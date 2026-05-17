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Adrián Ugarriza, dispuesto a unirse a una aventura de mayor calibre: “Me siento preparado para un club más grande y objetivos más ambiciosos”

El goleador de la Ligat ha’Al se dice listo para asumir un reto superior en Israel con dos clubes grandes que están tras sus pasos. Con 17 dianas, el peruano es el líder de goleo en el escenario local

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Adrián Ugarriza es objeto de deseo de los clubes más grandes de Israel. - Crédito: Difusión
Adrián Ugarriza es objeto de deseo de los clubes más grandes de Israel. - Crédito: Difusión

Adrián Ugarriza es el peruano sensación. Sin exageraciones, es la figura a resaltar por su esplendorosa productividad goleadora en la Ligat ha’Al, a la que llegó como un completo desconocido y en la actualidad es una sensación absoluta por el registro de 17 dianas con el modesto Ironi Kiryat Shmona.

Aunque todos los reflectores los tiene encima, Ugarriza prefiere ignorar toda esa luz al igual que los elogios que van cayendo semana tras semana. Su enfoque, de momento, está en la resolución de la campaña, a la que se ha unido con una fuerza descomunal hace menos de un año.

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Adrián Ugarriza, en acción ante Beitar Jerusalén. - Crédito: Difusión
Adrián Ugarriza, en acción ante Beitar Jerusalén. - Crédito: Difusión
Ahora mismo intento no pensar demasiado en ello. Entiendo que es importante para todos los jugadores [acabar líder en la tabla de goleo], pero intento no obsesionarme. Si tuviera la oportunidad, sería un gran honor. Entiendo la situación y veo a los grandes jugadores que están en la clasificación”, declaró Adrián en una entrevista a Sport5.

“Es increíble, para mí son jugadores de primer nivel, y me siento bien compitiendo con ellos. Me motiva muchísimo. Pero me centro en mí mismo y no me fijo mucho en lo que pasa a mi alrededor. Esta actitud me ha traído hasta aquí y ahora que están pasando cosas buenas, no quiero cambiar esa forma de pensar”, añadió.

Adrián Ugarriza marcó su 15avo gol en la Liga de Israel. Registra 17 si se toma en cuenta la Copa. El tanto valió tres puntos para el Ironi Kiryat Shmona. Crédito: X

Preguntado por la adaptación inmediata al fútbol de Israel, Ugarriza mencionó que “cuando llegué aquí tenía mucha confianza en mí mismo y sabía que tendría una buena temporada. A medida que avanzaba la temporada, mi confianza creció, y eso es una de las cosas más importantes para un futbolista”.

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Vivir un periodo excepcional en Israel ha hecho que el peruano valore mucho más el fútbol local, pero sobre todo a la nación, a la que está muy entregado: “Me encanta este lugar. Me encanta la liga, el país y me siento muy bien aquí. Mis amigos en Perú están lejos y no saben mucho de lo que pasa aquí, y siempre les digo que estoy feliz aquí. Lo que se ve en los medios de comunicación fuera del país no es lo que pasa dentro”.
Adrián Ugarriza enfrentándose a Maccabi Haifa. - Crédito: Difusión
Adrián Ugarriza enfrentándose a Maccabi Haifa. - Crédito: Difusión

Retos mayores

Destacando a nivel estadístico, Adrián Ugarriza ha llamado la atención de algunos clubes históricos de Israel. Uno de ellos, de hecho, le ha impresionado por la forma en cómo su afición vive con intensidad los lances en condición de local. Tal vez su valoración sea un ‘guiño’.

“Para ser honesto, no pude jugar contra el Maccabi Haifa con público debido a la guerra, pero vi sus partidos por televisión. Los aficionados aquí son muy apasionados con sus equipos. Soy de Sudamérica y todavía me sorprende porque es la pasión al más alto nivel que existe”, apuntó.

A pesar de que el Ironi Kiryat Shmona cayó goleado, el peruano dejó su huella y así aumentó su registro. | VIDEO: Difusión
Así pues, el peruano ha dejado en claro que está en condiciones de asumir aventuras más estimulantes en Israel: “Me siento preparado. Este es un momento de mi vida en el que veo todo con más claridad. Entiendo lo que hay que hacer para que las cosas vayan bien y lo que no hay que hacer para que las cosas no vayan bien. Me siento preparado para un club más grande y para objetivos más ambiciosos”.

Quiero tener la oportunidad de luchar por un campeonato y títulos. Cuando los grandes clubes te presentan su proyecto, siempre quieren ser campeones. Así que sí, me siento listo para luchar por un campeonato”, sumó.

Adrián Ugarriza registra 16 goles con Ironi Kiryat Shmona. - Crédito: Difusión
Adrián Ugarriza registra 17 goles con Ironi Kiryat Shmona. - Crédito: Difusión

Ugarriza también se encuentra en carpeta del Beitar Jerusalén; de hecho, hace no mucho se le vinculó para un movimiento futurible. Al respecto indicó que “no pude hablar con ellos personalmente. Tengo contrato con el Kiryat Shmona y, en primer lugar, debía haber negociaciones entre los clubes, y yo no tengo nada que ver con eso, pero en el fútbol todo puede pasar muy rápido”.

Adrián Ugarriza, de 29 años, se encuentra en un momento de forma brillante y envidiable. Suma 17 goles en 30 partidos ligueros y, si nada se tuerce, está próximo a protagonizar una de las operaciones más relevantes de la Ligat ha’Al.

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