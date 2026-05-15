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La emoción de un futbolista que se enteró de la convocatoria para jugar el quinto Mundial de su carrera a los 39 años

Al momento de conocer la lista oficial del seleccionado de Japón, Yuto Nagatomo rompió en llanto al batir un nuevo récord en el fútbol de Asia

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El defensor será el primer futbolista asiático en alcanzar su quinta participación en una Copa del Mundo

La convocatoria oficial de Japón para la Copa del Mundo 2026 trajo consigo una escena emotiva que se propagó rápidamente por las redes sociales. En un video difundido por el FC Tokyo, se pudo ver cómo Yuto Nagatomo, figura histórica del fútbol nipón, recibió la noticia que lo convertirá en el primer jugador asiático en disputar cinco ediciones mundialistas.

A sus 39 años, el defensor protagonizó un momento cargado de emoción cuando se encontraba sentado entre sus compañeros y aguardó las indicaciones del cuerpo técnico. Al oír su nombre, se quebró, no logró contener las lágrimas y se cubrió el rostro con su mano, dejando en evidencia el valor personal de alcanzar un récord inédito para el continente asiático.

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Con esta inclusión, Nagatomo superó el registro de otros históricos, como los arqueros Eiji Kawashima, Yoshikatsu Kawaguchi y Seigo Narazaki, quienes también llegaron a disputar cuatro Copas del Mundo. La nueva citación le permite sumar una quinta presencia, consolidando su liderazgo y experiencia al frente de la selección dirigida por Hajime Moriyasu.

El histórico Yuto Nagatomo se quebró al enterarse de su convocatoria a la Copa del Mundo (REUTERS/Marko Djurica)
El histórico Yuto Nagatomo se quebró al enterarse de su convocatoria a la Copa del Mundo (REUTERS/Marko Djurica)

A lo largo de su recorrido mundialista, Nagatomo acumuló 15 partidos repartidos en Sudáfrica 2010 (cuatro encuentros), Brasil 2014 (tres), Rusia 2018 (cuatro) y Qatar 2022 (cuatro), donde su equipo venció a Alemania y España en fase de grupos. Esta cifra lo ubica como el japonés con mayor cantidad de presencias en la historia del torneo.

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La lista definitiva para el Mundial 2026 representa más que un logro estadístico. Tras casi dos años apartado de las canchas por lesiones graves, el defensor volvió a vestir la camiseta nacional el 11 de junio de 2024 ante Siria. La confianza depositada por el cuerpo técnico refleja una clara intención de fortalecer la defensa en un grupo considerado exigente.

A los 39 años, Nagatomo jugará su quinto Mundial (REUTERS/Dylan Martinez)
A los 39 años, Nagatomo jugará su quinto Mundial (REUTERS/Dylan Martinez)

En términos de éxitos colectivos, Nagatomo fue campeón de la Copa Asia 2011 y ahora buscará sumar una nueva página a su historia personal y a la del fútbol japonés. Su inclusión en la convocatoria lo ubica en una élite global, compartida solo con figuras internacionales que buscan su sexta participación, como el argentino Lionel Messi, el portugués Cristiano Ronaldo y el mexicano Guillermo Ochoa.

El recorrido internacional de Yuto Nagatomo incluye etapas en clubes de Europa y Asia. Tras su llegada al Inter de Milán en 2011, el defensor japonés sumó experiencia en ligas de primer nivel. Más adelante, defendió los colores del Galatasaray y del Olympique de Marsella. Desde 2021, integra la plantilla del FC Tokyo, equipo con el que regresó a la liga local.

Mundial qatar 2022 - Japon vs Croacia
El futbolista japonés acumula 15 encuentros en la historia de la Copa del Mundo (AP Photo/Ricardo Mazalan)

En el contexto de la selección japonesa, la lista oficial también reflejó la ausencia de Kaoru Mitoma. Japón prepara su debut en el torneo con un partido amistoso ante Islandia el 31 de mayo, en Tokio. Posteriormente, el conjunto nipón abrirá su camino en la Copa del Mundo el 15 de junio, enfrentando a Países Bajos en el Dallas Stadium de Estados Unidos. Luego, los Samuráis chocarán ante Túnez y Suecia en el Grupo F.

Tras la noticia que conmocionó al defensor, Nagatomo transmitió un mensaje de agradecimiento y motivación para quienes lo acompañaron durante su carrera. “A todos los que confiaron en mí y me apoyaron, les agradezco de todo corazón. ¡En la Copa del Mundo haré estragos y sin falta les devolveré el favor!”, escribió el lateral, reafirmando su compromiso con la selección y su hinchada.

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