Gala de eliminación en ‘La Granja VIP’: ¿quiénes están nominados y cómo votar para salvar a tu favorito?

La gala de eliminación en ‘La Granja VIP’ enfrenta a Gabriela Herrera, Pablo Heredia, Renato Rossini Jr. y Shirley Arica. Conoce cómo votar por tu favorito y los detalles de la semana más polémica del reality.

La tensión llega a su punto más alto en ‘La Granja VIP Perú’ con la esperada gala de eliminación de este sábado 16 de mayo. El reality de convivencia atraviesa una semana decisiva, con cuatro nominados en la cuerda floja: Gabriela Herrera, Pablo Heredia, Renato Rossini Jr. y Shirley Arica. La decisión final está en manos del público, que puede votar por su participante favorito y cambiar el rumbo de la competencia.

La semana estuvo marcada por enfrentamientos, estrategias y polémicas dentro de la finca televisiva. Los nominados, todos protagonistas de los conflictos más intensos, se juegan su permanencia en una edición donde cada voto puede ser determinante.

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¿Quiénes están nominados y cómo se llegó a la sentencia?

La lista de nominados de la semana está conformada por Gabriela Herrera, Pablo Heredia, Renato Rossini Jr. y Shirley Arica. El proceso de nominación fue especialmente tenso y estuvo influido por alianzas, traiciones y sanciones que alteraron el equilibrio del juego.

En la noche de salvación, los participantes en riesgo eran Pablo Heredia, Paul Michael, Gabriela Herrera y Shirley Arica. Paul logró imponerse y, en una jugada que sorprendió a todos, decidió reemplazar a Renato Rossini Jr. en la placa de sentenciados, completando así la lista final para la gala de eliminación.

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La polémica de la semana la protagonizó Diego Chávarri, quien perdió su inmunidad tras ser evidenciado por Shirley Arica compartiendo bebidas alcohólicas con otros peones, en contra del reglamento. La sanción alteró las dinámicas internas y generó tensiones especialmente con Shirley, quien asumió un rol activo en la denuncia.

Gabriela Herrera, Pablo Heredia, Renato Rossini Jr. y Shirley Arica, nominados en la gala más tensa de ‘La Granja VIP’.

Polémicas y enfrentamientos: el caso Gabriela Herrera

Uno de los focos de conflicto en la semana fue la nominación de Gabriela Herrera. En la ronda de nominaciones, Samahara Lobatón y Shirley Arica la acusaron de “sinvergüenza” y “manzana podrida” por su acercamiento con Diego Chávarri, quien tiene pareja fuera del reality. El episodio generó un fuerte debate sobre los límites de la convivencia y el respeto a las relaciones ajenas dentro del programa.

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Samahara argumentó: “La manzana podrida eres tú. Para hacer lo que hiciste con Diego sabiendo que él tiene novia afuera. Burlándote del dolor ajeno de otra mujer. Tú eres la manzana podrida de esta casa y la manzana roba maridos”. Shirley, por su parte, fue igual de categórica: “No es por competencia. Eres una buena competidora. Te nomino por convivencia, por ser humano. Me pareces una persona sin escrúpulos. Eres sinvergüenza. Poco o nada te importa el sufrimiento de otra persona”.

Gabriela Herrera respondió defendiendo su posición y señalando que la situación involucró a dos personas. “Para lo que pasó son dos personas. He pedido disculpas al público por lo que dije y él también ya estuvo pidiendo disculpas a su pareja”, argumentó la participante, buscando bajar el tono de la polémica.

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La nominación generó un fuerte cruce de declaraciones, en el que Shirley Arica cuestionó la conducta de Herrera y pidió su salida del programa. Panamericana TV

¿Cómo votar para salvar a tu favorito en ‘La Granja VIP’?

El destino de los nominados se define por completo con el voto del público. Para apoyar a tu participante preferido, debes ingresar a la plataforma digital oficial o a la cuenta de Instagram del programa y seguir el proceso de registro. Cada usuario registrado puede emitir hasta 10 votos diarios de manera gratuita.

Gabriela Herrera, Pablo Heredia, Renato Rossini Jr. y Shirley Arica, nominados en la gala más tensa de ‘La Granja VIP’. Panamericana.pe

Si deseas aumentar tu participación, el reality ofrece membresías semanales con beneficios adicionales:

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Membresía “Granjero” (S/ 4.99 semanales): Permite acceder a 100 votos adicionales, una oportunidad para participar en el sorteo especial del sábado 16 de mayo y dos clips inéditos diarios durante la suscripción.

Membresía “Capataz” (S/ 10 semanales): Incluye señal de Youtube 24/7, 40 votos semanales gratis (repartidos en 10 votos diarios durante cuatro días), 200 votos adicionales hasta el 16 de mayo, dos oportunidades para el sorteo especial y seis clips inéditos diarios.

El resultado de la votación no solo definirá quién abandona la competencia, sino que también podría alterar alianzas y estrategias en la fase más crítica del reality.

El sistema de membresía para obtener más votos en la ‘La Granja VIP’

La gala en cifras y recompensas para el público

Además de decidir el destino de los participantes, los votantes pueden participar en sorteos y acceder a contenido exclusivo. Cada oportunidad de voto representa una posibilidad de ganar premios y disfrutar de imágenes inéditas de la convivencia en “La Granja VIP”.

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La producción ha reforzado la interacción con la audiencia, incentivando el registro y la participación activa en redes sociales. La dinámica de la semana permite a los seguidores influir directamente en el desarrollo del programa y premiar la lealtad de los concursantes más populares.

Expectativas y lo que está en juego en la gala de eliminación

La gala de este sábado promete ser una de las más tensas y decisivas de la temporada. El público no solo define el destino de Gabriela Herrera, Pablo Heredia, Renato Rossini Jr. y Shirley Arica, sino que también influye en la dinámica futura del show. Las alianzas, rivalidades y polémicas de la semana han generado un ambiente cargado de expectativas y emociones.

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En la recta final del reality, cada decisión cobra mayor peso. Los próximos episodios serán clave para el desarrollo de las relaciones entre los participantes y para el desenlace de la competencia más comentada de la televisión peruana.

Gala de eliminación en ‘La Granja VIP’: ¿quiénes están nominados y cómo votar para salvar a tu favorito? IG