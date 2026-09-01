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Declaran culpable a Duane “Keefe D” Davis por el asesinato de Tupac Shakur hace 30 años

Un jurado de Las Vegas declaró culpable al exlíder de la pandilla callejera South Side Compton Crips por el asesinato en primer grado del rapero ocurrido en 1996

El caso que rodeó la muerte de Tupac llega a un veredicto en Las Vegas. (reuters)
El caso que rodeó la muerte de Tupac llega a un veredicto en Las Vegas. (reuters)
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Un jurado de Las Vegas declaró culpable a Duane “Keefe D” Davis por el asesinato en primer grado del rapero Tupac Shakur, ocurrido en septiembre de 1996.

El veredicto fue emitido este lunes 31 de agosto y representa la primera condena relacionada directamente con la muerte del músico, uno de los casos sin resolver más conocidos de la historia de la música.

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Davis, de 63 años, fue declarado culpable de asesinato con el uso de un arma mortal y con la intención de promover, impulsar o colaborar con las actividades de una organización criminal. La condena contempla una posible pena máxima de cadena perpetua.

El proceso judicial se centró en determinar el papel que Davis desempeñó en el ataque contra Shakur, ocurrido la noche del 7 de septiembre de 1996 en Las Vegas.

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El rapero viajaba como pasajero en un automóvil cuando otro vehículo se aproximó y sus ocupantes efectuaron varios disparos. El artista resultó herido y murió seis días después, el 13 de septiembre, a los 25 años.

Tupac Shakur falleció días después de haber sido baleado en el automóvil en el que viajaba. (REUTERS/Steve Marcus/Pool)
Tupac Shakur falleció días después de haber sido baleado en el automóvil en el que viajaba. (REUTERS/Steve Marcus/Pool)

Los fiscales no sostuvieron que Duane “Keefe D” Davis hubiera disparado directamente contra Tupac Shakur, en cambio su argumento fue que actuó como organizador del ataque y que proporcionó el arma utilizada por el tirador.

Según la acusación, el responsable de efectuar los disparos habría sido Orlando “Baby Lane” Anderson, sobrino de Davis, o posiblemente otro hombre que viajaba en el asiento trasero del vehículo.

La Fiscalía relacionó el ataque con un enfrentamiento ocurrido horas antes en Las Vegas. Según los fiscales, el rapero y personas de su entorno habían participado en una pelea con Anderson en un hotel. La acusación sostuvo que el tiroteo posterior fue una represalia por ese altercado.

Durante el juicio, los fiscales presentaron declaraciones realizadas anteriormente por Davis ante las autoridades y utilizaron también información contenida en sus memorias.

Entre las pruebas mencionadas estuvo una entrevista de 2008 con investigadores, en la que el exlíder de la pandilla callejera South Side Compton Crips afirmó que había entregado un arma a su sobrino y señaló que Anderson fue quien efectuó los disparos.

Duane “Keefe D” Davis supuestamente le dio un arma a su sobrino, quien terminó por disparar contra Tupac. (AP)
Duane “Keefe D” Davis supuestamente le dio un arma a su sobrino, quien terminó por disparar contra Tupac. (AP)

La defensa cuestionó la credibilidad de esas declaraciones. El abogado de Duane “Keefe D” Davis argumentó ante el jurado que las afirmaciones de su cliente eran relatos exagerados y que no constituían una descripción fiable de lo ocurrido.

También utilizó el hecho de que Davis no había sido acusado durante décadas como parte de sus argumentos.

Davis fue detenido y acusado formalmente en 2023, casi 27 años después del asesinato de Tupac Shakur. Su procesamiento se produjo después de que las autoridades reactivaran la investigación y realizaran un registro en una vivienda relacionada con el acusado.

A lo largo del juicio, los integrantes del jurado escucharon el testimonio de aproximadamente dos docenas de testigos presentados por la Fiscalía. La defensa llamó a tres testigos. Davis decidió no declarar personalmente durante el proceso.

El caso de Shakur permaneció durante décadas sin una condena. La investigación sobre su muerte se convirtió en uno de los expedientes más seguidos relacionados con la violencia que rodeó a algunas figuras del hip-hop durante la década de 1990.

El caso de Tupac Shakur estuvo abierto durante 30 años. (REUTERS)
El caso de Tupac Shakur estuvo abierto durante 30 años. (REUTERS)

Tupac Shakur, nacido en Nueva York en 1971, desarrolló una carrera como rapero, actor y compositor. Antes de su muerte había publicado varios álbumes que alcanzaron posiciones destacadas en las listas de ventas y se había convertido en una de las figuras centrales del hip-hop estadounidense.

Su asesinato ocurrió mientras se encontraba en Las Vegas para asistir a una pelea de boxeo entre Mike Tyson y Bruce Seldon. Después del combate, Shakur se trasladaba en un automóvil junto a Marion “Suge” Knight, entonces responsable de Death Row Records, cuando se produjo el ataque.

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