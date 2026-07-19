Deportes

Así fue la inolvidable maniobra de Franco Colapinto: superó a Gasly y Lawson al mismo tiempo para quedarse con el 10° lugar en Bélgica

El argentino aventajó a los dos pilotos en el sector más rápido de Spa-Francorchamps. Cómo fue la acción y por qué pudo plasmar el doble adelantamiento

Guardar
Google icon
Superó en la misma acción a Pierre Gasly y Liam Lawson para ser décimo

Franco Colapinto causó otro impacto en la Fórmula 1 y fue este domingo durante el Gran Premio de Bélgica. El argentino realizó la maniobra del día a bordo de su Alpine A526 ya que en una misma acción plasmó un sobrepaso ante dos rivales.

Fue en la vuelta 31 cuando, tras cruzar la rápida curva de Eau-Rouge, el corredor bonaerense de 23 años aprovechó la lucha entre su compañero de equipo, Pierre Gasly, y Liam Lawson (Racing Bulls). En el tramo de la veloz recta de Kemmel, el pilarense capitalizó la succión sobre el coche del neozelandés, que es el efecto generado cuando el auto que viene adelante pierde velocidad por la entrada de aire, algo que no tiene el monoplaza que viene detrás, que en ese caso fue el de Franco. Una vez que quedó “pegado” al auto de Lawson, Colapinto tuvo más velocidad que el oceánico y el francés, dobló por el sector interno los que superó al llegar a la chicana.

PUBLICIDAD

La maniobra de Colapinto fue similar a la de Mika Hakkinen (McLaren) que hizo el 2x1 ante Michael Schumacher (Ferrari) y Ricardo Zonda (BAR) en 2000, en el mismo lugar. La acción del argentino fue reconocida por el equipo galo y lo felicitaron. No era para menos: más allá de su gran manejo, saltó a la décima posición, esa que entrega el último punto en juego en carrera ya que suman los diez primeros.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Franco ColapintoAlpine F1 TeamFórmula 1Pierre GaslyGran Premio de BélgicaLiam LawsonAlpineF1F1 hoy

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Franco Colapinto tuvo un rendimiento brillante, quedó 10° y sumó un punto en un Gran Premio de Bélgica apasionante: Antonelli ganó la carrera

El piloto argentino realizó una de sus mejores actuaciones en el mítico trazado de Spa-Francorchamps con una defensa fenomenal ante Gasly

Franco Colapinto tuvo un rendimiento brillante, quedó 10° y sumó un punto en un Gran Premio de Bélgica apasionante: Antonelli ganó la carrera

Argentina-España, EN VIVO, por la final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

El campeón del mundo y la Roja se enfrentan este domingo en el MetLife Stadium en un choque atrapante entre el ganador de la última Copa América y el vencedor de la Eurocopa

Argentina-España, EN VIVO, por la final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Franco Colapinto tuvo otra brillante largada en el Gran Premio de Bélgica: ganó tres posiciones

El argentino superó a Pierre Gasly y Gabriel Bortoleto en el comienzo de la carrera en Spa-Francorchamps. Luego, esquivó el accidente de George Russell y avanzó otro lugar

Franco Colapinto tuvo otra brillante largada en el Gran Premio de Bélgica: ganó tres posiciones

Cómo la final del Mundial 2026 fusiona el fútbol con el espectáculo al estilo Super Bowl

La FIFA ampliará el descanso a 17 minutos para montar un show musical en el campo, mantendrá las ya conocidas pausas de hidratación y sumará anillos para el campeón, un giro que reabre el debate sobre ritmo, preparación y tradición futbolística

Cómo la final del Mundial 2026 fusiona el fútbol con el espectáculo al estilo Super Bowl

La misa “especial” frente a la tumba del papa Francisco antes de la final del Mundial de Argentina ante España

La tradicional ceremonia de este mediodía en la Basílica de Santa María Maggiore reunió a fieles y simpatizantes que viajaron a la capital italiana para pedir por la selección, horas antes del duelo en Nueva Jersey

La misa “especial” frente a la tumba del papa Francisco antes de la final del Mundial de Argentina ante España

DEPORTES

Franco Colapinto tuvo un rendimiento brillante, quedó 10° y sumó un punto en un Gran Premio de Bélgica apasionante: Antonelli ganó la carrera

Franco Colapinto tuvo un rendimiento brillante, quedó 10° y sumó un punto en un Gran Premio de Bélgica apasionante: Antonelli ganó la carrera

Argentina-España, EN VIVO, por la final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Franco Colapinto tuvo otra brillante largada en el Gran Premio de Bélgica: ganó tres posiciones

Cómo la final del Mundial 2026 fusiona el fútbol con el espectáculo al estilo Super Bowl

La misa “especial” frente a la tumba del papa Francisco antes de la final del Mundial de Argentina ante España

TELESHOW

Vuelos cancelados, angustia y rituales: la odisea de los famosos argentinos para ver la final de la Selección

Vuelos cancelados, angustia y rituales: la odisea de los famosos argentinos para ver la final de la Selección

La desgarradora carta de despedida de Sabrina Cortez a su mamá: “No sé cómo vamos a aprender a vivir sin vos”

Juan Minujín, el actor que se reinventa a cada paso: “La ficción es donde nos contamos a nosotros mismos”

Con sangre en las venas, amores argentinos o fans de Messi: las figuras internacionales rendidas ante la Scaloneta

El mensaje de Marcelo Tinelli a Lionel Messi previo a la final: “Toda la familia Argentina está con ustedes”

INFOBAE AMÉRICA

El periodista español que entiende la Argentina desde el fútbol: “Dejen de pensar que no los queremos, los queremos hasta durmiendo”

El periodista español que entiende la Argentina desde el fútbol: “Dejen de pensar que no los queremos, los queremos hasta durmiendo”

El régimen de Irán ejecutó a dos hombres por su supuesta vinculación con las protestas opositoras de enero

Sanción a San Carlos de Costa Rica enciende la alarma si no resuelve antes del 26 de julio

Guatemala fue nominada a los premios Wanderlust 2026 en dos categorías internacionales

El 19 de julio en Nicaragua: una efeméride revolucionaria bajo la sombra de una nueva dictadura