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EN VIVO JNE proclama hoy resultados oficiales de la primera vuelta: Roberto Sánchez y Keiko Fujimori van al balotaje

El Jurado Nacional de Elecciones proclama este domingo 17 de mayo, desde las 7 a.m., los resultados oficiales de la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026, confirmando a Roberto Sánchez y Keiko Fujimori como los candidatos que disputarán la presidencia en la segunda vuelta del 7 de junio

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Collage que muestra a Roberto Sánchez con un sombrero en la mano, a Keiko Fujimori introduciendo un voto en una urna de ONPE, y el logo del JNE.
El collage muestra a Roberto Sánchez sosteniendo un sombrero, a Keiko Fujimori votando en una urna de ONPE y al edificio del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), reflejando el proceso electoral peruano con sus principales actores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunciará hoy, domingo 17 de mayo, los resultados oficiales de la primera vuelta presidencial de las Elecciones Generales 2026 en el Perú. La ceremonia de proclamación se realizará en la sede central del organismo, ubicada en Jesús María, Lima, y determinará a los dos candidatos que competirán por la presidencia en la segunda vuelta programada para el 7 de junio.

La proclamación centralizada de resultados llega después de que los sesenta Jurados Electorales Especiales (JEE) concluyeran el proceso descentralizado en todo el país, según informó Infobae. El acto será encabezado por el presidente del JNE, Roberto Burneo, y contará con la presencia de representantes de organizaciones políticas, observadores internacionales y medios de comunicación.

05:18 hsHoy

ONPE realiza cambio de último minuto en conteo oficial de su página y elimina votos de candidato fallecido a horas de la proclamación

Este ajuste de último minuto, confirmado por la propia ONPE, afecta a los votos presidenciales del PTE-Perú, sin repercusiones sobre los sufragios para el Congreso o el Parlamento Andino

Una mano sostiene un bolígrafo sobre un acta electoral peruana con el logo de la ONPE y la palabra "ANULADO" en rojo sobre la casilla presidencial del partido PTE-Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Una mano sostiene un bolígrafo sobre un acta electoral peruana con el logo de la ONPE y la palabra "ANULADO" en rojo sobre la casilla presidencial del partido PTE-Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) introdujo una modificación en su página web del conteo oficial de votos de las Elecciones Generales 2026 en Perú, al eliminar de la contabilización los votos asignados a la fórmula presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE-Perú), cuyo candidato principal, Napoleón Becerra, falleció semanas antes de la jornada electoral. La página oficial de resultados fue actualizada apenas horas antes de la proclamación final, siguiendo las resoluciones emitidas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que determinó que dichos sufragios debían computarse como nulos.

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05:03 hsHoy

Proclamación inicia desde las 7 a.m.

La ceremonia está fijada para las 7:00 a.m. y será transmitida públicamente mediante la plataforma JNE Media. El pleno del JNE presidirá el acto junto al jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas. Se oficializarán las fórmulas presidenciales que pasarán a la segunda vuelta, en cumplimiento de la normativa electoral vigente. El evento será abierto al público y permitirá la presencia de personeros de partidos, autoridades y misiones de observación.

Ilustración acuarela de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez sonrientes frente a un podio del JNE, con las banderas de Perú y del JNE a los lados.
Ilustración acuarela de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en el Jurado Nacional de Elecciones para su proclamación como ganadores de la primera vuelta electoral en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)
05:04 hsHoy

JNE convocó a la proclamación de resultados

El JNE convocó oficialmente la ceremonia de proclamación nacional el 15 de mayo, tras adoptar un acuerdo en sesión plenaria y publicarlo en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano. El presidente Roberto Burneo subrayó que la audiencia será pública y que la transparencia se mantiene como principio rector del proceso. El organismo electoral también anunció la conformación de un Comité de Expertos para revisar y mejorar los procedimientos de futuras elecciones.

JNE
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05:06 hsHoy

Keiko Fujimori se reúne con PPK a horas de proclamación de resultados de primera vuelta: “El Perú nos pide a gritos paz y reconciliación”

La reunión se da en un contexto político marcado por el proceso electoral y el pase de Keiko Fujimori a la segunda vuelta. Hace 10 años, la candidata de Fuerza Popular se enfrentó en el balotaje contra Pedro Pablo Kuczynski en una de las elecciones más reñidas del país, que terminó con la victoria de PPK

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, visitó al expresidente Pedro Pablo Kuczynski en su casa de San Isidro, Lima. (Foto: X / Pedro Pablo Kuczynski @PPK__Oficial)
La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, visitó al expresidente Pedro Pablo Kuczynski en su casa de San Isidro, Lima. (Foto: X / Pedro Pablo Kuczynski @PPK__Oficial)

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, visitó este viernes al expresidente Pedro Pablo Kuczynski en su casa de San Isidro, en Lima. La cita ocurre luego de que el Poder Judicial archivara el caso contra Kuczynski por los aportes de Odebrecht a su campaña de 2011, uno de los procesos más conocidos de los últimos años. También se da a pocas horas de que la ONPE anuncie oficialmente a los candidatos que pasarán a la segunda vuelta presidencial, en la que Fujimori y Roberto Sánchez competirán el próximo 7 de junio.

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05:06 hsHoy

Proclamación descentralizada concluyó el sábado

Las proclamaciones descentralizadas finalizaron al mediodía del sábado 16 de mayo, completando el trabajo de los JEE en todas las circunscripciones. De acuerdo con la secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, 47 de los 60 JEE habían finalizado la revisión de actas, mientras que los restantes concluyeron esa misma mañana. En total, el proceso electoral gestionó más de 60.000 actas observadas, una cifra histórica que refleja la complejidad de las Elecciones Generales 2026. La ONPE recibió la notificación para iniciar la impresión del material electoral de la segunda vuelta.

Tras concluir trabajo de los JEE, JNE anunciará resultados nacionales de la elección presidencial. (Foto: JNE)
Tras concluir trabajo de los JEE, JNE anunciará resultados nacionales de la elección presidencial. (Foto: JNE)
05:06 hsHoy

Resultados oficiales al 100%

Con el escrutinio completado al 100 %, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) lidera la votación presidencial con 2.877.678 votos válidos (17,18 %), seguida por Roberto Sánchez Palomino (Juntos por el Perú) con 2.015.114 votos (12,03 %). Rafael López Aliaga (Renovación Popular) quedó en tercer lugar a menos de 21.000 votos del segundo puesto. Ambos candidatos proclamados disputarán la presidencia el próximo 7 de junio, cumpliendo el cronograma oficial y bajo la supervisión del JNE y la ONPE. La proclamación nacional marca el cierre de una de las etapas más complejas y fiscalizadas del proceso electoral en el país.

ONPE al 100%
ONPE al 100%

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