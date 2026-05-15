Un fármaco que reprograma el sistema inmunitario abre la puerta a un nuevo tratamiento contra el cáncer de cerebro más frecuente

Imagen de una resonancia magnética del cerebro (Shutterstock)

Un medicamento experimental contra el cáncer de cerebro más frecuente y más letal ha logrado eliminar por completo tumores de este tipo en modelos preclínicos. El hallazgo llega del equipo científico de la McMaster University de Canadá, quienes han conseguido erradicar los tumores de glioblastoma incluso en aquellos casos en los que las opciones convencionales suelen fracasar y las recaídas son habituales tras cirugía, radiación o quimioterapia.

El glioblastoma es un tipo agresivo de cáncer que se origina en los astrocitos, las células que brindan soporte a las neuronas en el cerebro y la médula espinal. Este tumor crece rápidamente y puede invadir tejidos sanos del cerebro, lo que dificulta su tratamiento y lo hace tan letal. Actualmente, el glioblastoma mantiene una tasa de supervivencia inferior a 15 meses desde el momento del diagnóstico. Aunque no tiene cura, los tratamientos como la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia pueden ayudar a ralentizar el crecimiento del tumor y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

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Glioblastoma. (Penn Medicine)

El nuevo fármaco, denominado uPAR Chimeric CAR T cell y publicado en la revista Science Translational Medicine, es una inmunoterapia de última generación que reprograma el sistema inmunológico del propio paciente. El tratamiento ha sido elaborado a partir de anticuerpos desarrollados conjuntamente por el equipo de McMaster y científicos del National Research Council de Ottawa.

Según ha explicado Sheila Singh en declaraciones recogidas por Medical Xpress, profesora del Departamento de Cirugía de McMaster y autora principal del estudio, la atención terapéutica en el glioblastoma lleva más de dos décadas sin modificaciones relevantes y la enfermedad continúa teniendo un pronóstico fatal por esa razón. Por ello, existe una necesidad urgente de nuevos tratamientos.

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El desarrollo de esta nueva terapia consiste en modificar células inmunitarias para que identifiquen y destruyan una proteína situada en la superficie de las células tumorales del glioblastoma conocida como receptor de uroquinasa (uPAR). Esta proteína también se encuentra en células de soporte próximas al tumor, responsables de facilitar su crecimiento, lo que permite a la terapia atacar tanto a las células cancerosas como al entorno biológico que permite la persistencia y el retorno del glioblastoma tras recibir tratamiento.

En España se diagnosticaron 4.453 nuevos cánceres cerebrales en 2024, según las estimaciones del Observatorio del Cáncer de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Esta cifra representa una tasa de 9 casos por cada 100.000 habitantes en la población general.

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En el año 2024 se produjeron en España 433.357 defunciones, solo 194 defunciones más que el pasado año en la misma fecha, según los datos provisionales del informe 'Defunciones según la Causa de Muerte', publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que por segundo año consecutivo sitúa a los tumores como primera causa de muerte en 2024, con un 26,6% del total de defunciones, seguidos de las enfermedades del sistema circulatorio (26%). Fuente: Europa Press

Atacar más allá de las células cancerosas

El hallazgo pone de relieve cómo uPAR Chimeric CAR T cell no solo logra eliminar tumores en modelos preclínicos, sino que desmantela la infraestructura que favorece la resistencia y recurrencia de la enfermedad. Singh señala que esta línea de investigación forma parte de un cambio de paradigma más amplio en la investigación oncológica. Este interés común está impulsando la aparición de colaboraciones para desarrollar tratamientos que puedan ser eficaces frente a diversos tipos de cáncer difíciles de tratar.

Los avances del laboratorio de McMaster ya han dado pie a conversaciones orientadas a llevar este desarrollo a ensayos clínicos, según confirman fuentes de la propia universidad a Medical Xpress. Singh, que también ejerce como profesora de neurooncología y neurocirugía en King’s College London, ha subrayado la importancia de trasladar los prometedores resultados en modelos animales a futuros estudios con pacientes de este tipo de cáncer de cerebro.

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