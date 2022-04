“Pedro Castillo es un presidente mentiroso”, el furioso reclamo de un agricultor que tilda la ‘segunda reforma agraria’ de ser un engaño

Agricultores se pronuncian por la 'Segunda reforma agraria' que había anunciado Pedro Castillo en Cusco. | Foto: Composición (Infobae)

El productor ganadero y agrario Fernando Bravo se pronunció sobre el conflicto social que ha suscitado en el centro y sur del país debido al alza del precio de fertilizantes y combustibles. Señaló que el presidente Pedro Castillo les engañó con su anuncio de la ‘segunda reforma agraria’, puesto que la situación de los agricultores no habría mejorado.

“Tenemos un presidente que a todos los productores nos ha mentido. Es un presidente mentiroso, que no cumple con su palabra. Sabemos que este paro si no defendemos ahora con toda la carretera bloqueada, porque ya se llegó al extremo. No ha cumplido. Esa reforma agraria es una mentira completa desde que se inició. Comenzaron a mentir con la segunda reforma agraria. Nos engañaron a los productores. Nosotros pensamos que él, un hombre de campo, iba a pensar como nosotros”, dijo Bravo a RPP Noticias.

Bravo detalló que el problema para ellos radica en el alza del coste de vida. Se recuerda que el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) ya advirtió que en el mes de marzo, Lima Metropolitana tuvo la inflación más alta en 26 años. Lo mismo se habría replicado y ahondado en otras regiones. “La gasolina es imposible. Nos movilizamos para llevar nuestros productos, con gasolina”, dijo el agricultor.

Además, el dirigente ganadero manifestó su rechazo a las declaraciones del presidente Pedro Castillo, cuando dijo que las personas detrás del paro de transportistas y agricultores eran dirigentes “malintencionados y pagados”.

“Ha faltado el respeto a los dirigentes, que somos ‘coimeables’, ‘que recibimos dinero’. He hecho respetar a mi gremio”, dijo, y expresó que este tipo de problemas se resuelven “con hechos”.

DICEN A MANIFESTANTES DE HUANCAYO QUE DEBEN IR A LIMA PARA HABLAR CON EL PRESIDENTE

Javier Corrales, presidente de la Asociación de Transportistas del Perú, reveló que los ministros de Transportes y Comunicaciones, Nicolás Bustamante, y el de Energía y Minas, Carlos Palacios, le dijeron que “el presidente tiene otra agenda, ustedes tienen que viajar a Lima”.

Señaló que les increpó por la ausencia del mandatario. Así, les pidieron viajar a Lima para dialogar directamente con el Gobierno, a fin de que depongan su medida de fuerza.

“En concreto, nos solicitaron que fuéramos a Lima para tener un diálogo directamente con el Gobierno, frente a los hechos que había vertido el presidente, en referencia a que algunos dirigentes habrían recibido dinero y en eso también nosotros hemos hecho presente nuestro malestar porque no se puede hablar así de un sector dirigencial”, señaló en La rotativa del aire de RPP Noticias.

“Nos dijeron que tiene una agenda, es más, tuvimos ahí un debate sobre el tema, pero nosotros pensamos en nuestra población como dirigentes, somos responsables. A veces uno no puede también ponerse en una situación de una posición firme. Hemos accedido, pero para eso estamos yendo a consultar a nuestras bases, nosotros nos quedamos y no viajamos, seguimos con la movilización”, añadió.

COMITIVA DEL CONSEJO DE MINISTROS LLEGÓ A HUANCAYO

Esta mañana del sábado 2 de abril, una segunda comitiva del Consejo de Ministros llegó a Junín para participar de la mesa de diálogo con los manifestantes. Se trata de los ministros de Justicia, Feliz Chero; de Energía y Minas, Carlos Palacios; de Economía, Carlos Graham; del Interior, Alfonso Chávarry; y de Desarrollo Agrario y Riego, Óscar Zea. Además, también los acompaña el viceministro de la PCM, Jesús Quispe, algunos congresistas y el Cardenal Pedro Barreto.

El 1 de abril llegó la primera comitiva, pasadas las 8:00 p.m., y estaba conformada por el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez Palomino, junto al ministro de Cultura, Alejandro Salas, y el viceministro de Transportes, Victor Raul Alejos. También los acompañó la congresista Silvana Robles, de la bancada de Perú Libre.

