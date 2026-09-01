Entretenimiento

Zak Starkey y Roger Daltrey hacen las paces y el baterista vuelve a The Who

El baterista, quien dejó la agrupación en medio de una disputa con Roger Daltrey en 2025, retomó los ensayos con la banda

The Who_Roger Daltrey_Zak Starkey
Zak Starkey regresa a The Who tras su polémica salida de la banda. (Créditos: REUTERS / Gaelen Morse / AFP PHOTO / VALERIE MACON)
Guardar

Zak Starkey volvió a integrarse a The Who después de haber sido despedido de la agrupación en 2025, en medio de una serie de cambios y declaraciones públicas que marcaron su salida tras casi tres décadas como baterista de la banda británica.

El regreso de Starkey se produce mientras la agrupación se prepara para completar sus presentaciones finales.

La reincorporación del músico fue confirmada por representantes de la agrupación y del propio baterista a Variety, después de que Roger Daltrey anunciara públicamente que ambos habían retomado los ensayos.

PUBLICIDAD

La salida de Zak Starkey comenzó en abril de 2025, cuando fue despedido de The Who. Días después volvió a ser contratado, pero aproximadamente un mes más tarde fue despedido nuevamente.

El episodio estuvo acompañado por declaraciones públicas entre Starkey y Daltrey, vocalista de la banda.

Roger Daltrey y Zak Starkey
Zak Starkey y Roger Daltrey tuvieron un malentendido que llevó al despido del baterista de The Who. (Créditos: REUTERS / Gaelen Morse).

La situación se originó después de una presentación benéfica de The Who en el Royal Albert Hall, en Londres. El incidente estuvo relacionado con un aspecto musical ocurrido durante el concierto.

PUBLICIDAD

Pete Townshend, guitarrista y uno de los principales integrantes de la agrupación, llegó a señalar que no comprendía las razones detrás del despido de Zak Starkey.

Después de la salida definitiva del baterista, The Who continuó con su actividad en directo y realizó una gira de despedida por Norteamérica con Scott Devours como baterista.

La gira norteamericana concluyó en octubre de 2025, aunque el grupo dejó abierta la posibilidad de realizar presentaciones en otros países.

The Who terminó su última gira por Estados Unidos en 2025. REUTERS/Mario Anzuoni
The Who terminó su última gira por Estados Unidos en 2025. REUTERS/Mario Anzuoni

En una entrevista concedida este año a The Arizona Republic, Roger Daltrey explicó que aquella gira había sido la última de The Who en Estados Unidos, pero que eso no significaba necesariamente el final de todas las actividades de la banda.

El anuncio sobre el regreso de Starkey surgió durante una presentación en solitario de Daltrey en Las Vegas. El cantante informó al público que The Who había vuelto a ensayar con el baterista y señaló que el resultado había sido positivo.

Zak Starkey respondió posteriormente a través de Instagram. En su publicación agradeció las palabras de Daltrey y manifestó su intención de volver a tocar con The Who.

“¡Bien hecho, Rog x! Tengo muchas ganas de volver a arrasar con The Who… El ensayo fue genial… No creo que hayamos ensayado nunca tan duro… ¡Normalmente tomamos té y hablamos de a qué hora nos vamos a casa!”, expresó.

Zak Starkey mostró su entusiasmo por volver a The Who.
Zak Starkey mostró su entusiasmo por volver a The Who.

La reincorporación de Starkey representa su regreso a una agrupación con la que ha estado vinculado durante casi 30 años. El músico comenzó a tocar con The Who en la década de 1990 y posteriormente participó en distintas giras y grabaciones de la banda.

Starkey es hijo de Ringo Starr, baterista de The Beatles, y desarrolló su propia trayectoria musical con diferentes agrupaciones antes de incorporarse a The Who. Además de su trabajo con la banda, ha colaborado con otros artistas y proyectos musicales a lo largo de su carrera.

The Who, formado originalmente en la década de 1960 por Roger Daltrey, Pete Townshend, John Entwistle y Keith Moon, se convirtió en una de las agrupaciones más reconocidas del rock británico. La formación actual mantiene a Daltrey y Townshend como sus integrantes principales.

Temas Relacionados

Zak StarkeyThe WhoentretenimientoRoger Daltrey

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Dennis Quaid sobre el cambio en la industria: “Antes conocías a mucha gente y formabas una comunidad. Ahora todos graban desde su habitación”

El actor describió, en diálogo con People, cómo la virtualidad y el auge del streaming transformaron los procesos de selección y asegura que se debilitaron los lazos entre profesionales del entretenimiento que antes se forjaban en las audiciones presenciales

Dennis Quaid sobre el cambio en la industria: “Antes conocías a mucha gente y formabas una comunidad. Ahora todos graban desde su habitación”

Sandra Bullock y Nicole Kidman regresan como brujas: los 4 libros que explican por qué la maldición de los Owens aún no termina

Practical Magic 2 llega el 11 de septiembre de 2026 con las dos actrices de regreso en sus roles originales. La saga literaria de Alice Hoffman, que arranca en el siglo XVII y cierra en el presente, vuelve a estar en primer plano

Sandra Bullock y Nicole Kidman regresan como brujas: los 4 libros que explican por qué la maldición de los Owens aún no termina

Bluey estrena en español sus libros animados con las voces de Kali Uchis, Gina Torres, Itatí Cantoral y Jaime Camil

La serie digital "Book Reads", que ya suma más de 91 millones de reproducciones, llega por primera vez al público hispanohablante con diez cuentos narrados sin doblaje intermediario

Bluey estrena en español sus libros animados con las voces de Kali Uchis, Gina Torres, Itatí Cantoral y Jaime Camil

Lionel Richie fue hospitalizado de emergencia tras su presentación en St. Louis

El episodio ocurrió poco más de dos meses después de que el cantante interrumpiera un concierto en Minnesota tras sentirse mareado

Lionel Richie fue hospitalizado de emergencia tras su presentación en St. Louis

Kevin Sorbo, estrella de ‘Hércules’, revela las tres razones por qué no piensa volver a California: “Estoy harto”

El actor, instalado en Florida desde hace casi siete años, también habló sobre sus diferencias con Hollywood

Kevin Sorbo, estrella de ‘Hércules’, revela las tres razones por qué no piensa volver a California: “Estoy harto”

DEPORTES

El debate sobre la tachadura de Messi en la carta con la que se despidió de la Selección: qué decía la palabra

El debate sobre la tachadura de Messi en la carta con la que se despidió de la Selección: qué decía la palabra

Morena Beltrán se quebró en vivo al hablar del retiro de Messi de la Selección: “Está esa sensación de vacío”

Los 10 momentos que forjaron la leyenda de Lionel Messi en la selección argentina

Los memes y homenajes que inundaron las redes tras el retiro de Messi de la Selección: del “no habrá otro igual” al “retiren la 10″

Revelaron fotos inéditas de la infancia de Messi tras su retiro de la selección argentina: el sentido mensaje de uno de sus amigos

TELESHOW

Juampi Mirabelli se emocionó al recordar su historia de amor con Fernando Peña: “Hoy sigo enamorado de él”

Juampi Mirabelli se emocionó al recordar su historia de amor con Fernando Peña: “Hoy sigo enamorado de él”

Lucía y Joaquín Galán anunciaron su película Pimpinela, el origen de la leyenda: “Nuestra historia en pantalla grande”

La reflexión de Soledad Fandiño a casi dos años de ser operada por un cáncer de mama: “Tratando de descifrar quién soy”

El contundente apoyo de La Joaqui tras la detención de Callejero Fino: “Desde chiquitos”

“Gracias por tanto”: la despedida de los famosos a Lionel Messi tras su retiro de la Selección

INFOBAE AMÉRICA

De “Rakata” a “Pam Pam”: Yandel encendió Costa Rica con su formato sinfónico

De “Rakata” a “Pam Pam”: Yandel encendió Costa Rica con su formato sinfónico

Apareció en Europa una vinchuca viva y encendió las alarmas entre los investigadores

Cárcel El Triunfo avanza 12% en Guatemala: 150 trabajadores, una finca decomisada y la promesa de aliviar prisiones con 300% de sobrepoblación

Una niña muere ahogada al caer en una quebrada en Panamá

La escritora nicaragüense Gioconda Belli gana el Premio FIL de Literatura 2026