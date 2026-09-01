Zak Starkey y Roger Daltrey hacen las paces y el baterista vuelve a The Who

Zak Starkey regresa a The Who tras su polémica salida de la banda. (Créditos: REUTERS / Gaelen Morse / AFP PHOTO / VALERIE MACON)

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Zak Starkey volvió a integrarse a The Who después de haber sido despedido de la agrupación en 2025, en medio de una serie de cambios y declaraciones públicas que marcaron su salida tras casi tres décadas como baterista de la banda británica.

El regreso de Starkey se produce mientras la agrupación se prepara para completar sus presentaciones finales.

La reincorporación del músico fue confirmada por representantes de la agrupación y del propio baterista a Variety, después de que Roger Daltrey anunciara públicamente que ambos habían retomado los ensayos.

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La salida de Zak Starkey comenzó en abril de 2025, cuando fue despedido de The Who. Días después volvió a ser contratado, pero aproximadamente un mes más tarde fue despedido nuevamente.

El episodio estuvo acompañado por declaraciones públicas entre Starkey y Daltrey, vocalista de la banda.

Zak Starkey y Roger Daltrey tuvieron un malentendido que llevó al despido del baterista de The Who. (Créditos: REUTERS / Gaelen Morse).

La situación se originó después de una presentación benéfica de The Who en el Royal Albert Hall, en Londres. El incidente estuvo relacionado con un aspecto musical ocurrido durante el concierto.

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Pete Townshend, guitarrista y uno de los principales integrantes de la agrupación, llegó a señalar que no comprendía las razones detrás del despido de Zak Starkey.

Después de la salida definitiva del baterista, The Who continuó con su actividad en directo y realizó una gira de despedida por Norteamérica con Scott Devours como baterista.

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La gira norteamericana concluyó en octubre de 2025, aunque el grupo dejó abierta la posibilidad de realizar presentaciones en otros países.

The Who terminó su última gira por Estados Unidos en 2025. REUTERS/Mario Anzuoni

En una entrevista concedida este año a The Arizona Republic, Roger Daltrey explicó que aquella gira había sido la última de The Who en Estados Unidos, pero que eso no significaba necesariamente el final de todas las actividades de la banda.

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El anuncio sobre el regreso de Starkey surgió durante una presentación en solitario de Daltrey en Las Vegas. El cantante informó al público que The Who había vuelto a ensayar con el baterista y señaló que el resultado había sido positivo.

Zak Starkey respondió posteriormente a través de Instagram. En su publicación agradeció las palabras de Daltrey y manifestó su intención de volver a tocar con The Who.

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“¡Bien hecho, Rog x! Tengo muchas ganas de volver a arrasar con The Who… El ensayo fue genial… No creo que hayamos ensayado nunca tan duro… ¡Normalmente tomamos té y hablamos de a qué hora nos vamos a casa!”, expresó.

Zak Starkey mostró su entusiasmo por volver a The Who.

La reincorporación de Starkey representa su regreso a una agrupación con la que ha estado vinculado durante casi 30 años. El músico comenzó a tocar con The Who en la década de 1990 y posteriormente participó en distintas giras y grabaciones de la banda.

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Starkey es hijo de Ringo Starr, baterista de The Beatles, y desarrolló su propia trayectoria musical con diferentes agrupaciones antes de incorporarse a The Who. Además de su trabajo con la banda, ha colaborado con otros artistas y proyectos musicales a lo largo de su carrera.

The Who, formado originalmente en la década de 1960 por Roger Daltrey, Pete Townshend, John Entwistle y Keith Moon, se convirtió en una de las agrupaciones más reconocidas del rock británico. La formación actual mantiene a Daltrey y Townshend como sus integrantes principales.

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