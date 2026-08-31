Atari y Activision relanzarán 39 juegos clásicos en cartuchos para Atari 2600

Atari 2600 - Consola - Darth Vader Edition

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Atari y Activision preparan el relanzamiento de 39 juegos clásicos en cartuchos físicos compatibles con Atari 2600, Atari 7800, Atari 2600+ y Atari 7800+. El proyecto estará dividido en cuatro colecciones y comenzará en noviembre de 2026 con una primera tanda de diez títulos que ya puede reservarse.

Diez juegos para iniciar la colección

La primera entrega llevará el nombre de Treasure Collection e incluirá diez juegos de Activision publicados para Atari 2600. La selección está integrada por Pitfall!, River Raid, Freeway, MegaMania, Chopper Command, Sky Jinks, Dragster, Dolphin, Barnstorming y Grand Prix.

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Cada título llegará en un cartucho físico, en lugar de limitarse a una descarga digital o a una recopilación dentro de un único soporte. Las cajas incluirán un parche de tela coleccionable y un pin esmaltado. Según la información publicada, esos extras también acompañarán a los juegos de las otras tres colecciones previstas.

El regreso en cartuchos permite usar los juegos en consolas lanzadas en épocas muy diferentes. Atari 2600 debutó originalmente en 1977, mientras que Atari 2600+ y Atari 7800+ son reediciones modernas diseñadas para aceptar cartuchos clásicos. La compatibilidad anunciada también incluye las Atari 2600 y Atari 7800 originales, por lo que quienes aún conserven ese hardware podrán utilizar las nuevas ediciones.

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La selección inicial reúne algunos de los nombres más reconocibles del catálogo temprano de Activision. Pitfall! propone recorrer escenarios selváticos y superar obstáculos; River Raid traslada la acción a un avión que debe avanzar sobre un río; y Freeway enfrenta al jugador con el desafío de cruzar una carretera. Todos pertenecen a una etapa en la que los juegos dependían de controles sencillos y partidas breves orientadas a mejorar la puntuación.

Precios, reservas y ediciones disponibles

Treasure Collection ya puede reservarse por 217,95 dolares. También será posible comprar los juegos por separado a 30,95 dolares cada uno, una opción para quienes busquen títulos específicos sin adquirir la caja completa.

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Atari ofrece un paquete Deluxe con las cuatro colecciones por 870,95 dolares. Esa alternativa agrupa los 39 juegos planeados, aunque todavía no se detallaron en las fuentes los nombres de los 29 títulos que formarán las tres tandas restantes.

La opción más costosa es el paquete Superfan, con un precio de 1175,95 dolares. Incluye las cuatro colecciones Deluxe, diez juegos en edición estándar, doce tarjetas coleccionables de metal y un parche de tela junto con un pin esmaltado por cada juego perteneciente a las ediciones Deluxe.

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Atari 2600 - Consola - Darth Vader Edition

El vínculo histórico entre Atari y Activision

La colaboración tiene un antecedente directo en los primeros años del mercado de consolas domésticas. Activision nació como una escisión de Atari y creció mediante el desarrollo de juegos para Atari 2600. Sus cartuchos ayudaron a establecer la idea de que estudios externos podían publicar software para una consola fabricada por otra empresa.

Ese origen hace que el proyecto reúna a dos marcas vinculadas desde finales de la década de 1970, aunque su relación inicial estuvo marcada por la separación de los desarrolladores que fundaron Activision. Décadas después, ambas participan en la fabricación y distribución de nuevas copias físicas de aquel catálogo.

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La iniciativa coincide con un renovado interés por comercializar juegos antiguos en soportes funcionales, como ocurre con la anunciada Neo Geo AES+ y sus reediciones. En este caso, el punto central es la compatibilidad entre generaciones: los cartuchos podrán utilizarse tanto en máquinas originales como en modelos actuales, sin obligar a elegir una versión distinta para cada sistema.

Atari y Activision esperan enviar Treasure Collection en noviembre de 2026. Las fechas individuales de las otras tres colecciones y la lista completa de los 39 juegos todavía no fueron informadas.

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