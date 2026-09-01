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Un dron registró el interior oscuro de uno de los túneles inundados donde quedaron atrapados los obreros en Nepal

Los rescatistas no tuvieron buenas noticias en la búsqueda de sobrevivientes de los proyectos hidroeléctricos en el Himalaya

Los rescatristas consideran que el nivel de agua y barro acumulados hace imposible hallar sobrevivientes
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Un video difundido el lunes por la Embajada de China en Nepal mostró a expertos en túneles realizando operaciones de búsqueda y rescate en un túnel en Rasuwa.

Los medios estatales chinos informaron que expertos chinos en túneles habían llegado a Nepal y se habían sumado a las operaciones de rescate desde el domingo 30 de agosto.

Los rescatistas nepalíes construyeron puentes temporales para acceder a zonas remotas y excavaron entre los escombros de proyectos hidroeléctricos en el Himalaya para rescatar a cerca de 300 trabajadores atrapados, casi una semana después de que las catastróficas inundaciones dejaran un rastro de destrucción en pueblos y valles del país.

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Al menos 639 personas permanecen bajo tierra en pasadizos de varias centrales hidroeléctricas en obra que fueron devastadas y se han convertido en el foco de los esfuerzos de rescate, según informó el martes la autoridad de gestión de desastres del país. El número total de fallecidos asciende a 1.003, con cerca de 4.000 personas aún desaparecidas.

Agentes de la Fuerza de Policía Armada (APF) esperan para trasladar un cuerpo a la fosa común de Devghat, lugar de entierro masivo para las víctimas de las mortales inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en Chitwan, Nepal, el 1 de septiembre de 2026. REUTERS/Adnan Abidi
Agentes de la Fuerza de Policía Armada (APF) esperan para trasladar un cuerpo a la fosa común de Devghat, lugar de entierro masivo para las víctimas de las mortales inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en Chitwan, Nepal, el 1 de septiembre de 2026. REUTERS/Adnan Abidi

El montañista nepalí Manish Maharjan dijo que un equipo de rescate inspeccionó el domingo el túnel del proyecto RHPL Rasuwagadhi Hydropower Limited y volvió sin hallazgos de víctimas tras el aluvión que inundó las instalaciones.

“Confirmó que no hay posibilidad de que haya gente con vida por esa inundación, porque toda la sala de máquinas… estaba llena hasta como un 90%”, dijo.

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Maharjan relató que el grupo viajó desde Katmandú y entró al túnel acompañado por el ingeniero a cargo.

Personal de rescate trabaja en el sitio de un túnel hidroeléctrico, tras las devastadoras inundaciones repentinas y un deslizamiento de tierra, en el distrito de Rasuwa, Nepal, en esta imagen publicada en redes sociales el 31 de agosto de 2026. Naveen Srivastava vía X/vía REUTERS
Personal de rescate trabaja en el sitio de un túnel hidroeléctrico, tras las devastadoras inundaciones repentinas y un deslizamiento de tierra, en el distrito de Rasuwa, Nepal, en esta imagen publicada en redes sociales el 31 de agosto de 2026. Naveen Srivastava vía X/vía REUTERS

“Visitamos el túnel de RHPL Rasuwagadhi Hydropower Limited ayer… entramos al túnel con el ingeniero”, contó.

Según su testimonio, el interior estaba sin iluminación y el equipo tomó medidas antes de avanzar.

“El túnel está completamente oscuro, así que usamos drones térmicos primero para garantizar la seguridad del equipo que iba a entrar”, explicó.

El montañista señaló que, de acuerdo con lo que les informaron en el lugar, el proyecto tenía pocos empleados disponibles tras la emergencia.

“Dijeron que había como tres sobrevivientes, los empleados que quedaban de todo ese proyecto”, afirmó.

En otro tramo de su relato, Maharjan describió el riesgo en el exterior de la obra, cerca del curso de agua afectado por la crecida.

“Ese río era un lugar muy arriesgado incluso para el ejército nepalí, el equipo de rescate, para ir ahí”, dijo, y agregó que mantenían apoyo para una eventual evacuación.

Varios rescatistas participan en una operación cerca del túnel del proyecto hidroeléctrico Trishuli 3A, tras los devastadores aluviones en Rasuwa, Nepal. Oficina del Primer Ministro de Nepal/vía Reuters
Varios rescatistas participan en una operación cerca del túnel del proyecto hidroeléctrico Trishuli 3A, tras los devastadores aluviones en Rasuwa, Nepal. Oficina del Primer Ministro de Nepal/vía Reuters

“Teníamos un equipo separado afuera preparando cuerdas para subir en caso de que hubiera inundaciones”, agregó.

Maharjan contó que el nivel de agua y lodo dentro de la instalación cambió el objetivo inicial de la inspección.

“Estábamos un poco decepcionados porque teníamos la expectativa de que pudiera haber gente dentro de la sala de máquinas, pero al ver el nivel de inundación, barro, agua, tierra, todo subiendo como un 80%, 90%… nuestras esperanzas se acabaron, estamos tristes y decidimos volver”, concluyó.

(Con información de Reuters)

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