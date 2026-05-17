Magaly Medina destruye a Nicola Porcella por justificar infidelidad: “Burros por dejarse ampayar, no por traicionar”

Magaly Medina criticó duramente a Nicola Porcella luego de que este calificara de “burros” a Said Palao y Mario Irivarren por ser captados en un ampay, señalando que el verdadero problema es la traición y la deslealtad, no la exposición mediática.

Magaly Medina volvió a encender la polémica televisiva tras arremeter contra Nicola Porcella por sus comentarios sobre el reciente ampay de Said Palao y Mario Irivarren. La conductora no dudó en calificar de “machista” la postura del exchico reality, quien tildó de “burros” a sus excompañeros por haber sido captados en una fiesta en yate junto a mujeres que no eran sus parejas en Argentina.

En la noche del viernes 15 de mayo, Magaly dedicó un extenso bloque de su programa a refutar la lógica de Porcella, quien señaló que el error de Said y Mario fue haberse dejado ampayar y no la infidelidad en sí.

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“Son burros porque se dejaron ampayar, pero no son burros por ser infieles, no son burros por ser traicioneros, no son burros por irse a una despedida de soltero de hombres y después tener todo preparado para engañar a sus mujeres. No, no, no, son burros porque se dejaron ampayar. Esa es la mentalidad de estos hombres”, criticó Magaly con ironía.

Magaly Medina destruye a Nicola Porcella por justificar infidelidad. IG

El ampay en Argentina y la postura de Nicola

El escándalo comenzó cuando “Magaly TV La Firme” difundió imágenes de Said Palao, Mario Irivarren y Patricio Parodi celebrando en el Delta del Tigre, Argentina, junto a mujeres desconocidas y consumiendo bebidas alcohólicas. La presencia de cámaras y la posterior difusión del material desató un vendaval mediático, especialmente por el impacto en las relaciones de los involucrados.

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Nicola Porcella, de visita en Perú para promocionar su nueva aplicación deportiva, fue consultado sobre el tema en “América Espectáculos”. Lejos de condenar la infidelidad, usó el término “burros” para referirse a sus excompañeros, pero solo por haberse dejado captar por las cámaras. “Burros son los únicos que van a decir dónde van a hacer una despedida de solteros. Patricio está soltero, no le debe nada a nadie, hagan lo que quieran, yo no soy papá de nadie”, sostuvo.

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Magaly Medina: “No han aprendido nada”

La respuesta de Magaly fue implacable. La conductora cuestionó la doble moral de Porcella y su falta de autocrítica: “Nicola Porcella sigue pensando como cualquiera de los machos latinos. Y encima, subido, creído de sí mismo. Qué tal nivel de ego que no se le ha bajado nadita, no ha aprendido nada”.

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Medina recordó el pasado actoral de Porcella e ironizó sobre su seguridad y su “papel de galán”. “Ya no se acuerda que le decían puerta acá cuando intentaba actuar. Él dice: ‘Yo soy aquel guapo, yo soy aquel papi Ricky, el que sabe hablar’. Esos son cualquier chauchilla”, remató la presentadora, señalando que el verdadero problema no es la exposición, sino la falta de lealtad y respeto hacia las parejas.

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Consecuencias del ampay: rupturas y críticas

El ampay tuvo repercusiones inmediatas en la vida privada de los chicos reality. Alejandra Baigorria, pareja de Said Palao, fue blanco de críticas y mensajes de apoyo tras confirmar que decidió perdonar a su novio, mientras que Mario Irivarren afrontó la ruptura definitiva de su relación con Onelia Molina, quien se negó a dar marcha atrás pese a las disculpas públicas del exintegrante de “Esto es Guerra”.

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Porcella, en medio del revuelo, dedicó palabras de respaldo a Baigorria: “Alejandra es una mujer que merece ser feliz, que la quieran, que la amen”. Sin embargo, insistió en que las parejas deben resolver sus asuntos en privado y evitó posicionarse sobre la gravedad de la infidelidad.

La crítica social: el rol de los medios y la cultura de la impunidad

Magaly Medina aprovechó el escándalo para reflexionar sobre la cultura de la impunidad y la falta de autocrítica entre figuras mediáticas. “El verdadero problema no es dejarse ampayar, sino pensar que lo peor es ser descubierto y no la traición misma. Esa mentalidad perpetúa la deslealtad”, advirtió la conductora, llamando a la reflexión tanto a los protagonistas como al público.

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La periodista también subrayó la responsabilidad de los programas de espectáculos y de los propios artistas en la construcción de referentes positivos para la audiencia joven. “No podemos seguir normalizando la infidelidad y la falta de valores solo porque alguien es famoso o carismático”, sentenció.

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