Qué revela la letra de Messi según un grafólogo: las señales detrás de su escritura

La letra de Messi en la carta de despedida de la selección argentina mostró, según el grafólogo Esteban Aguilera, una tensión entre razón y emoción (@leomessi)

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La despedida de Lionel Messi de la selección argentina abrió una nueva instancia de lectura sobre uno de los cierres más significativos del fútbol argentino reciente. Después de anunciar su retiro con una carta manuscrita, el texto empezó a ser observado no solo por lo que dice de manera explícita, sino también por las señales más sutiles que deja en la escritura.

El grafólogo, Esteban Aguilera quien analizó la carta a pedido de Infobae explicó el detrás de las palabras del diez. En ese marco, sostuvo que en el texto “conviven razón y emoción” y que sus trazos exponen a un futbolista que intenta ordenar el final de una etapa histórica mientras deja ver dolor, agotamiento y autocontrol.

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Uno de los indicios más claros aparece al final de la primera hoja, cuando Messi escribió: “Me vacié, ya no tengo más”. Sobre ese pasaje, Aguilera detectó fluctuaciones en la dirección del renglón, con una línea que “baja y sube de forma sutil”, un rasgo que interpretó como señal de “agotamiento psíquico y físico real” y no como un recurso retórico.

Según el especialista, el documento permite observar tanto aspectos conscientes como inconscientes del jugador. “Lo que se busca en grafología emocional son lapsus, como en este caso, en donde se empieza a mover la línea de base”, señaló. Su estudio se apoyó en los ocho géneros del grafismo y en una serie de detalles gráficos que, de acuerdo con su lectura, revelan las tensiones internas que acompañaron la decisión.

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El análisis grafológico de Messi señaló que la frase “Me vacié, ya no tengo más” reflejó agotamiento psíquico y físico en la escritura - MIAMI, FLORIDA - AUGUST 12: Lionel Messi #10 of Inter Miami CF looks on from the substitute bench prior to the Leagues Cup Phase One match between Inter Miami CF and Leon at Nu Stadium on August 12, 2026 in Miami, Florida. Rich Storry/Getty Images/AFP (Photo by Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

La corrección de “siento” por “entiendo”

El punto que Aguilera consideró más revelador es la tachadura de la palabra “siento” en la primera página. Messi la reemplazó de inmediato por “entiendo”, y para el grafólogo ese cambio resume una disputa interior entre lo que el futbolista experimenta y lo que cree que debe expresar.

“Es una decisión que dolió, literalmente le duele el alma”, afirmó Aguilera. El especialista sostuvo que la corrección rápida, visible y acompañada por un trazo anguloso sugiere un momento de enojo y frustración.

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La lectura del grafólogo es que, en ese instante, predominó la razón por encima de la emoción. Según explicó, Messi bloqueó la primera palabra porque “tenía que predominar la razón, lo que debería ser, y no la emoción”.

Ese gesto, siempre de acuerdo con el análisis, funcionó como un mecanismo de defensa. La anulación de “siento” y su reemplazo por “entiendo” aparece así como una forma de ajustar el mensaje a una lógica racional y contener la expresión afectiva.

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La corrección de “siento” por “entiendo” en la carta de Messi expuso, para Aguilera, un conflicto interno entre emoción y control racional

La palabra “familia” y los microtemblores

El estudio también identificó señales de fragilidad emocional en la segunda hoja. En la palabra “familia”, Aguilera observó microtemblores, leves retoques y tensión en el trazo, elementos que vinculó con el papel de ese núcleo como sostén emocional del jugador.

El grafólogo señaló que la presión aplicada en esa palabra pierde solidez. Para él, ese detalle indica permeabilidad emocional y una vulnerabilidad que no quedó reprimida en la escritura. “Ahí vemos una presión que cae, que ya no tiene la misma firmeza, y eso habla de permeabilidad emocional”, explicó. A su criterio, ese detalle muestra “una vulnerabilidad que no quedó reprimida en la escritura”.

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La carta ofrece, en esa lectura, una respuesta directa sobre el estado de Messi ante el retiro: no se trató de un cierre frío ni meramente formal, sino de un proceso vivido con desgaste, conflicto interno y una carga afectiva que aflora en puntos concretos del texto.

La carta ofrece, en esa lectura, una respuesta directa sobre el estado de Messi ante el retiro: no se trató de un cierre frío ni meramente formal, sino de un proceso vivido con desgaste, conflicto interno y una carga afectiva que aflora en puntos concretos del texto. “No es una carta escrita desde la distancia emocional”, resumió Aguilera. “Hay dolor, hay control, pero también hay marcas de agotamiento”.

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Aguilera sostuvo que los lapsus y las fluctuaciones detectadas en distintos pasajes permiten reconocer ese estado de agotamiento. La grafología emocional, explicó, busca precisamente esos signos que pueden pasar inadvertidos a simple vista.

La palabra “familia” en la carta manuscrita de Messi presentó microtemblores y una presión menor, un rasgo que el grafólogo vinculó con vulnerabilidad emocional

El autocontrol y la disciplina

Junto con esas marcas de vulnerabilidad, la estructura general del documento presenta un patrón muy distinto. Aguilera describió márgenes constantes y reducidos, sobre todo en el lado izquierdo y en la parte superior, un orden que interpretó como señal de administración cuidadosa de recursos y de alto autocontrol.

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El tamaño de la letra, mediano a pequeño y en imprenta minúscula, remite para el especialista a modestia y concentración extrema. Esa forma de escritura también sugiere atención al detalle y distancia respecto del exhibicionismo. “No hay búsqueda de expansión ni de imponerse desde lo gráfico”, señaló. “Al contrario: aparece alguien enfocado, medido y atento al detalle”.

La simplificación de los trazos y la tipología script cumplen, en esa lectura, la función de una coraza social. Esos rasgos le permiten al autor controlar cuánto deja ver de su exposición emocional en un texto de despedida dirigido tanto al público como a su entorno cercano. “La imprenta funciona como una protección”, sostuvo. “Le permite controlar cuánto deja ver de su mundo interno”, sobre todo en un texto de despedida dirigido tanto al público como a su entorno cercano.

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La dirección de las líneas se mantiene rectilínea y horizontal. Aguilera asoció esa regularidad con fuerza de voluntad y tenacidad, mientras que la inclinación vertical de las letras le indicó autodominio y reserva sobre la intimidad.

La presión del trazo fue definida como media pero firme, con una base energética sólida y constancia en las convicciones. A eso se suma una velocidad de escritura rápida, aunque con pausas frecuentes, que el especialista vinculó con un pensamiento metódico y reflexivo.

La diferencia entre el cuerpo de la carta y la firma de Messi mostró, según el análisis, un blindaje emocional en público y una mayor apertura en el plano privado ARCHIVO - Lionel Messi besa el trofeo de campeón del Mundial tras la victoria de Argentina ante Francia, el 18 de diciembre de 2022, en Lusail, Qatar. (AP Foto/Martin Meissner)

“Hay energía, hay sostén y hay decisión”. A eso se suma una velocidad de escritura rápida, aunque con pausas frecuentes, que el especialista vinculó con un pensamiento metódico y reflexivo: “Es alguien que avanza, pero al mismo tiempo revisa y procesa”.

La letra imprenta desagrupada y aislada apunta, según el análisis, a un perfil analítico e independiente. Para Messi, eso se traduce en una tendencia a aislar los problemas y resolverlos paso a paso, una forma de procesar la exigencia mediante un blindaje racional. “Cada letra aparece bastante separada, y eso suele hablar de alguien que discrimina, que analiza, que procesa por partes”, explicó Aguilera.

El estudio también comparó el cuerpo de la carta con la firma del futbolista. Mientras el texto está escrito en imprenta, la firma aparece ligada, una diferencia que Aguilera interpretó como contraste entre un blindaje emocional en el plano público y una mayor apertura en el ámbito privado.

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