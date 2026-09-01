Cuba

Médico cubano describe impacto de los apagones en hospitales: “Es una experiencia agotadora”

El profesional de la salud, que habló bajo anonimato por temor a represalias, contó al Miami Herald cómo los cortes eléctricos golpean salas clínicas y casas, con escasez creciente de agua, comida y medicinas en la isla

People wait to buy bread during a mass blackout across most of the country, in Havana, Cuba March 4, 2026. REUTERS/Norlys Perez
People wait to buy bread during a mass blackout across most of the country, in Havana, Cuba March 4, 2026. REUTERS/Norlys Perez
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Los apagones de hasta 20 horas diarias en La Habana y de más de 48 horas en otras zonas de Cuba agravan la escasez de alimentos, agua, medicamentos y combustible, en un contexto de inflación persistente y pérdida del poder adquisitivo que afecta la vida cotidiana de millones de personas y profundiza la crisis humanitaria en Cuba.

Un médico cubano, que habló bajo condición de anonimato por temor a represalias, describió al medio Miami Herald el impacto de los cortes eléctricos en hospitales y hogares. “Pasamos noches enteras sin electricidad, lo que hace imposible dormir; es una experiencia agotadora tanto para los médicos como para los pacientes”, afirmó.

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El profesional, que tiene un hijo pequeño, explicó que su familia destina la mayor parte de sus ingresos a la alimentación. Según relató, debe recurrir a préstamos de amigos o vender pertenencias para cubrir los gastos mensuales.

Los médicos del sistema estatal perciben alrededor de 8,500 pesos cubanos mensuales, equivalentes a unos USD 12.50 en el mercado informal de divisas, de acuerdo con el reporte. Esa suma no alcanza para comprar productos básicos como un cartón de huevos, cuyo precio ronda los 6,000 pesos, o una botella de aceite de cocina, que puede costar 5,000 pesos.

A doctor talks to a patient at a public hospital, as Cuba’s once-vaunted healthcare system, long hailed as a cornerstone of the 1959 revolution, has deteriorated amid years of economic crisis and U.S. sanctions, a decline that has accelerated this year with U.S. restrictions on oil supplies, in Havana, Cuba, March 18, 2026. REUTERS/Norlys Perez
A doctor talks to a patient at a public hospital, as Cuba’s once-vaunted healthcare system, long hailed as a cornerstone of the 1959 revolution, has deteriorated amid years of economic crisis and U.S. sanctions, a decline that has accelerated this year with U.S. restrictions on oil supplies, in Havana, Cuba, March 18, 2026. REUTERS/Norlys Perez

Hospitales y hogares de ancianos enfrentan falta de medicamentos y alimentos

El médico consultado afirmó que los centros sanitarios padecen faltantes de fármacos para pacientes con enfermedades crónicas, entre ellos hipertensos, diabéticos y personas con cardiopatías. La falta de tratamientos, según su relato, provocó más consultas de urgencia por infartos y accidentes cerebrovasculares. “La sala de urgencias ha quedado solo para explicarle al paciente lo que tiene y lo que puede tratar de conseguir en la calle”, afirmó. También mencionó la ausencia de medicamentos habituales, como analgésicos, antipiréticos, hidrocortisona para pacientes asmáticos y tratamientos para problemas gástricos.

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De hecho, el dirigente del régimen cubano Miguel Díaz-Canel reconoció recientemente que el país solo produce o adquiere en el exterior el 30% de los medicamentos básicos que deberían estar disponibles en las farmacias estatales.

El doctor que habló bajo anonimato con el Miami Herald también describió dificultades en hogares maternos y residencias de adultos mayores. Según su testimonio, hay embarazadas internadas por anemia, infecciones y bajo peso que no reciben una alimentación ni tratamientos adecuados. En algunos hogares de ancianos, agregó, hay residentes con desnutrición, anemia y enfermedades de la piel.

Las denuncias difundidas en redes sociales muestran además acumulación de basura, problemas de abastecimiento de agua y deterioro edilicio en hospitales, cementerios y otros servicios públicos.

En Camagüey, el periodista exiliado José Luis Tan Estrada divulgó imágenes de adultos mayores y pacientes en condiciones de extrema precariedad, de acuerdo con el reporte.

Pacientes cubanos con insuficiencia renal reciben tratamiento de hemodiálisis en el Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras de La Habana, Cuba (Yamil Lage/AFP)
Pacientes cubanos con insuficiencia renal reciben tratamiento de hemodiálisis en el Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras de La Habana, Cuba (Yamil Lage/AFP)

Las protestas por agua y electricidad conviven con el temor a represalias

La falta de agua se ha convertido en otro foco de tensión. Aguas de La Habana, la empresa estatal encargada del servicio en la capital, informa de forma habitual cortes provocados por problemas eléctricos en estaciones de bombeo y roturas de tuberías. En distintos barrios se registraron reclamos de vecinos que pasaron semanas o meses sin suministro. Un grupo de mujeres bloqueó una calle de La Habana con cubos y neumáticos después de varias horas sin agua, según un video compartido por el activista y ex preso político Silverio Portal.

Un estudio publicado este mes en la revista Social Science & Medicine vinculó los apagones prolongados en Cuba con síntomas de depresión, ansiedad y estrés.

Además, la falta de descanso, el calor —con temperaturas superiores a 30°C (86°F)— y la imposibilidad de conservar alimentos o acceder a agua agravan la presión sobre los hogares.

Mientras la dictadura pide resistencia y atribuye la situación a las sanciones de Estados Unidos, una parte de la población busca alternativas para emigrar. Para quienes dependen de un salario estatal, ahorrar lo necesario para salir de Cuba aparece como una meta cada vez más distante, destaca el medio estadounidense.

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