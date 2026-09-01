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Sega mantiene abierta la posibilidad de hacer Sonic Mania 2 con el equipo original

Ambas partes desarrolladoras del título original quieren volver a colaborar, aunque todavía no existe un proyecto activo

Sonic Mania
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Takashi Iizuka, responsable de Sonic Team, confirmó en una entrevista reciente que Sega mantiene abierta la posibilidad de crear Sonic Mania 2 junto con el equipo responsable del juego original. El directivo aclaró que actualmente no existe una secuela en desarrollo, pero aseguró que la idea no fue descartada y que hay interés en volver a trabajar con sus creadores.

Una relación que sigue activa

Iizuka explicó que Sonic Team conserva un vínculo cercano con los desarrolladores de Sonic Mania, lanzado en 2017. Esa relación continúa fuera de las reuniones formales: según el directivo, integrantes de ambas partes han compartido comidas y encuentros informales durante los últimos años.

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“Seguimos teniendo muy buena relación con ellos. Hemos salido a comer y a tomar algo juntos porque las relaciones son importantes para nosotros”, señaló Iizuka. Sus palabras apuntan a que no existe un conflicto creativo o empresarial que impida una futura colaboración.

El principal obstáculo es la disponibilidad. El equipo que trabajó en Sonic Mania tiene otros proyectos y necesidades comerciales que atender, mientras Sega y Sonic Team también gestionan distintos lanzamientos relacionados con el erizo. Para que una secuela avance, ambas partes tendrían que coincidir en tiempos, recursos y objetivos.

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“Ahora mismo no tenemos nada de qué hablar, pero sin duda existe el deseo de volver a trabajar con ellos, y creemos que podrían crear un juego genial”, agregó el responsable de Sonic Team. La declaración separa dos cuestiones: Sega quiere mantener abierta la colaboración, pero todavía no aprobó ni anunció un nuevo juego.

Por qué Sonic Mania sigue siendo clave

Sonic Mania llegó en 2017 como un regreso a la estructura clásica de Sonic the Hedgehog. Recuperó las fases bidimensionales, la velocidad y el desplazamiento lateral asociados con las primeras entregas. Esta fórmula 2D presenta la acción desde un costado y permite avanzar por niveles construidos con rutas, plataformas y obstáculos.

El proyecto contó con la participación de Christian Whitehead y fue bien recibido tanto por jugadores como por la prensa especializada. Su lanzamiento apareció después de un periodo de aproximadamente 15 años marcado por entregas con resultados irregulares, según la valoración recogida por las fuentes.

El juego también sirvió para comprobar que el diseño retro de Sonic todavía tenía público. Sega publicó más tarde Sonic Mania Plus, una versión ampliada del título, pero no produjo una continuación directa. Desde entonces, los seguidores han pedido una nueva entrega que conserve el estilo visual y jugable de Mania.

Durante los años posteriores, Sonic sumó nuevos videojuegos y una serie de películas. Ese crecimiento mantuvo activa la franquicia, aunque no cubrió el espacio específico de una secuela desarrollada con el mismo enfoque clásico y el equipo creativo del título de 2017.

Sonic Mania
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Qué se sabe de una posible secuela

La declaración de Iizuka deja una posibilidad concreta, pero limitada. Sonic Mania 2 no fue anunciado, no tiene fecha, plataformas confirmadas ni producción activa. Tampoco existe información sobre una historia, nuevos personajes o cambios en la jugabilidad.

“No lo hemos descartado del todo, pero tampoco es algo en lo que estemos trabajando actualmente”, resumió el directivo. Esa precisión resulta importante para los seguidores: el interés expresado por Sonic Team no equivale a una aprobación formal del proyecto.

Una eventual secuela dependería de que Sega y los desarrolladores originales encuentren el momento adecuado para reunirse. Iizuka considera que el equipo podría crear otro juego de calidad, pero reconoció que sus integrantes tienen compromisos propios y decisiones empresariales que condicionan cualquier acuerdo.

Por ahora, Sonic Mania Plus continúa siendo la versión más reciente de esa propuesta. Sega no comunicó planes para Sonic Mania 2 y Sonic Team mantiene la posible colaboración con los desarrolladores originales como una opción futura, sin calendario ni producción confirmada.

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