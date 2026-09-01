Centroamérica ha ganado espacio en las rutas de celebridades por su mezcla de naturaleza, lujo y privacidad

Videos y fotografías del protagonista de Thor recorriendo las playas costarricenses se viralizaron rápidamente en redes sociales. (Cortesía)

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Las playas de Costa Rica, los arrecifes de Belice o las selvas de Guatemala se han convertido en escenarios predilectos para figuras internacionales.

Estrellas del cine, la música y la televisión han elegido los destinos centroamericanos como refugios de descanso, lugares de rodaje y escenarios para grandes giras, según reportes de The Costa Rican News, Prensa Libre y La Nación.

La región de Centroamérica ha logrado posicionarse en el mapa global como un espacio donde confluyen exuberantes ecosistemas, servicios turísticos de alto nivel y una relativa privacidad para celebridades acostumbradas a la exposición mediática. De acuerdo con The Costa Rican News, la imagen de Costa Rica como “refugio salvaje” se repite en medios internacionales.

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El país ha recibido a figuras como Michael Jordan, Morgan Freeman, Benedict Cumberbatch, Megan Fox, Bad Bunny, Salma Hayek, Tim Robbins, Chris Hemsworth y Charlie Sheen, quienes han sido atraídos por playas, volcanes y la facilidad para mantener un bajo perfil.

Costa Rica ha recibido a figuras como Morgan Freeman, que ha conocido la belleza y el encanto de este rincón centroamericano. / (La Nación)

Medios como La Nación detallan que Michael Jordan es un visitante frecuente de Costa Rica, información corroborada por registros de la Dirección General de Migración y Extranjería.

El propio medio también documentó la visita de Benedict Cumberbatch, actor reconocido por su papel como Doctor Strange en el Universo Cinematográfico de Marvel, quien ingresó al país el 5 de abril de 2025 y permaneció hasta el 17, acompañado por su familia.

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Durante ese periodo, el actor disfrutó de la playa y la naturaleza, sin la presión de cámaras y paparazzi.

Morgan Freeman ha sido otro de los nombres célebres que han elegido Costa Rica como destino, frecuentando restaurantes en la zona de Guanacaste.

Según mencionó La Nación, el actor se mostró cercano con el personal local. Christian Bale, famoso por su interpretación de Batman en la trilogía de Christopher Nolan, también pasó unos días en el país entre marzo y abril, apostando por un turismo que combina aventura y descanso, según reportes de prensa.

El atractivo de Panamá para estrellas e inversionistas ha crecido en la última década. The Agency RE Panamá ha señalado que figuras como Brad Pitt, Arnold Schwarzenegger, Mick Jagger, Tobey Maguire, Paris Hilton, Mel Gibson, Enrique Iglesias y Daniel Craig han visitado el país e incluso adquirido propiedades.

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Guatemala aumentó su visibilidad en el mundo del espectáculo con visitas de Jessica Alba, Lauren Conrad y miembros de Maroon 5./ (Guatemala.com)

El mismo medio informó que el actor australiano Chris Hemsworth, conocido por su papel de Thor, acudió en febrero de 2024 al Stem Cell Institute, sumando a Panamá a la lista de destinos elegidos por personalidades del cine.

La visibilidad de Guatemala en el mundo del espectáculo también se ha incrementado. Prensa Libre publicó una recopilación de celebridades que han visitado el país, incluyendo a la diseñadora Lauren Conrad, la actriz Jessica Alba y Mayim Bialik, conocida por su papel en la serie “The Big Bang Theory”.

El artículo destaca el caso de miembros de Maroon 5, quienes recorrieron la capital guatemalteca y la selva de Petén, documentando su experiencia en redes sociales. Según el medio, estos registros se han convertido en un archivo visual que alimenta la curiosidad de otras estrellas.

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Roatán, en Honduras, ha atraído a celebridades como Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones, Julio Iglesias y Richard Gere./ (Instituto Hondureño de Turismo)

Belice se ha posicionado como un referente en ecoturismo de lujo. El eco-resort The Lodge at Chaa Creek ha recibido al menos veinticinco celebridades, según su propio blog. Entre los huéspedes figuran Cameron Diaz, Heidi Klum, Ted Danson, Jennifer Beals y el analista político David Gergen. Estas visitas refuerzan la imagen del país como un destino para quienes buscan experiencias en la naturaleza y privacidad.

Honduras, especialmente la isla de Roatán, atrae a celebridades interesadas en paisajes caribeños y tranquilidad. El diario El Heraldo reportó que actores como Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones visitaron la isla en 2015, y han frecuentado el país en varias ocasiones. El cantante Julio Iglesias compró una vivienda en Roatán en 2008, mientras que el actor Richard Gere ha disfrutado de las playas locales, consolidando el interés de figuras internacionales por el destino.

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El Salvador también aparece en la lista de países visitados por estrellas internacionales. Según medios locales, Mario Casas y el fallecido Paul Walker recorrieron zonas del departamento de La Libertad, donde disfrutaron las fuertes olas y calor local.

Dominic Purcell, protagonista de “Prison Break”, vacacionó en la playa El Zonte en 2018, mientras que Eva Longoria viajó en 2013 en el marco de actividades altruistas, conociendo comunidades rurales y cultivos locales.

Dominic Purcell, actor de Prison Break, visitó la academia y hotel Puro Surf, ubicado en la Plaza El Zonte, en La Libertad, en 2018./ (Redes de Puro Surf)

La influencia de las redes sociales amplifica el alcance de estas visitas. Demi Lovato y miembros de Maroon 5 han compartido imágenes de sus estancias en Centroamérica, generando un archivo visual abundante y disperso que, según Prensa Libre y La Nación, puede rastrearse en blogs turísticos y notas de prensa.

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El fenómeno de las celebridades en Centroamérica no solo impacta en la promoción turística, sino que también alimenta la agenda mediática global. La región aparece en crónicas culturales, blogs de viajes y reportes de prensa internacional como un enclave donde se cruzan la naturaleza, la privacidad y la proyección internacional de sus escenarios.

La constante presencia de figuras del espectáculo contribuye a consolidar la región como un territorio atractivo para grandes giras musicales, rodajes cinematográficos y turismo de salud, de acuerdo con lo reportado por medios como The Costa Rican News y La Nación.

Benedict Cumberbatch estuvo en Costa Rica del 5 al 17 de abril de 2025 junto a su familia./ (The Tico Times)

La tendencia se refuerza a medida que nuevas generaciones de artistas y músicos suman a Centroamérica en sus rutas de descanso y trabajo. El registro de visitas, la publicación de imágenes en redes sociales y la adquisición de propiedades por parte de celebridades reflejan el creciente interés por una región que combina naturaleza, servicios de alto nivel y oportunidades de discreción.

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Los destinos centroamericanos mantienen su atractivo, convirtiéndose en referencia para quienes buscan experiencias exclusivas y alejadas del bullicio mediático.