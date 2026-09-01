Sociedad

Eliminarán el pago en efectivo en cuatro peajes de la Ruta Nacional 8

Quienes no cuenten con TelePASE deberán abonar una el doble de forma electrónica

Estación de peaje con varias cabinas, carteles de Telepase y pago electrónico, luces verdes y un automóvil blanco a la izquierda
Un automóvil transita por la estación de peaje de la ruta 8, que cuenta con carriles habilitados para cobro mediante Telepase y pago electrónico.
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VIAL 8, la concesionaria a cargo del corredor que conecta Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y San Luis, dejará de aceptar dinero en efectivo en las estaciones de peaje de Larena, Solís, Venado Tuerto y Sampacho. Quienes no cuenten con TelePASE deberán abonar una tarifa manual electrónica equivalente al doble del valor que se cobra a los usuarios adheridos al sistema.

El nuevo esquema de cobro

La medida forma parte de un proceso de modernización del corredor vial, que se extiende por 720 kilómetros a lo largo de cuatro provincias. Con la implementación del nuevo sistema, las cabinas de peaje pasarán a operar de manera exclusivamente electrónica, sin la opción de pago en efectivo que hasta ahora estuvo disponible.

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Los conductores que no dispongan de TelePASE deberán recurrir a las modalidades de pago manual electrónico habilitadas por la concesionaria. En esos casos, el monto a pagar será el doble de la tarifa que corresponde a los usuarios con el dispositivo instalado en sus vehículos.

Medios de pago - Peajes
Medios de pago - Peajes

Recomendación para los usuarios frecuentes

Ante el cambio inminente, VIAL 8 recomendó a quienes circulan habitualmente por la ruta que se adhieran a TelePASE antes de que el nuevo esquema entre en vigencia, con el objetivo de evitar el recargo adicional en el costo del peaje.

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La empresa impulsará, en las próximas semanas, una campaña informativa a lo largo de todo el corredor. La difusión incluirá cartelería en los accesos a las vías, señalización sobre las barreras de las cabinas y entrega de material informativo a los usuarios, además de comunicación a través de medios y canales digitales.

Cuatro estaciones a lo largo de 720 kilómetros

Terminal metálica gris con una pantalla que muestra un código QR, el monto de 1.500 pesos e instrucciones para pago con tarjeta o teléfono
Un tótem de cobro automático exhibe la tarifa de 1.500 pesos en el peaje La Arena de la Ruta 8 con opciones de pago mediante código QR y tecnología NFC.

El corredor administrado por VIAL 8 cuenta con cuatro estaciones de peaje: KM 66 en Larena, KM 102 en Solís, KM 381 en Venado Tuerto y KM 655 en Sampacho. Estas serán las primeras en incorporar el sistema de cobro sin efectivo.

Según explicó la concesionaria, el objetivo de la transición es agilizar el paso de los vehículos por las cabinas, reducir los tiempos de detención y mejorar la circulación general en las rutas nacionales que integran el corredor.

Además de la operación y el mantenimiento de la infraestructura vial, VIAL 8 brinda asistencia y atención a los usuarios durante todo el trayecto que abarca la Ruta Nacional 8.

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