ONPE realiza cambio de último minuto en conteo oficial y elimina votos de candidato fallecido a horas de la proclamación de resultados

Una mano sostiene un bolígrafo sobre un acta electoral peruana con el logo de la ONPE y la palabra "ANULADO" en rojo sobre la casilla presidencial del partido PTE-Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) introdujo una modificación en el conteo oficial de votos de las Elecciones Generales 2026 en Perú, al eliminar de la contabilización los votos asignados a la fórmula presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE-Perú), cuyo candidato principal, Napoleón Becerra, falleció semanas antes de la jornada electoral. La página oficial de resultados fue actualizada apenas horas antes de la proclamación final, siguiendo las resoluciones emitidas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que determinó que dichos sufragios debían computarse como nulos.

Este ajuste de último minuto, confirmado por la propia ONPE, afecta a los votos presidenciales del PTE-Perú, sin repercusiones sobre los sufragios para el Congreso o el Parlamento Andino.

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Fundamento legal y decisión de ONPE

ONPE adoptó esta resolución tras formalizar el deceso del candidato presidencial de PTE-Perú, ocurrido en un accidente antes de la jornada electoral. En cumplimiento de la legislación vigente, los votos emitidos a favor de una fórmula anulada por fallecimiento se consideran nulos, aunque la agrupación política conserve validez para otros cargos. La ONPE, responsable de la organización y el cómputo de los comicios, comunicó que la actualización se realizó de acuerdo con el artículo 365 de la Ley Orgánica de Elecciones.

La ONPE actualizó su página web de resultados electorales para las Elecciones Generales 2026, declarando nulos los votos correspondientes al Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE-Perú tras el fallecimiento de su candidato presidencial, Napoleón Becerra, durante el proceso.

La modificación en el conteo se conoció en medio de una atmósfera de alta tensión política, marcada por denuncias de retrasos logísticos, acusaciones de fraude y movilizaciones promovidas por candidatos como Rafael López Aliaga de Renovación Popular, quien se encontraba a una diferencia mínima de Roberto Sánchez de Juntos por el Perú para disputar el pase a la segunda vuelta con Fujimori. Estos conflictos se intensificaron tras los problemas en la distribución de materiales electorales y la intervención de la Fiscalía de la Nación, así como por las múltiples impugnaciones y revisiones de actas cuestionadas.

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Ls votos nulos por la fórmula presidencial del PTE-Perú no alteran la proporcionalidad ni la distribución parlamentaria, ya que la afectación recae únicamente sobre la elección presidencial. Asimismo, en su comunicado subrayó que el portal de resultados se mantiene abierto para consulta pública y transparencia.

Una ilustración editorial muestra una urna electoral transparente con el logo de ONPE, de la cual cae una papeleta con el rostro de Napoleón Becerra tachado con una X roja, simbolizando una exclusión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jurisprudencia en casos de fallecimiento

El fallecimiento de candidatos en el periodo electoral obliga a los organismos a aplicar criterios jurídicos específicos para preservar la legalidad del proceso. Según la Ley Orgánica de Elecciones, si el titular o ambos integrantes de una fórmula presidencial mueren antes de la elección, los votos a favor de esa lista se declaran nulos. El caso de Napoleón Becerra representa una situación infrecuente para la democracia peruana en los últimos años. Los votos no pueden transferirse ni asignarse a otro candidato o agrupación.

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Impacto en la recta final y garantías de transparencia

El organismo electoral reiteró su compromiso con la transparencia y la legalidad del proceso, señalando que todas las resoluciones y actualizaciones se encuentran respaldadas en la web oficial de resultados, disponible para consulta ciudadana. El JNE enfatizó que el procedimiento busca garantizar la equidad y la integridad de la elección, sin beneficiar a ningún actor político en particular.

Miembros del Jurado Electoral Especial (JEE) realizan una audiencia pública de recuento de votos para las Elecciones Generales 2026, revisando actas observadas en Lima Centro 1. (JNE)

Tras la actualización al 100% del conteo de actas por parte de ONPE, el JNE se prepara para la proclamación de resultados oficiales y la convocatoria formal a la segunda vuelta presidencial, programada para el 7 de junio. El proceso cuenta con la supervisión de misiones internacionales y organizaciones nacionales de observación electoral, que han validado la actuación de la autoridad electoral pese a las dificultades logísticas y la controversia política.

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