Eliminarán el pago en efectivo en cuatro peajes de la Ruta Nacional 8

Un automóvil transita por la estación de peaje de la ruta 8, que cuenta con carriles habilitados para cobro mediante Telepase y pago electrónico.

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VIAL 8, la concesionaria a cargo del corredor que conecta Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y San Luis, dejará de aceptar dinero en efectivo en las estaciones de peaje de Larena, Solís, Venado Tuerto y Sampacho. Quienes no cuenten con TelePASE deberán abonar una tarifa manual electrónica equivalente al doble del valor que se cobra a los usuarios adheridos al sistema.

El nuevo esquema de cobro

La medida forma parte de un proceso de modernización del corredor vial, que se extiende por 720 kilómetros a lo largo de cuatro provincias. Con la implementación del nuevo sistema, las cabinas de peaje pasarán a operar de manera exclusivamente electrónica, sin la opción de pago en efectivo que hasta ahora estuvo disponible.

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Los conductores que no dispongan de TelePASE deberán recurrir a las modalidades de pago manual electrónico habilitadas por la concesionaria. En esos casos, el monto a pagar será el doble de la tarifa que corresponde a los usuarios con el dispositivo instalado en sus vehículos.

Recomendación para los usuarios frecuentes

Ante el cambio inminente, VIAL 8 recomendó a quienes circulan habitualmente por la ruta que se adhieran a TelePASE antes de que el nuevo esquema entre en vigencia, con el objetivo de evitar el recargo adicional en el costo del peaje.

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La empresa impulsará, en las próximas semanas, una campaña informativa a lo largo de todo el corredor. La difusión incluirá cartelería en los accesos a las vías, señalización sobre las barreras de las cabinas y entrega de material informativo a los usuarios, además de comunicación a través de medios y canales digitales.

Cuatro estaciones a lo largo de 720 kilómetros

Un tótem de cobro automático exhibe la tarifa de 1.500 pesos en el peaje La Arena de la Ruta 8 con opciones de pago mediante código QR y tecnología NFC.

El corredor administrado por VIAL 8 cuenta con cuatro estaciones de peaje: KM 66 en Larena, KM 102 en Solís, KM 381 en Venado Tuerto y KM 655 en Sampacho. Estas serán las primeras en incorporar el sistema de cobro sin efectivo.

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Según explicó la concesionaria, el objetivo de la transición es agilizar el paso de los vehículos por las cabinas, reducir los tiempos de detención y mejorar la circulación general en las rutas nacionales que integran el corredor.

Además de la operación y el mantenimiento de la infraestructura vial, VIAL 8 brinda asistencia y atención a los usuarios durante todo el trayecto que abarca la Ruta Nacional 8.

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