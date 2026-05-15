Perú

Resultados ONPE al 99.998% EN VIVO: conteo oficial a poco de cerrar para la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez lograron los mayores respaldos en la primera vuelta según el conteo oficial de la ONPE. El JNE confirmó que proclamará oficialmente a los candidatos que avanzan a la segunda vuelta el domingo 17 de mayo

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Keiko Fujimori, con pulgar arriba, y un hombre sonriente posan frente a una pantalla con logos de ONPE y JNE. Una urna electoral y otro hombre observan
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se perfilan para la segunda vuelta presidencial en Perú, con la ONPE a punto de finalizar el conteo de votos tras una alta participación ciudadana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) está a poco de concluir el escrutinio de votos al 100% y, con ello, confirmar que Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputarán la segunda vuelta presidencial en Perú. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció que la proclamación oficial de los resultados se hará el domingo 17 de mayo al mediodía.

La elección de la fórmula presidencial registró una alta participación ciudadana, superando el 73% de asistencia a las urnas, según datos de la ONPE. La fragmentación del electorado y la desconfianza hacia las instituciones se reflejaron en una dispersión de votos entre los principales candidatos.

Keiko Fujimori, respaldada por regiones urbanas y sectores empresariales, obtiene hasta el momento el 17,18% de los votos válidos, mientras que Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, alcanzó el 12,03%. Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, recibió el 11,9% de los votos.

El proceso de conteo se encuentra prácticamente concluido, con el 99,998% de las actas contabilizadas. Solo restan dos actas para envío al Jurado Electoral Especial (JEE) y ninguna pendiente, por lo que se espera que el escrutinio finalice en las próximas horas.

07:12 hsHoy

Desafíos inmediatos: El fenómeno de El Niño y la inseguridad

El próximo gobierno peruano se enfrentará a dos desafíos inmediatos con alto impacto social y económico: el fenómeno de El Niño y la inseguridad ciudadana. Alonso Cárdenas, politólogo y docente universitario, señaló que la falta de un plan estratégico para abordar estos problemas deja al país en una situación de vulnerabilidad. La ausencia de propuestas de prevención por parte de los candidatos evidencia una debilidad institucional, agravada por la experiencia previa con el fenómeno del Niño costero, cuyos daños superaron la capacidad de respuesta estatal.

Cárdenas destacó que la nueva administración deberá demostrar eficacia tanto en la anticipación como en la gestión de riesgos, ya que ambos temas preocupan a la sociedad y al ámbito académico. La carencia de preparación para afrontar emergencias climáticas o contener el aumento de la delincuencia genera inquietud sobre la capacidad estatal para proteger a la población y mantener la estabilidad. Estos retos pondrán a prueba la credibilidad y el liderazgo de quien asuma el gobierno.

Varias personas caminan por una calle inundada de agua turbia, tomadas de la mano, con casas y árboles de fondo. Un mapa de alerta roja de Perú se superpone
Residentes de una zona afectada en Perú se auxilian en calles inundadas tras la activación de quebradas por el Fenómeno del Niño Costero, mientras rige una alerta roja de Senamhi.
06:35 hsHoy

El papel del antivoto

La dinámica del antivoto adquiere una relevancia central en el panorama electoral peruano, donde la desconfianza y el rechazo hacia ciertos candidatos superan el respaldo explícito a sus oponentes. Juan de la Puente, analista político, sostiene que el principal reto para los aspirantes presidenciales consiste en superar la apatía y el escepticismo de un electorado que se muestra renuente a participar activamente. Este sector, al que denomina “Perú antielectoral”, se caracteriza por postergar su decisión de voto y por su reticencia a expresar preferencias, lo cual genera un ambiente de incertidumbre que se reflejó con claridad en la primera vuelta.

En el caso particular de Keiko Fujimori, el antivoto constituye un obstáculo estructural, ya que una porción significativa de la ciudadanía se moviliza principalmente para evitar su triunfo, más que por afinidad con otras propuestas. Mientras tanto, Roberto Sánchez dirige su estrategia a captar a los indecisos, sobre todo en Lima, intentando capitalizar el rechazo que enfrenta su rival. Las cifras proporcionadas por la ONPE evidencian una marcada polarización, donde ningún candidato logra consolidar una mayoría entusiasta, enfatizando la importancia del voto negativo en el desenlace de la elección.

Ambos candidatos pasan a segunda vuelta en una de las elecciones presidenciales más polarizadas que ha fragmentado a todo el país.
Ambos candidatos pasan a segunda vuelta en una de las elecciones presidenciales más polarizadas que ha fragmentado a todo el país.
05:44 hsHoy

Datos oficiales ONPE al 99.998%

Según los datos publicados por la ONPE, Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, obtuvo 2,877,466 votos, consolidando su liderazgo en la primera vuelta. El segundo lugar fue para Roberto Sánchez, representante de Juntos por el Perú, quien alcanzó 2,014,931 votos.

El tercer puesto quedó para Rafael López Aliaga con 1,993,897 sufragios, seguido por Jorge Nieto Montesinos con 1,837,495 votos. Más abajo se ubicaron Ricardo Pablo Belmont Casinelli (1,698,874 votos), Carlos Gonsalo Álvarez Loayza (1,326,688 votos) y Pablo Alfonso López Chau Nava (1,221,241 votos).

Gráfico de barras de resultados de elecciones presidenciales en Perú con 99.998% de actas contabilizadas, mostrando a Keiko Fujimori, Roberto Sánchez y otros candidatos
Gráfico de la ONPE con los resultados preliminares de las elecciones presidenciales peruanas, con Keiko Fujimori y Roberto Sánchez liderando con el 99.998% de las actas contabilizadas para la segunda vuelta. (ONPE)
05:43 hsHoy

La pelea fue voto a voto entre Sánchez y López Aliaga

ONPE informó que la recta final del conteo estuvo marcada por una competencia ajustada entre Sánchez y López Aliaga, quienes mantuvieron una diferencia de menos de 25 mil votos en los últimos reportes parciales. La ONPE remarcó que la publicación de resultados se realizó con transparencia y bajo la observación de organismos internacionales.

El Jurado Nacional de Elecciones aclaró que la proclamación oficial de los candidatos que participarán en la segunda vuelta presidencial se realizará el domingo 17 de mayo al mediodía, una vez resueltos los recursos de impugnación y revisadas las actas observadas. La entidad electoral trabaja en la revisión de las últimas incidencias y en la validación de los resultados transmitidos por la ONPE.

Ilustración en acuarela de Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga, ambos señalándose y discutiendo, con urnas de voto y banderas peruanas de fondo.
Una ilustración en acuarela muestra a Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga en una intensa disputa verbal, simbolizando la reñida contienda por un lugar en la segunda vuelta de las elecciones peruanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
05:38 hsHoy

Participación ciudadana superó el 73%

La alta participación ciudadana fue uno de los aspectos destacados por la prensa local. Según cifras difundidas por la ONPE, la asistencia a las urnas superó el 73%. Juan de la Puente, analista político, señaló que el contexto político peruano se caracteriza por la fragmentación del electorado y la desconfianza hacia las instituciones, lo que se reflejó en una dispersión de votos entre los principales candidatos.

La candidatura de Keiko Fujimori se apoyó en regiones urbanas y sectores afines al comercio y el empresariado. Miguel Torres, segundo vicepresidente de Fuerza Popular, mencionó que la prioridad de la candidata fujimorista es “defender la democracia y buscar la reconciliación nacional”.

En tanto, Roberto Sánchez agradeció el respaldo recibido y sostuvo que: “el país necesita un cambio social con políticas de equidad y justicia”.

Simpatizantes del candidato presidencial Rafael López Aliaga sostienen pancartas durante una marcha mientras retrasos y supuestas irregularidades enturbian el recuento de votos presidenciales, alimentando las acusaciones de fraude, en particular de López Aliaga, quien permanece en una cerrada batalla con el candidato Roberto Sánchez por el segundo lugar, en Lima, Perú, 19 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce
Simpatizantes del candidato presidencial Rafael López Aliaga sostienen pancartas durante una marcha mientras retrasos y supuestas irregularidades enturbian el recuento de votos presidenciales, alimentando las acusaciones de fraude, en particular de López Aliaga, quien permanece en una cerrada batalla con el candidato Roberto Sánchez por el segundo lugar, en Lima, Perú, 19 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce
05:35 hsHoy

Organizaciones monitorearon proceso electoral del 12 y 13 de abril

El proceso electoral fue monitoreado por misiones de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea, que destacaron el desarrollo técnico de la jornada y sugirieron mantener la vigilancia en la etapa de revisión de actas y proclamación. El jefe de la misión de observación de la OEA elogió la labor de la ONPE y pidió a los actores políticos “respetar los canales institucionales” mientras el JNE resolvía los procedimientos pendientes.

El cronograma previsto por la autoridad electoral establece que, el domingo 17 de mayo al mediodía, el JNE anunciará oficialmente a los candidatos habilitados para la segunda vuelta. Una vez completada la proclamación, ambos aspirantes podrán iniciar formalmente sus campañas en busca de alianzas y apoyos de otros partidos.

La diferencia de votos entre Sánchez y López Aliaga, que quedó fuera de la contienda por menos de 22 mil sufragios, generó reacciones en los equipos de campaña y en el electorado. Fuentes de Renovación Popular indicaron que evaluarán las actas observadas antes de pronunciarse sobre el resultado final. Por su parte, simpatizantes de Jorge Nieto Montesinos y Ricardo Pablo Belmont Casinelli manifestaron su intención de buscar interlocución con los candidatos que avanzaron a la siguiente etapa.

Annalisa Corrado, jefa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Perú, ofrece una rueda de prensa para presentar el informe preliminar sobre los resultados del proceso electoral celebrado el 12 de abril en Lima, Perú, el 14 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce
Annalisa Corrado, jefa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Perú, ofrece una rueda de prensa para presentar el informe preliminar sobre los resultados del proceso electoral celebrado el 12 de abril en Lima, Perú, el 14 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce
05:34 hsHoy

Segunda vuelta estará marcada por el antivoto y desconfianza

La segunda vuelta presidencial en Perú se presenta como una competencia abierta, dada la fragmentación de fuerzas y la cantidad de votos que obtuvieron los candidatos que no superaron la primera ronda. La clave estará en captar el respaldo de los sectores que apoyaron a López Aliaga, Nieto Montesinos y Belmont Casinelli.

El debate sobre los ejes de campaña se centra en la recuperación económica, la lucha contra la corrupción y la reforma política. Por su parte el candidato Sánchez inició contactos con agrupaciones políticas de centro y de izquierda, en un intento por ampliar sus bases de apoyo de cara a la segunda vuelta.

Mientras tanto, la ciudadanía y los observadores internacionales esperan la proclamación oficial del Jurado Nacional de Elecciones para dar inicio a la nueva etapa electoral. La atención se mantiene sobre los próximos pasos de los candidatos y la consolidación del proceso democrático en el país.

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