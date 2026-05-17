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Alianza Lima vs Los Chankas: día, hora y canal TV del duelo decisivo por el título del Torneo Apertura 2026

Los ‘blanquiazules’ buscarán coronarse ganadores de la primera fase de la Liga 1 en el estadio Alejandro Villanueva. Conoce todos los detalles

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Alianza Lima vs Los Chankas: día, hora y canal TV del duelo decisivo por el título del Torneo Apertura 2026.
Alianza Lima vs Los Chankas: día, hora y canal TV del duelo decisivo por el título del Torneo Apertura 2026.

Alianza Lima superó 1-0 a Cienciano en la fecha 15 y se acercó a la conquista del Torneo Apertura 2026. El equipo dirigido por Pablo Guede deberá imponerse ante Los Chankas en la próxima jornada para asegurar su primer objetivo de la temporada en la Liga 1.

Programación del Alianza Lima vs Los Chankas

Alianza Lima será local ante Los Chankas por la jornada 16. El partido se disputará el sábado 23 de mayo a las 20:30 horas en el estadio Alejandro Villanueva, ubicado en el distrito de La Victoria.

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Entradas agotadas para el decisivo partido

Alianza Lima inició la venta de entradas el viernes 15 de mayo a través de la plataforma Joinnus, con precios que oscilaron entre 30.90 soles para las tribunas populares y 249.90 soles para el palco Apuesta Total.

La alta demanda hizo que los boletos se agotaran en poco tiempo y actualmente no hay localidades disponibles en la plataforma. El interés del público responde a la posibilidad de presenciar un partido decisivo, en el que el equipo de Pablo Guede podría consagrarse campeón del Torneo Apertura.

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La venta general inició el pasado viernes 15 de mayo y se agotaron las entradas.
La venta general inició el pasado viernes 15 de mayo y se agotaron las entradas.

Dónde ver Alianza Lima vs Los Chankas: canal TV

El partido correspondiente a la fecha 16 será transmitido en vivo y en exclusiva por L1 Max, señal que posee los derechos de todos los encuentros de la jornada. El canal está disponible en las principales operadoras de televisión por suscripción, como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, lo que garantiza acceso en todo el territorio nacional.

Para quienes prefieren plataformas digitales, el encuentro se podrá seguir a través de la aplicación Liga 1 Play, que ofrece la transmisión en línea desde dispositivos móviles y computadoras como alternativa a la televisión tradicional.

Infobae Perú realizará una cobertura especial del duelo entre Alianza Lima y Los Chankas, con información previa, actualizaciones minuto a minuto, goles, jugadas clave y reacciones posteriores, para mantener informados a los aficionados sobre todos los detalles de la jornada.

Alianza se puede coronar ganador del Apertura

Alianza Lima se impuso por 1-0 ante Cienciano en la altura de Cusco, aprovechando la superioridad numérica tras la expulsión de Renzo Salazar. El único tanto del encuentro lo marcó Marco Huamán en el segundo tiempo, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Con este resultado, el equipo dirigido por Pablo Guede se mantiene como líder del Torneo Apertura con 36 puntos, seis por encima de Los Chankas —que aún deben jugar su partido de la fecha 15— y siete sobre Cienciano, cuando restan dos jornadas para el cierre del certamen.

El lateral sacó un potente remate para abrir el marcador en la ciudad del Cusco - Crédito: L1MAX.

Por esta razón, el duelo ante Los Chankas se presenta como determinante para las aspiraciones de Alianza Lima. El conjunto de Andahuaylas, además, necesita vencer a CD Moquegua en la presente jornada para mantenerse cerca en la pelea. Si ambos equipos llegan al enfrentamiento directo con una diferencia máxima de tres puntos, el escenario quedará abierto.

En caso de que Alianza derrote a Los Chankas en Matute, alcanzaría los 39 puntos y su rival permanecería con 33, cuando restaría solo una fecha por disputarse. Así, el equipo de La Victoria aseguraría el título del Torneo Apertura.

Con este logro, los ‘íntimos’ clasificarían a los playoffs por el título nacional de la Liga 1 y tendrían la opción de consagrarse campeones de manera directa si también obtienen el Torneo Clausura en la segunda parte de la temporada 2026.

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