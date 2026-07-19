Así fue la inolvidable maniobra de Franco Colapinto: superó a Gasly y Lawson al mismo tiempo para quedarse con el 10° lugar en Bélgica

Superó en la misma acción a Pierre Gasly y Liam Lawson para ser décimo

Franco Colapinto causó otro impacto en la Fórmula 1 y fue este domingo durante el Gran Premio de Bélgica. El argentino realizó la maniobra del día a bordo de su Alpine A526 ya que en una misma acción plasmó un sobrepaso ante dos rivales.

Fue en la vuelta 31 cuando, tras cruzar la rápida curva de Eau-Rouge, el corredor bonaerense de 23 años aprovechó la lucha entre su compañero de equipo, Pierre Gasly, y Liam Lawson (Racing Bulls). En el tramo de la veloz recta de Kemmel, el pilarense capitalizó la succión sobre el coche del neozelandés, que es el efecto generado cuando el auto que viene adelante pierde velocidad por la entrada de aire, algo que no tiene el monoplaza que viene detrás, que en ese caso fue el de Franco. Una vez que quedó “pegado” al auto de Lawson, Colapinto tuvo más velocidad que el oceánico y el francés, dobló por el sector interno los que superó al llegar a la chicana.

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La maniobra de Colapinto fue similar a la de Mika Hakkinen (McLaren) que hizo el 2x1 ante Michael Schumacher (Ferrari) y Ricardo Zonda (BAR) en 2000, en el mismo lugar. La acción del argentino fue reconocida por el equipo galo y lo felicitaron. No era para menos: más allá de su gran manejo, saltó a la décima posición, esa que entrega el último punto en juego en carrera ya que suman los diez primeros.

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