El conmovedor video que publicó Lionel Messi tras anunciar su despedida de la selección argentina

El video que publicó Messi tras anunciar su retiro de la selección argentina

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Lionel Messi anunció su retiro oficial de la selección argentina en un comunicado publicado en Instagram. En un emocionante mensaje, el astro albiceleste afirmó que tomó la decisión el 21 de julio tras la derrota ante España en una final y que, después de la muerte de su padre, quedó “más convencido que antes”. Minutos después del primer posteo, el rosarino incluyó un video sobre toda su trayectoria en el combinado nacional.

El video que posteó Messi estuvo acompañado por la canción “Brindis”, interpretada por Soledad Pastorutti. El tema es emblemático, ya que hace algunos años la artista la interpretó con Diego Armando Maradona. Además, en la descripción de la publicación, solo agregó una bandera de Argentina con un corazón.

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La filmación recorre la trayectoria de Messi en el combinado nacional e inicia con un pequeño Lionel: “¿Cuál es tu sueño? Jugar en la selección argentina”. A medida que avanza el video, se muestra distintas imágenes de la Pulga y de algunas de sus jugadas emblemáticas.

Al mismo tiempo, aparecen momentos dolorosos: de la Copa América 2011 en tierras albicelestes a la segunda caída consecutiva contra Chile en la edición de 2016, día en el que anunció su retiro de la Selección, algo que posteriormente dejó de lado.

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El camino también incluyó una charla mano a mano con Diego Armando Maradona durante el Mundial 2010. Luego de su memorable gol contra Brasil en el amistoso que terminó 4-3 en Estados Unidos, el video se centra en su primer título con la Mayor: la Copa América 2021 en el Maracaná. A partir de entonces, la filmación recorre distintas celebraciones del Mundial 2022 y 2026.

La carta de Messi en la que anunció su retiro (@leomessi)

Más adelante, luego de un lapso de imágenes lamentándose tras las finales perdidas del Mundial 2014 y 2026 y las Copas América 2015 y 2016, Messi recordó sus inicios en la Selección y las medallas olímpicas que conquistó. En medio de eso, se encuentra la expulsión en su debut y su estreno en una Copa del Mundo en Alemania 2006.

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“Quiero terminar mi carrera y quiero haber ganado algo con la selección argentina y, si no haberlo intentado todas las veces posibles. Tropezar, volver a levantarse y a intentar otra vez. Luchar por mi sueño. Eso es la vida”, es una de las pocas declaraciones de Messi dentro del video. Su narración estuvo acompañada de los títulos del Mundial 2022 en Qatar, las Copas América de 2021 y 2024, y la Finalissima.

Cerca del cierre del video, Messi eligió su última postal en un terreno de juego con la camiseta de la selección argentina: de pie frente a los hinchas albicelestes que alentaban al equipo tras la caída en la final del Mundial 2026 frente a España. Luego de esto, se muestran diferentes imágenes de la Pulga celebrando con los aficionados y, por último, el obelisco repleto de gente por la consagración de la Copa del Mundo 2022.

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Lionel Messi cerró su legado en la selección argentina con una memorable actuación en el Mundial 2026 (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

“Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”, escribió el capitán.

En esta misma línea, sostuvo: “Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”.

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En el mismo mensaje, agradeció “por todo el cariño de estos 20 años” y dijo que pasará a alentar “desde afuera”. También dedicó un tramo a su entorno: “Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos”. En el cierre, ratificó la fecha en que lo escribió: “Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”.

Las estadísticas de Messi con la selección argentina reflejan la magnitud del ciclo que cerró este lunes. Sus 200 partidos lo ubican como el jugador con más presencias en la historia del combinado nacional, y sus 121 goles lo consolidan como el máximo anotador de todos los tiempos de la Albiceleste, superando la marca que tenía Gabriel Batistuta. Sus 68 asistencias también constituyen un récord histórico para el equipo.

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En términos de títulos, el palmarés del capitán con Argentina incluye la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, dos Copas América (2021 y 2024), la Finalissima 2022 y la Copa del Mundo 2022. Participó además en tres finales mundialistas —2014, 2022 y 2026—, igualando al brasileño Cafu como uno de los pocos jugadores en la historia en llegar a tres definiciones del torneo.

LAS PALABRAS DE LIONEL MESSI EN SU COMUNICADO

Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…

Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.

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Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar.

Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más).

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Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos.

Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!

Gracias Dios por hacerme argentino.

¡Vamos Argentina!

*Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes.