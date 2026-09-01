Otra amenaza de Rusia ante la creciente tensión militar en el mar Báltico: “La respuesta será devastadora”

La portavoz de la cancillería rusa, María Zakharova, en su conferencia de prensa semanal.

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Rusia advirtió este martes que dará una respuesta “devastadora” ante cualquier acción hostil en su contra en la región del Báltico, en momentos en que la escalada de ataques con Ucrania se intensifica en ambos frentes.

“En caso de una mayor escalada de la situación político-militar en la región del Báltico, hay que subrayarlo una vez más: la respuesta de Rusia a los instigadores de aventuras antirrusas imprudentes será decisiva. Y necesitan saberlo: será devastadora para ellos”, declaró la portavoz de la cancillería rusa, María Zakharova, en su conferencia de prensa semanal.

Al menos 12 muertos en la región de Kiev

La advertencia se conoció horas después de que al menos 12 personas murieran en un ataque “masivo” con misiles y drones rusos contra Kiev y sus alrededores, en momentos en que los niños ucranianos se preparaban para regresar a la escuela tras las vacaciones de verano y las autoridades reforzaban las medidas de seguridad tras semanas de intensas ofensivas rusas contra la capital.

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“En total, 12 personas murieron, entre ellas un ciudadano indio, y decenas más resultaron heridas en este ataque”, informó el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, quien explicó que se emplearon un gran número de drones y misiles balísticos, y volvió a pedirles a sus socios que faciliten más medios de defensa aérea para protegerse de los ataques rusos, que ya se producen a diario. Ucrania sufre una escasez de misiles interceptores, en particular de los estadounidenses Patriot, desde el estallido de la guerra en Oriente Medio.

De las víctimas, ocho murieron en la capital, siete de ellas en un depósito ferroviario y otras estructuras cercanas que fueron alcanzadas, según indicó el director de Ferrocarriles de Ucrania, Oleksandr Pertsovskii. Las otras cuatro murieron en Boríspil, a unos 30 kilómetros de Kiev, al resultar alcanzado un edificio residencial de cinco plantas, según detalló Zelensky, que reportó además 13 heridos en ese ataque.

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Rusia reivindica el bombardeo

Los bomberos trabajan en un bloque de pisos dañado por un ataque con drones rusos, en el marco de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, en Kiev (Ucrania), el 1 de septiembre de 2026. REUTERS/Gleb Garanich

El Ministerio de Defensa ruso anunció que durante la noche había llevado a cabo “un ataque masivo con armas de alta precisión de largo alcance”, así como con drones de combate. Según esa cartera, las fuerzas rusas bombardearon “empresas del complejo militar-industrial, así como infraestructuras energéticas relacionadas con el suministro de combustible a las Fuerzas Armadas de Ucrania”. También indicó que atacó infraestructura en la región sureña de Odesa, y en los puertos de Odesa y Chornomorsk.

El Ejército del Aire ucraniano, que ya no comunica el número exacto de misiles rusos disparados, afirmó haber neutralizado cinco misiles balísticos, cinco de crucero y dos misiles-drones híbridos de tipo Banderol. También señaló que Rusia disparó esta vez 218 drones de diferentes tipos, de los cuales interceptó 187.

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Ucrania incendia un importante puerto ruso en represalia

Los últimos ataques se produjeron en un momento en que Ucrania enfrenta una campaña aérea rusa cada vez más intensa, que desencadenó repetidas alertas, interrumpió las actividades comerciales e impulsó protocolos de seguridad más estrictos de cara al nuevo año escolar. En paralelo, este martes se produjo un incendio en el importante puerto ruso de Ust-Luga, en el golfo de Finlandia, que fue blanco de un ataque con drones ucranianos, según anunció el gobernador de la región de Leningrado, Alexandr Drozdenko.

“Hubo daños en la zona del puerto de Ust-Luga a raíz del ataque con drones, y hay un incendio en curso”, escribió Drozdenko en Telegram. Según precisó luego, fueron abatidos 52 drones ucranianos en la zona, sin que se registraran víctimas. Ust-Luga, una infraestructura clave para las exportaciones rusas de fertilizantes, petróleo y carbón, viene siendo blanco de repetidos ataques de drones ucranianos en los últimos meses, en el marco de la escalada mutua que ambos países mantienen contra su infraestructura energética y logística.

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