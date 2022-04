Paro de transportistas hoy EN VIVO: gremios acatan medida en protesta por el alza de combustible

El gremio de transporte multimodal del Perú iniciaron un paro total en varias regiones del país, en protesta por el alza de combustible. Esta nueva protesta se da luego que los transportistas de carga pesada llegara a un acuerdo con el Gobierno tras una serie de hechos violentos que provocó la muerte de al menos cuatro personas en Junín.

Bueses de transporte interprovincial, distrital, turístico, taxis, mototaxis, colectivos y hasta unidades de transporte fluvial indicaron que paralizarán sus actividades por 48 horas, aunque las bases del sur del país han optado por no participar de esta medida de fuerza.

MINUTO A MINUTO

07:10

La normalidad regresa a Yerbateros, donde los buses de transporte interprovincial salen y llegan del centro del país tras desbloqueo de carretera ante el levantamiento de la huelga en Junín

07:00

La DIrección de Educación de Lima Metropolitana informó que las clases escolares en las instituciones educativa públicas y privadas se desarrollarán con normalidad este lunes 4 de abril en la capital del país, y no se suspenderá como en otras provincias de la región Lima.

06:48

A la altura del km. 14 de la Carretera Central, se aprecia menor cantidad de buses de lo usual. Hay largas colas de personas que desean tomar sus unidades para ir a trabajar y vehículos llenos de pasajeros.

06:40

Un grupo de transportistas y trabajadores agrarios en Ica tomaron un tramo de la Panamericana Sur, por lo que las empresas de transporte interprovincial han cancelado todas sus salidas al sur del país.

06:00

Ante esta nueva paralización, la Región Lima decidió suspender las clases presenciales y varios locales comerciales anunciaron que no abrirán sus puertas ante el temor de actos vandálicos y saqueos.

05:45

En La Libertad, más de 40 mil transportistas no prestarán servicio en los próximos dos días.

05:00

Mientras que en Arequipa se levantó el paro y se han desbloqueado carreteras tras el acuerdo firmado para dar solución al pliego de reclamos de los conductores.

PROPUESTAS DEL GOBIERNO

El gobierno de Pedro Castillo dispuso medidas para atender al sector de transporte y mitigar el impacto en el incremento de alimentos.

Rebaja del ISC a la gasolina y Diésel:

- Gobierno emitió un decreto supremo que exonera el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a la gasolina de 84 Y 90 octanos y el petróleo. Medida tendrá vigencia de nueve meses. Después de dicho plazo, la medida se reevaluará cada tres meses.

- De acuerdo con el MEF, esto trpresenta 250 millones de soles menos de ingresos al Estado cada mes.

- Ejecutivo coordina con PetroPerú para que incorpore esta reducción en su lista de precios hoy.

IGV

- Exoneración temporal del IGV al pollo, huevos, fideos, harinas, azúcar y productos cárnicos. Propuesta está en estudio y sería aprobada esta semana en el Consejo de Ministros. Se enviará un proyecto de Ley al Congreso.

Agricultura

- Ejecutivo destinará 200 millones de soles para aplicar esta medida

- Se acordó comprar a Bolivia fertilizantes por 700 millones de soles, los que será distribuidos entre los agricultores.

- Se modificará el reglamento de la leche, en el que se prohibirá el uso de leche en polvo para la elaboración de leche evaporada.

- El Gobierno aumentará la extracción de 20 mil toneladas a 100 mil toneladas, las que se distribuirán bajo precio a la agricultura familiar.

- Aceleración en la aprobación del proyecto de ley para la ‘segunda reforma agraria’.

Transporte

- Reestructuración total de la Sutrán, pero transportistas exigen la desaparición total.

- Evaluar el otorgamiento a los nacionales igualdad de condiciones con el servicio de carga internacional

- Revisar concesiones de carreteras y peajes y a que no se paguen estos conceptos en las vías en mal estado.

- MTC evalúa exonerar a los transportistas mayores de 50 años del examen de reglas de tránsito al momento de revalidar sus licencias, Solo se les exigirá un examen médico.

TRANSPORTISTAS DE CARGA PESADA DAN TREGUA AL GOBIERNO

El gremio de transportistas y agricultores decidió dar una tregua de 5 días al gobierno de Pedro Castillo tras la ola de violencia y saqueos que vivió Huancayo el último fin de semana. El Ejecutivo logró contratar y firmar actas de diálogo con los dirigentes, quienes horas antes suspendieron la mesa de diálogo con los ministros de Estado que habían llegado a la ciudad.

Los transportistas y agricultores le dan plazo solo hasta el jueves 7 de abril para solucionar sus pedidos, mientras ellos empiezan a desbloquear las vías en varios tramos de acceso y salida de Junín.

En una conferencia de prensa, el premier Aníbal Torres dijo que Gobierno está demostrando categóricamente que los conflictos sociales se pueden resolver mediante el diálogo y la concertación, pese a que hay cuatro muertos por las protestas en Huancayo.

Asimismo, el Ejecutivo presentará un proyecto de ley al Congreso para exonerar del pago de IGV a la cadena de producción de ciertos alimentos claves para la canasta familiar como el pollo, huevos, harinas y fideos.

Ministro Carlos Palacios pide comprensión a ciudadanos de Huancayo. | Foto: Minem

Domingo 3 de abril

22:00

El ministro de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Roberto Sánchez, dijo que el Ejecutivo buscará dialogar con las empresas concesionarias de los peajes, para congelar las tarifas que cobran a los transportistas.

“(Tenemos la voluntad de) sentarnos a dialogar con las empresas privadas que tienen que ver con los peajes para, en el marco de la ley, como corresponde, referir la urgencia, la emergencia que hoy estamos afrontando. No son tiempos como hace dos meses; hoy hay una situación difícil que tenemos que asumir”, declaró a Radio Exitosa.

| Foto: Agencia Andina

21:00

La Dirección Regional de Educación de Lima Provincias, ante el anuncio del paro de transportistas los días 4 y 5 de abril, decidió suspender las clases presenciales en instituciones públicas y privadas los días mencionados, para salvaguardar la seguridad y salud integra de estudiantes y docentes.

19:00

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, manifestó que el presidente Pedro Castillo viajaría a Huancayo para participar de las próximas negociaciones pactadas para el jueves 7 de abril.

17:30

El ministro del Interior, Alfonso Chávarry, confirmó tres muertes en las protestas en la ciudad de Huancayo, en la región Junín, donde se ha llegado a una tregua entre el Gobierno y los gremios hasta el jueves 7 de abril.

“Dos fueron por accidentes de tránsito y una por un niño que se cayó al río y fue rescatado por la Policía. Lo lamentamos y extendemos nuestras condolencias a los familiares”, dijo.

Además de estas tres víctimas, el ministro de Comercio Exterior Roberto Sánchez agregó a una cuarta víctima identificado como Jorge Maldonado, un maestro que murió debido a que no pudo asistir a su diálisis por al bloqueo de vías.

16:00:

Por la tarde, tras el anuncio de tregua por cinco días, la Plaza Constitución de Huancayo volvió a la normalidad luego de siete días de protestas. Los comercios y el terminal terrestre volvieron a abrir y las personas esperan que el presidente Pedro Castillo dialogue con los gremios para llegar a acuerdos más sólidos. Las vías bloqueadas también comenzaron a despejarse con la ayuda de los propios manifestantes.

Plaza de Huancayo vuelve a la normalidad.

14:00:

La junta de portavoces del Congreso de la República decidió convocar a una sesión de pleno para este lunes 4 de abril a las 3 p.m. Además, por unanimidad acordó citar a los ministros de Energía y Minas (Carlos Palacios), de Economía y Finanzas (Oscar Graham), de Transportes y Comunicaciones (Nicolás Bustamante), y de Desarrolla Agrario y Riego (Óscar Zea).

El motivo de la invitación es “para que informen sobre los acuerdos suscritos con los gremios de agricultores y transportistas de la zona central del país”. También se discutirán “tres proyectos de ley de alcance económico y tributario, que modifiquen la Ley de IGV y permitan exonerar o variar la tasa de Impuesto Selectivo al Consumo”, según informó la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva.

12:45:

El ministro de Cultura, Alejandro Salas, dijo que hubo gente infiltrada durante las protestas en Huancayo.

“Los dirigentes nos piden salir y que le pidamos a la policía que no tiren más bombas lacrimógenas. En ese momento y mis colegas ministros no me dejarán mentir, tomé el micrófono y les pedí a los dirigentes que eran ellos los indicados de ir a calmar a ese grupo de protestantes. Sin embargo, me comprometí en ir a caminar con ellos. Dejé la mesa y nos dirigimos hacia afuera. Fue lamentable cuando los dirigentes llegaron y me tuvieron que manifestar en medio de toda la confusión que no reconocían a la gente que estaba ahí. Ellos mismos me manifestaron que era gente infiltrada, que no era gente de la zona, incluso habían ciudadanos extranjeros, quienes empezaron a tirar piedras. Ellos mismos me pidieron salir de ahí porque esa gente no la reconocemos no es gente nuestra”, anunció.

11:30

El ministro del Interior, Alfonso Chávarry, aseguró que en las muertes en las protestas de Huancayo no fue culpa de la Policía Nacional del Perú.

“Cuando se realizaron la ola de protestas, hubo manifestantes que han protestado de manera pacífica por la ciudad e inmediaciones de ellos, la policía lo ha manejado con mucho tino para evitar un costo social; sin embargo, se han producido tres muertes, no por la policía, sino que dos por accidentes de tránsito y un niño que cayó al río, y que la policía rescató. Lamentamos estas muertes y mis condolencias a los familiares”, comentó.

11:15

“El Gobierno está dando muestras clarísimas de cómo puede actuar rápidamente de conformidad a los acuerdos a los que se lleguen”, argumentó el presidente del Consejo de Ministros.

11:00

El premier Aníbal Torres y otros ministros ofrecieron una conferencia de prensa para conocer sobre los tratados con los dirigentes sindicales en Junín.

Aníbal Torres en conferencia de prensa tras manifestaciones en Huancayo. Video: TV Perú

10:00

Pedro Castillo anunció decreto que exonera del ISC a la gasolina de 84 y 90 octanos tal como se había anunciado en la mesa de diálogo entre los ministros y el Ejecutivo, en Huancayo.

9:00

Hasta el momento, un adolescente de 13 años falleció el último viernes tras caer al río Yacus (Jauja). El menor murió cuando huía de los enfrentamientos entre la PNP y los manifestantes.

8:40

Tensión en Huancayo continúa. Un grupo de transportistas convocó a una paralización nacional en todas las modalidades. Además, grupos de comunidades de Junín desconocen los acuerdos firmados ayer. Aún la crisis está latente en la ciudad.

Huancayo amaneció con tensa calma tras violencia por paro

8:20

Los precios de las verduras y abarrotes son los que más se han elevado ante el paro de transportistas que se inició el lunes 28 de marzo. Pese a los acuerdos y conversaciones entre los gremios de estos sectores, el alza en la canasta básica familiar sigue elevándose día tras día. Infobae Perú recorrió el mercado “El Tambo”, ubicado en el distrito de Carabayllo, este centro de acopio mayorista, tiene como finalidad distribuir las verduras, frutas y carnes a otros centros de abastecimiento de las zonas.

7:45

Mercados y centros de abastos de Huancayo atienden con normalidad tras hechos de violencia que se dieron ayer en la ciudad. Gremios de transportistas y agricultores se mantienen expectantes por el cumplimiento del acta firmada.

6:00

Huancaínos esperan que Pedro Castillo llegue a la ciudad en cualquier momento.

Sábado 2 de abril

20:45

Se presentaron los acuerdos en dicha reunión donde participó la comitiva que lidera el ministerio de Economía y Agricultura. Para ello, se coordinó que se limitará el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) en un 90% en carácter temporal. También, se presentará un proyecto de Ley para restringir el ISC al consumo por tres meses en carácter provisional, mientras se aplican medidas complementarias.

Se anunció la aprobación del Decreto de Urgencia que permitirá el uso de la leche fresca en la fabricación de los productos lácteos, limitando el uso de leche en polvo que beneficiará a los pequeños productores ganaderos a nivel nacional, entre otros.

20:40

El equipo representativo del Poder Ejecutivo suscribió un acta de compromiso con dirigentes del sector transportes y agrario, en Huancayo, con la finalidad de levantar por 5 días el paro de transportistas.

Tras la firma de los acuerdos, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Óscar Zea, destacó los esfuerzos desplegados para lograr entendimientos, además, confirmó el compromiso de liberación de las vías.

“El agro sabe cómo actuar. Hemos conversado y se ha levantado. Esta tregua la vamos a asumir con responsabilidad, nuestros compromisos van a ser sagradamente cumplidos”, expresó a TV Perú.

Enfrentamientos en paro de transportistas y agricultores en Huancayo

20:25

Ejecutivo, con Pedro Castillo a la cabeza, se reunieron con transportistas de Lima y Callao en Palacio de Gobierno, ante las demandas de iniciar un paro en la capital este lunes 4 de abril si sus demandas no son atendidas.

20:00

Desde Huancayo informan que, al sexto día de paro indefinido, retornó la calma a la ciudad. Los enfrentamientos entre los manifestantes y los miembros de la Policía Nacional provocaron 1 muerto, dos heridos y dos detenidos, según primeras trascendidos.

18:40

El exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, denunció a través de su cuenta de Twitter que un grupo de manifestantes atacaron su vivienda ubicada en Huancayo. Según demostró, su casa quedó con la fachada destrozada producto de las piedras que le tiraron.

El también secretario general de Perú Libre informó que logró identificar a los diez agresores, cuyos nombres entregó al comandante general de la Policía Nacional, Víctor Tiburcio.

Tuit de Vladimir Cerrón denunciando ataques en su vivienda

18:30

El mandatario Pedro Castillo retornó a Lima. Rápidamente, sostuvo reuniones en Palacio en Gobierno con ministros que viajaron a Huancayo para dialogar con manifestantes en el sexto día de paro indefinido.

18:15

Las demandas de los transportistas fueron discutidas tras repetidos intentos por parte del gobierno de establecer mesas de diálogos. Finalmente, en el estadio Wanka de Huancayo, dirigentes y ministros firmaron actas en los que establecieron los primeros acuerdos, entre ellos, la suspensión del paro de transporte de carga pesada por el periodo de cinco días, así lo anunció el ministro de Comercio exterior y turismo, Roberto Sánchez, a través de su cuenta de Twitter.

17:00

Esta tarde, se suspendió la mesa de dialogo entre la comitiva del Ejecutivo y el gremio de transportistas y dirigentes de agricultores, que se desarrolló en el coliseo Wanka, en Huancayo. Los ministros presentes se tuvieron que retirar del lugar ante faltan de garantías, debido a que las protestas del exterior se salieron de control.

Los representantes del Gobierno informaron a la población que, en el acta suscrita por los dirigentes del sector transportes, se acordó el desbloqueo de las vías. Sin embargo, hubo otro sector de dirigentes que decidió no firmar el documento y se retiraron.

15:30

“Queremos que venga Pedro Castillo, no sus payasos”, así reclamaron los manifestantes la presencia del presidente en Huancayo debido a que no asistió a la mesa de diálogo para conversar con los dirigentes sindicalistas.

Siguen las protestas en Huancayo y piden la presencia del presidente Pedro Castillo. Foto: Twitter

15:00

“Quiero aclarar al país y quiero aclarar a los compatriotas que, cuando me dirijo al pueblo peruano y en algunas de esas declaraciones ha habido un malentendido y lo tengo que aclarar pidiendo disculpas o perdón al pueblo; las tengo que hacer mil veces, porque jamás tengo malas intenciones”, dijo durante un discurso en la región San Martín.

14:15

El ministro de Economía y Finanzas, Óscar Graham, anunció que el Gobierno ha tomado la decisión de exonerar el pago del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a los combustibles en un 90%. La medida busca alcanzar los reclamos de los transportistas y agricultores que están en su sexto día de paro.

El funcionario informó esta decisión durante la mesa de diálogo que se realiza en Huancayo, a donde llegaron dos comitivas del Consejo de Ministros. También anunció que no se pondrá impuestos al combustible, ni impuestos a la venta de pollo y otros productos de alimentos

“Vamos a proponer un proyecto de ley para exonerar el Impuesto General a las Ventas (IGV) de los productos que tienen un mayor componente en la canasta de consumo: pollo, huevo, harinas, fideos”, dijo Graham.

13:45

El ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios, se dirigió y pidió comprensión a los protestantes manifestantes en Huancayo, quienes se manifiestan en contra del alza de precio del combustible y fertilizantes.

“Pido una compresión de este momento. (El combustible) no está subiendo por el Gobierno, que se sepa bien. Sino está subiendo por una crisis internacional a nivel de toda Latinoamérica y en todos los continentes. Sabemos que estamos pasando por una crisis internacional, no olvidemos eso. Hasta el mismo Estados Unidos tiene problemas”, dijo.

El presidente Pedro Castillo se encuentra en la región San Martín mientras que los manifestantes en Junín piden su presencia. Foto: Andina

13:30

El productor ganadero y agrario Fernando Bravo se pronunció sobre el conflicto social que ha suscitado en el centro y sur del país debido al alza del precio de fertilizantes y combustibles. Señaló que el presidente Pedro Castillo les engañó con su anuncio de la ‘segunda reforma agraria’, puesto que la situación de los agricultores no habría mejorado.

“Tenemos un presidente que a todos los productores nos ha mentido. Es un presidente mentiroso, que no cumple con su palabra. Sabemos que este paro si no defendemos ahora con toda la carretera bloqueada, porque ya se llegó al extremo. No ha cumplido. Esa reforma agraria es una mentira completa desde que se inició. Comenzaron a mentir con la segunda reforma agraria. Nos engañaron a los productores. Nosotros pensamos que él, un hombre de campo, iba a pensar como nosotros”, dijo Bravo a RPP Noticias.

12:30

El bloqueo de las principales vías de acceso ha generado que los pasajeros varados en las pistas tomen la decisión de cargar sus pertenencias para intentar escapar a pie y llegar a otro destino cercano donde puedan conseguir algún tipo de movilidad que los lleve a su destino final. Este paro de transporte causó que productos alimenticios y materia prima se pierdan por completo al estar a la deriva por horas, y aunque los efectivos policiales han acordonado la zona, no se han registrado mejoras.

11:30

Javier Corrales, presidente de la Asociación de Transportistas del Perú, dijo que cuando le increpó a los ministros del gabinete que ellos querían que el presidente Pedro Castillo viaje a Huancayo a escucharlos, le contestaron que “el presidente tiene otra agenda, ustedes tienen que viajar a Lima”.

El dirigente señaló que se reunió con los ministros de Transportes y Comunicaciones, Nicolás Bustamante, y el de Energía y Minas, Carlos Palacios. Habrían sido ellos quienes les pidieron que viajen a Lima para dialogar directamente con el Gobierno, a fin de que depongan su medida de fuerza.

“En concreto, nos solicitaron que fuéramos a Lima para tener un diálogo directamente con el Gobierno, frente a los hechos que había vertido el presidente, en referencia a que algunos dirigentes habrían recibido dinero y en eso también nosotros hemos hecho presente nuestro malestar porque no se puede hablar así de un sector dirigencial”, manifestó a RPP Noticias.

10:30

Debido a las protestas que hay en Huancayo por el paro de transportistas y agricultores, el servicio de agua potable ha quedado restringido en toda la ciudad, así como hay desabastecimiento de alimentos en su sexto día de manifestaciones que ha dejado saqueos en supermercados, tiendas y destrozos en el departamento de Junín.

09:00

Las consecuencias del paro de transportistas, que el pasado viernes 1 de abril escaló en Huancayo (Junín), se están sintiendo grandemente en Lima y Callao. No solo está encareciendo aún más el precio del pollo y otros alimentos, sino que también están empezando a escasear algunas verduras.

07:54

Una segunda comitiva del Consejo de Ministros llegó a Junín para participar de la mesa de diálogo con los dirigentes sociales. Los otros ministros que ya habían viajado a la región la noche del 1 de abril estarían en camino para reunirse.

Se trata de los ministros de Justicia, Feliz Chero; de Energía y Minas, Carlos Palacios; de Economía, Carlos Graham; del Interior, Alfonso Chávarry; y de Desarrollo Agrario y Riego, Óscar Zea. Además, también los acompaña el viceministro de la PCM, Jesús Quispe, algunos congresistas y el Cardenal Pedro Barreto.

“Los ministros del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Economía, Ministerio del Interior y Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el viceministro de la PCM, congresistas y el Cardenal Pedro Barreto llegaron a Junín para la instalación de la Mesa Técnica con dirigentes sociales”, se lee en un tuit.

07:43

La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, hizo hoy un llamado a la población de Huancayo para que retorne a la paz a través del diálogo, luego de las protestas producidas en esta ciudad del centro del país.

“Huancayo debe retornar a la paz gracias al diálogo. Las demandas deben ser escuchadas y atendidas pero la violencia debe cesar”, escribió la también ministra de Desarrollo e Inclusión Social en su cuenta de Twitter.

07:00

Hasta el momento hay diez detenidos y varios policías heridos tras saqueos, según el jefe de la Región Policial Junín, coronel PNP Colin Sim Galván.

Viernes 1 de abril

23:11

En su cuenta de Twitter, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez Palomino confirmó la llegada de una comitiva del Consejo de Ministros, pasadas las 8:00 p.m., en Huancayo. Se trata del ministro de Comercio, junto al ministro de Cultura, Alejandro Salas, y el viceministro de Transportes, Victor Raul Alejos. También los acompañó la congresista Silvana Robles, de la bancada de Perú Libre.

“Ahora con dirigentes sociales de Huancayo. Reunión preparatoria en Municipio del Tambo para instalación de #MesaDeDialogoYa (...) Con el equipo de avanzada enviada por la Presidencia de la República”, afirmó el ministro de Comercio mediante su cuenta de Twitter.

“Hubo coordinación con Frente Defensa como equipo de avanzada para instalar Mesa de Diálogo en Huancayo”, añadió en otro tuit.

22:49

El presidente de la República, Pedro Castillo, lidera esta noche una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros en Palacio de Gobierno, con la finalidad de evaluar y atender las demandas de diversos sectores del país. Según publica Presidencia en su cuenta oficial de Twitter, en la reunión se buscan soluciones a través del diálogo y el entendimiento.

22:31

Desde Huancayo informan que este sábado el servicio de agua potable quedaría restringido en toda la ciudad debido a represalias ocasionadas por el paro de transportistas. Así advirtió la empresa Sedam Huancayo a través de un comunicado de carácter urgente.

De acuerdo a lo expuesto por la compañía, un grupo de protestantes han tomado la “Captación 24″, ubicado en el anexo de Chamicería, bloqueando el ingreso de agua cruda para el proceso de potabilización en dos plantas de tratamiento de Vilcacoto.

“Lamentamos informar que esta situación generará el desabastecimiento de agua potable en los distritos de Huancayo, El Tambo y Chilca, desde el día de mañana sábado 02 de abril de 2022″, se lee en el comunicado.

22:18

El Gobierno oficializó la creación del grupo de trabajo de naturaleza temporal denominado “Mesa técnica de alto nivel para contribuir a la solución de la problemática del transporte de carga en el país”. Según la Resolución Ministerial N° 113-2022-PCM, el objeto de esta mesa técnica -que será dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)- es analizar y plantear soluciones a la problemática del transporte de carga en el país.

Dicho grupo de trabajo estará integrada por el titular de Transportes que lo presidirá, e integrado por los ministros de Comercio Exterior y Turismo; Economía y Finanzas; Justicia y Derechos Humanos; Cultura; Energía y Minas; y del Interior.

22:10

A través de su cuenta en Twitter, el mandatario se comprometió con los transportistas a “buscar juntos soluciones en beneficio de todos”, luego de los desmanes y saqueos registrados este viernes en la ciudad de Huancayo.

“Sabemos que existen demandas urgentes que atender, pero será difícil resolverlas sin voluntad de diálogo y propósito de enmienda. Hermanos transportistas, me comprometo a buscar juntos soluciones en beneficio de todos”, escribió en la red social.

Pedro Castillo en Twitter

21:00

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Nicolás Bustamante, llegó a Junín para dialogar con los gremios de transportes que en el quinto día de paro radicalizaron las protestas. Sobre todo en Huancayo donde este viernes hubo desmanes. El funcionario señaló que se han puesto de acuerdo con los transportistas para dar espacio en un determinado lapso de tiempo para que dejen pasar a los camiones que lleven productos de primera necesidad.

“No sé si es una tregua, pero los dirigentes se han comprometido a dejar pasar cada cierto tiempo 10 unidades que lleven productos perecibles a los mercados”, explicó Bustamante.

Destrozos en Huancayo por el paro de transportistas.

PREVIA

A raíz de estos hechos, la Presidencia del Consejo de Ministros informó que una comitiva de ministros, formada por los titulares de Comercio Exterior, Desarrollo Agrario y Cultura, se pusieron en marcha hacia Huancayo para “fortalecer el diálogo con los gremios de transportistas en huelga”.

“Exhortamos al diálogo y rechazamos todo hecho vandálico”, señaló el Consejo de Ministros a través de su cuenta en Twitter.

Horas antes, el Ejecutivo afirmaba que los transportistas tienen derecho de huelga, pero “no pueden afectar la propiedad ni bloquear carreteras porque estos actos constituyen delito”.

“El Estado resguarda el orden por los mecanismos legales. Nuestro Gobierno está dispuesto a solucionar las demandas sociales con diálogo”, señaló otro mensaje del Consejo de Ministros en esa red social.

HUELGA

Los gremios de transportistas de carga pesada comenzaron el lunes una huelga indefinida para protestar por el alza del combustible y urgir una mesa de diálogo con el Gobierno para negociar la reducción del costo del petróleo y derivados.

La protesta, que el martes llegó a bloquear 40 vías a nivel nacional, continuó este viernes a pesar de los acuerdos que anunció la víspera el primer ministro, Aníbal Torres.

El paro había sido anunciado días atrás ante la subida de precios de los combustibles y exige eliminar la competencia desleal de los transportistas extranjeros y direccionar la reserva de carga para los gremios nacionales.

Además, urge la eliminación del impuesto selectivo al consumo de los combustibles y la revisión de los contratos de concesión de carreteras y peajes.

Con el afán de mitigar esa alza, el Ejecutivo oficializó el martes una serie de medidas técnicas, entre ellas la incorporación por tres meses de la Gasolina de 84 y 90 y el Gasohol de 84 al Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles Derivados de Petróleo (FEPC).

En este fondo, lanzado en 2004 para evitar que la elevada volatilidad de los precios internacionales del petróleo se traslade a los consumidores peruanos, también se incluyó temporalmente al Diésel 2 y al Gas Licuado de Petróleo (GLP) a granel.

El Gobierno también anunció ayer la creación de una “comisión de diálogo” para atender las demandas de los transportistas de carga pesada, que hace cinco días comenzaron un paro indefinido en varias regiones del país en protesta por el alza del combustible.

