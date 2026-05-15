Resultados ONPE al 99.998% EN VIVO: conteo oficial a poco de cerrar para la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se perfilan para la segunda vuelta presidencial en Perú, con la ONPE a punto de finalizar el conteo de votos tras una alta participación ciudadana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) está a poco de concluir el escrutinio de votos al 100% y, con ello, confirmar que Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputarán la segunda vuelta presidencial en Perú. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció que la proclamación oficial de los resultados se hará el domingo 17 de mayo al mediodía.

La elección de la fórmula presidencial registró una alta participación ciudadana, superando el 73% de asistencia a las urnas, según datos de la ONPE. La fragmentación del electorado y la desconfianza hacia las instituciones se reflejaron en una dispersión de votos entre los principales candidatos.

Keiko Fujimori, respaldada por regiones urbanas y sectores empresariales, obtiene hasta el momento el 17,18% de los votos válidos, mientras que Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, alcanzó el 12,03%. Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, recibió el 11,9% de los votos.

El proceso de conteo se encuentra prácticamente concluido, con el 99,998% de las actas contabilizadas. Solo restan dos actas para envío al Jurado Electoral Especial (JEE) y ninguna pendiente, por lo que se espera que el escrutinio finalice en las próximas horas.