contratación de Gabriel Jesús, que llegó desde el Arsenal, justo el otro club que mostró deseos en sumar a Álvarez.

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Julián Álvarez quedó fuera de la nómina en el encuentro contra Sevilla y en Atlético de Madrid aspiran a que esté presente contra Athletic Bilbao

En esas publicaciones, la entidad aludió a la posibilidad de incluir a figuras del equipo catalán como Raphinha, Lamine Yamal y Pedri en una hipotética negociación. Más allá del tono de esos mensajes, la postura de la dirigencia fue no abrir conversaciones con el Barcelona por uno de los futbolistas centrales del proyecto deportivo.

El escenario dejó a Álvarez ante una definición compleja. El delantero tenía la posibilidad de recibir propuestas de clubes ingleses, con Arsenal entre los equipos vinculados a su situación durante el verano. Pero, según las versiones publicadas por los medios españoles, el ex River Plate no contemplaba volver a Inglaterra.

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La negativa del argentino a regresar a la Premier League redujo las opciones para concretar un traspaso antes del cierre del mercado. A su vez, el Atlético no estaba dispuesto a aceptar una salida hacia Barcelona. La continuidad en Madrid apareció entonces como la única alternativa inmediata para todas las partes.

La información de Sport sostiene que la decisión de permanecer en el club podría quedar asociada a un eventual intento de reabrir su situación en futuras ventanas de transferencias.

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Mientras el mercado se acercaba a su final, Julián Álvarez volvió a integrarse a los trabajos del plantel. El atacante participó de la práctica junto a sus compañeros y recibió el respaldo de otros integrantes de la selección argentina, entre ellos Giuliano Simeone, Cuti Romero y Juan Musso.

La Araña se quedará en el Atleti (REUTERS/Thomas Peter)

El delantero comenzó el ensayo dentro de un equipo alternativo, mientras que el once principal replicó la formación que había iniciado el último partido ante Sevilla. La presencia de Álvarez entre los suplentes formó parte de un proceso de reinserción deportiva después de días marcados por las especulaciones sobre su futuro, informó el diario deportivo Marca, que cubre a los equipos de la capital española.

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El cuerpo técnico apunta a que el atacante recupere ritmo y vuelva a tener incidencia dentro del plantel. Durante la sesión, los entrenadores destacaron una acción individual de Álvarez en el tramo final del partido reducido. Luego, el argentino completó ejercicios de carrera junto a Romero.

El objetivo inmediato es que Julián Álvarez vuelva a centrar la atención en su rendimiento dentro del campo, después de un período en el que su posible salida monopolizó las noticias alrededor del Atlético. El delantero se había perdido la última convocatoria ante Sevilla a causa de una indisposición sufrida la semana pasada.

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La intención del club es que el atacante pueda regresar a la lista para el próximo compromiso de La Liga, cuando el equipo viaje a Bilbao para enfrentar a Athletic Club. Esa posibilidad dependerá de su evolución física y de la decisión final de Simeone.

La permanencia de Álvarez plantea ahora un desafío deportivo para Atlético de Madrid. El delantero deberá dejar atrás la frustración por no haber concretado el pase que pretendía y recuperar su lugar en un plantel que busca competir en los principales torneos de la temporada.

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Para el futbolista, el escenario implica una nueva etapa tras una ventana de transferencias mercada por declaraciones, versiones y posturas contrapuestas. La falta de acuerdo con Barcelona, la negativa a un regreso a Inglaterra y la posición inamovible del Atlético derivaron en una continuidad que parecía difícil semanas atrás.

La próxima convocatoria permitirá medir el primer paso de ese proceso. Si el delantero vuelve a ser incluido para el encuentro ante Athletic Club, tendrá la oportunidad de retomar la competencia y comenzar a reconstruir su vínculo deportivo dentro del equipo de Simeone y con la afición.