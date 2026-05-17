EN VIVO JNE proclama hoy resultados oficiales de la primera vuelta: Roberto Sánchez y Keiko Fujimori van al balotaje

El collage muestra a Roberto Sánchez sosteniendo un sombrero, a Keiko Fujimori votando en una urna de ONPE y al edificio del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), reflejando el proceso electoral peruano con sus principales actores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunciará hoy, domingo 17 de mayo, los resultados oficiales de la primera vuelta presidencial de las Elecciones Generales 2026 en el Perú. La ceremonia de proclamación se realizará en la sede central del organismo, ubicada en Jesús María, Lima, y determinará a los dos candidatos que competirán por la presidencia en la segunda vuelta programada para el 7 de junio.

La proclamación centralizada de resultados llega después de que los sesenta Jurados Electorales Especiales (JEE) concluyeran el proceso descentralizado en todo el país, según informó Infobae. El acto será encabezado por el presidente del JNE, Roberto Burneo, y contará con la presencia de representantes de organizaciones políticas, observadores internacionales y medios de comunicación.