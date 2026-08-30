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"Argentina fue demasiado fuerte" y "el Mundial terminó en decepción": la prensa de Países Bajos se rindió ante el título de Las Leonas

Los medios neerlandeses elogiaron el juego y el coraje de la selección femenina argentina de hockey para vencer a su equipo en la definición de la Copa del Mundo

Las Leonas Argentina vs Paises Bajos final Mundial Hockey 2026
Las Leonas vencieron a Países Bajos para ser campeonas del mundo (Photo by Bas CZERWINSKI / ANP / AFP) / Netherlands OUT
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Las Leonas hicieron historia al vencer en los penales a Países Bajos para ganar por tercera vez en su historia el Mundial de hockey femenino. En una actuación inolvidable, en la que se recuperaron tras ir abajo en el resultado, el combinado dirigido por Fernando Ferrara se quedó con el título después de 16 años y sumó una nueva estrella para una selección que es parte de la elite de la disciplina hace más de dos décadas.

Luego de la consagración, los medios neerlandeses se hicieron eco de la derrota de su equipo y destacaron el coraje y el juego de las chicas argentinas. Uno de los primeros en reaccionar fue la cadena de TV NOS. “El hockey femenino pierde la final del Mundial en Amstelveen: Argentina fue demasiado fuerte tras la tanda de penales”, titularon.

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“Los Países Bajos flaquearon, algo poco común en el hockey femenino en los últimos años. El público apoyó masivamente al equipo local, pero eso no impidió que la tanda de penaltis decidiera el partido”, citaron en la nota, en la que destacaron la actuación de la China Cosentino, clave en la definición por penales australianos. En el 1-1 durante el partido, Majo Granatto convirtió el tanto del empate.

Captura de pantalla de un periódico digital con un titular en español sobre hockey y una foto de jugadoras vestidas de naranja en la cancha
De Gelderlandr y su mirada tras la derrota de Países Bajos

De Gelderlander, uno de los periódicos más populares, remarcó la primera fuerte derrota para el combinado naranja en una década. “El Mundial celebrado en casa termina en decepción: la selección femenina de hockey de los Países Bajos se queda sin un título importante por primera vez en 10 años”, titularon.

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“Bélgica puso a prueba a los Países Bajos por primera vez en este Mundial y también los puso en aprietos en la semifinal, donde el gol del empate fue finalmente anulado por el árbitro de vídeo. Su eterno rival, Argentina, también asestaría el golpe definitivo a los Países Bajos”, analizaron en el artículo. Y agregaron: “La selección femenina de hockey de los Países Bajos se quedó sin título por primera vez desde los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro (2016). Lo habían ganado todo durante diez años”.

Jugadoras de hockey sobre césped vestidas con uniforme naranja se encuentran en la cancha azul junto al titular del periódico De Telegraaf
Un artículo del periódico De Telegraaf reseña la victoria de la selección argentina de hockey frente al equipo neerlandés en la final de la Copa del Mundo.

Otro de los prestigiosos periódicos que dejó sus apuntes tras la derrota fue De Teelegraf. “El empate fue merecido y elevó la moral de Argentina. Si bien Pien Sanders y Felice Albers fallaron los dos primeros intentos, Victoria Grannato y Raposo anotaron. De Waard marcó, y el gol de Díaz fue anulado por un disparo con efecto. Tras el fallo de Freeke Moes, el gol de Cairo resultó fatal para los neerlandeses”, escribieron sobre la definición por penales.

El dario de Volkskrant fue otro de los medios que destacó el final de una larga racha de victorias para el seleccionado europeo. “La hegemonía del equipo femenino de hockey de los Países Bajos en el panorama mundial se ha roto. Argentina demostró ser demasiado fuerte en la final de la Copa del Mundo en Amstelveen tras la tanda de penaltis”, señalaron.

Artículo digital del medio de Volkskrant con un titular, texto y una fotografía de jugadoras de hockey vestidas con uniforme naranja
Una publicación del periódico de Volkskrant reporta la victoria de Argentina sobre Países Bajos en la final del Mundial de hockey sobre césped.

Por último, el portal NU no ocultó su sorpresa por el triunfo argentino. “Jugadoras de hockey destronadas: “¿Cómo es posible que no ganemos el oro con este equipo?”.

Argentina llegó a su séptima final mundialista y quedó como la segunda selección con más títulos en la competencia con tres, detrás de las nueve consagraciones neerlandesas en 16 ediciones. Además, el historial en finales del mundo entre ambos equipos pasó a favorecer a la camiseta albiceleste por 3-2.

Captura de pantalla de un sitio web deportivo con la foto de jugadoras de hockey vestidas de naranja sobre un campo azul y un titular en texto
Un artículo del portal NU.nl informa sobre el resultado de la selección femenina de hockey de Países Bajos en el torneo internacional.

La definición tuvo como figuras a Cristina Cosentino, Vicky Granatto, Brisa Bruggesser y Sofía Cairó. La arquera argentina sostuvo el cero en dos ejecuciones decisivas y el equipo acertó tres de sus cuatro turnos para cerrar la serie. El conjunto dirigido por Ferrara había quedado en desventaja cuando Yibbi Jansen abrió el marcador al final del segundo cuarto. Lejos de desordenarse, Las Leonas empujaron a las locales contra su arco y lograron el empate después de siete córners cortos, con una definición tras un desvío de Majo Granatto.

En los seis minutos finales del tiempo reglamentario, Las Leonas mantuvieron el dominio, pero no hallaron el segundo gol. El título se resolvió entonces en los shoot out. La primera ejecución fue de Pien Sanders para Países Bajos. Tras un giro ante Cosentino, su remate se fue afuera y dejó el escenario abierto para la primera ventaja argentina. Vicky Granatto no falló: resolvió con un medio giro y marcó el 1-0 en la serie. Luego, Felice Albers tuvo la chance de igualar, pero Cosentino respondió con una atajada que sostuvo la diferencia.

Bruggesser amplió la ventaja argentina en una jugada que pareció complicarse cuando la arquera neerlandesa salió lejos a buscar el quite. La delantera resolvió con una definición alta y a distancia para establecer el 2-0. Marjin Veen descontó para las locales con una ejecución al límite de los ocho segundos y puso el 2-1. Del otro lado, Zoe Díaz había convertido, pero su definición fue anulada tras un pedido de video referee automático por un error en el golpe a la bocha.

La serie quedó abierta hasta el último turno neerlandés. Freeke Moes necesitaba empatar, pero otra intervención de Cosentino evitó el gol y dejó servido el cierre para Sofía Cairó, que convirtió el tanto final. Con este triunfo, Las Leonas sumaron su tercera estrella después de los títulos logrados en Perth 2002 y Rosario 2010. Sus derrotas en finales habían sido en 1974, 1976, 1994 y 2022.

El nuevo antecedente también reordenó el historial directo en partidos decisivos por la Copa del Mundo. Argentina ganó las finales de Perth 2002, por 4-3 en los penales tras empatar 1-1, Rosario 2010 por 3-1 y la de Wavre-Amstelveen 2026, mientras que Países Bajos se había impuesto en Mandelieu 1974 por 1-0 y en 2022 por 3-1.

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