Perú

Elecciones 2026: cambio de último minuto de la ONPE alteró porcentajes finales en los votos válidos al 100%

Una actualización en el registro oficial de votos alteró el peso de los candidatos presidenciales, tras la exclusión de sufragios asignados al Partido de los Trabajadores y Emprendedores por el fallecimiento de su aspirante principal

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Sala de cómputo con personal de espaldas frente a monitores con gráficos de barras, revisando papeles. Urnas blancas con logo ONPE en primer plano, bandera de Perú.
Personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú realiza la revisión y consolidación de actas en una sala de cómputo con urnas y monitores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizó una modificación en su página web del conteo oficial de votos de las Elecciones Generales 2026 en Perú, al excluir del cómputo los sufragios asignados a la fórmula presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE-Perú), liderada por Napoleón Becerra, quien falleció semanas antes de la jornada electoral. El cambio, informado por la propia ONPE, se implementó pocas horas antes de la proclamación definitiva de los resultados, y ajustó los porcentajes de los candidatos que disputaban el pase a la segunda vuelta, según confirmaron las autoridades electorales.

Datos oficiales de ONPE

De acuerdo con los datos oficiales publicados por la ONPE, la actualización del conteo se produjo tras la emisión de resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), organismo que resolvió que los votos emitidos a favor de la fórmula de Napoleón Becerra debían considerarse nulos, al encontrarse vacante la candidatura presidencial por el fallecimiento del postulante. Esta decisión afectó los votos presidenciales del PTE-Perú, sin impacto sobre los sufragios destinados al Congreso o al Parlamento Andino.

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Según la información difundida por la ONPE, los resultados previos al ajuste se distribuían de la siguiente manera:

  • Keiko Fujimori reunía 17.181% de los votos válidos, con un total de 2.877.678 sufragios;
  • Roberto Sánchez, 12.031% y 2.015.114 votos;
  • Rafael López Aliaga, 11.904% y 1.993.904 votos;
  • Jorge Nieto Montesinos, 10.971% y 1.837.517 votos;
  • Ricardo Belmont, 10.143% y 1.698.903 votos;
  • Carlos Álvarez, 7.291% y 1.326.717 votos;
  • Alfonso López Chau, 7.291% y 1.221.272 votos.
Pantalla digital con tabla de resultados electorales. Muestra nombres de candidatos, sus partidos, porcentajes de votos válidos y emitidos, y barras de cantidad de votos
Un gráfico de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) muestra a Keiko Fujimori a la cabeza en los resultados preliminares de las elecciones, con otros candidatos siguiéndole de cerca.

¿Cómo cambió los votos válidos?

Tras la eliminación de los votos correspondientes al PTE-Perú, los porcentajes sufrieron variaciones.

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  • La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, pasó a 17.192%, manteniendo la cifra absoluta de votos.
  • Roberto Sánchez avanzó a 12.039%, con igual caudal de votos;
  • Rafael López Aliaga subió a 11.912% (1.993.905 votos);
  • Jorge Nieto Montesinos, 10.978%; 1.837.517 votos;
  • Ricardo Belmont, 10.150%; y 1.698.903 votos;
  • Carlos Álvarez, 7.926%. 1.326.717 votos;
  • Alfonso López Chau, 7.296% y 1.221.272 votos.

Las cifras absolutas no se alteraron, pero la recalibración porcentual sí. Todas se incrementaron ligeramente.

Una tabla digital muestra los nombres de los candidatos presidenciales, sus partidos, porcentajes de votos válidos y emitidos, y gráficos de barras azules
Captura de pantalla de una tabla que presenta los resultados electorales de los candidatos a la presidencia, incluyendo sus partidos políticos y el desglose de votos válidos y emitidos.

¿Por qué se produjo esta decisión de anular los votos del fallecido candidato Napoleón Becerra?

ONPE aclaró que la decisión se fundamentó en las normas vigentes, que disponen la nulidad de los votos emitidos a favor de fórmulas presidenciales cuyos candidatos principales han fallecido antes de la jornada electoral. Esto mediante comunicado en su cuenta oficial de X.

Captura de pantalla de un comunicado oficial de la ONPE en tonos azules y blancos, anunciando la actualización de resultados electorales de 2026
La ONPE actualizó su página web de resultados electorales para las Elecciones Generales 2026, declarando nulos los votos correspondientes al Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE-Perú tras el fallecimiento de su candidato presidencial, Napoleón Becerra, durante el proceso.

El Jurado Nacional de Elecciones había resuelto previamente la improcedencia de la candidatura del PTE-Perú en la fórmula presidencial, aunque permitió la continuidad de sus listas para el Congreso y el Parlamento Andino.

El féretro de Napoleón Becerra llegó a Lima: será velado antes de su entierro en Cajamarca| Andina/Punto Final
El féretro de Napoleón Becerra llegó a Lima: será velado antes de su entierro en Cajamarca| Andina/Punto Final

La modificación se produjo en el tramo decisivo del conteo y motivó reacciones inmediatas entre los partidos políticos. La actualización de la página oficial de resultados se realizó horas antes de la proclamación final, en cumplimiento estricto de las resoluciones del órgano electoral.

La medida se aplicó exclusivamente sobre la fórmula presidencial del PTE-Perú, sin afectar los resultados de las otras categorías en disputa. ONPE a través de su comunicado subrayó la integridad del proceso y la transparencia en la difusión de los resultados que constituyen prioridades institucionales.

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales quedó programada para el 7 de junio, con Keiko Fujimori y Roberto Sánchez como únicos participantes.

Colegios y universidades deberán facilitar locales para elecciones tras aprobación del Congreso. (Foto: Agencia Andina)
Colegios y universidades deberán facilitar locales para elecciones tras aprobación del Congreso. (Foto: Agencia Andina)

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