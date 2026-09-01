"Más dinamismo": Javier Milei reúne a su Gabinete en Casa Rosada e inaugura una nueva modalidad de encuentros semanales

Patricia Bullrich saluda al descender de un vehículo en la Casa Rosada antes de asistir a una reunión de gabinete.

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El presidente Javier Milei reunirá a su Gabinete desde las 10 de la mañana en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada. Este nuevo encuentro forma parte de una nueva dinámica de gestión que busca inaugurar por estos días, en la cual se lo vea más presente en asuntos públicos de la administración ejecutiva. “Se van a instaurar reuniones semanales”, confió una fuente inobjetable a Infobae, minutos antes de entrar por la explanada de la Casa de Gobierno.

Es la segunda reunión de este tipo que Milei convoca en un lapso de ocho días. La anterior había sido el lunes y se había dado en el marco de su larga ausencia por la Casa Rosada, que lo tuvo 25 días sin asistir a la Casa Rosada por priorizar su agenda en la Quinta de Olivos, sus viajes al exterior y apariciones puntuales en actos protocolares o entrevistas presenciales. Para reactivar esa agenda, el Presidente llamó a la cúpula de su gobierno para darles sus argumentos de por qué la morosidad no es un problema infringido por el oficialismo y para explicar la marcha de la política económica.

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“Las últimas dos reuniones fueron convocadas para hablar de temas específicos. La de la semana pasada se trató principalmente del tema morosidad. Y la anterior a esa para explicar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. A priori, no sé de qué se va a hablar en este encuentro, pero se enmarca en una nueva modalidad de reuniones semanales que quiere instalar Javier”, explicó un funcionario esta mañana.

Maximiluano Luna

El Presidente tomó la decisión de realizar una nueva reunión de Gabinete la semana pasada y convocó a toda su cúpula con mayor antelación. En la última cumbre hubo varias ausencias producto de viajes o actividades de gestión impostergables. Esta vez se prevé la presencia de prácticamente todos los integrantes que suelen asistir. El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, no podrán estar porque viajaron a Estados Unidos para el G20 de Finanzas.

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Sacando esa excepcionalidad, se espera que estén en el encuentro con el Presidente la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; los ministros Sandra Pettovello (Capital Humano), Mario Lugones (Salud), Carlos Presti (Defensa), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Federico Sturzenegger (Desregulación), Pablo Quirno (Cancillería) y Juan Bautista Mahiques (Justicia); el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional Patricia Bullrich; los secretarios presidenciales Fabián Fernández (Comunicación y Prensa); Adrián Ravier (Vocería Presidencial) y María Ibarzábal (Legal y Técnica); y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

Las reuniones de Gabinete fueron cambiando en su modalidad en el último tiempo. En años anteriores, estas eran más frecuentes, más largas y en ellas cada uno de los ministros o secretarios presidenciales convocados daba un breve repaso de sus hitos de gestión. Eso viró particularmente este año. “Si tenemos que dar un repaso de cómo viene mi hoja de ruta, eso se lo estamos comunicando más a la Mesa Política”, confiesa en privado uno de los ministros libertarios.

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El grupo de nueve funcionarios que encabeza la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se está reuniendo prácticamente todas las semanas y buscan invitar a un ministro por cada uno de los encuentros. Hace tres semanas fue el turno de Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y el martes pasado el de Sandra Pettovello (Capital Humano). La Mesa Política se reunirá en uno de los despachos de la Casa Rosada esta misma jornada desde las 13.

Dos horas más tarde se hará una nueva conferencia de prensa encabezada por el vocero Adrián Ravier, quien está siendo cuestionado puertas adentro del Gobierno producto de diferentes furcios en sus alocuciones anteriores.

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