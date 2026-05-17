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Pablo Guede reveló clave para vencer a Cienciano y destacó a jugadores de Alianza Lima tras quedar a un paso de ganar el Torneo Apertura

El técnico argentino brindó conferencia de prensa luego de la victoria ante el conjunto cusqueño en la fecha 15

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Pablo Guede elogió a los jugadores de Alianza Lima tras quedar a un paso de ganar el Torneo Apertura.
Pablo Guede elogió a los jugadores de Alianza Lima tras quedar a un paso de ganar el Torneo Apertura.

Alianza Lima se impuso 1-0 a Cienciano el sábado 16 de mayo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco, y quedó más cerca de conquistar el Torneo Apertura. Marco Huamán anotó el gol decisivo en un encuentro disputado en la altura.

Pablo Guede, entrenador de Alianza, valoró en conferencia de prensa el esfuerzo de su plantel frente a un rival exigente y en un escenario difícil. El técnico argentino pidió mantener la calma pese al buen resultado, recordando que restan dos fechas para concluir la primera fase del campeonato.

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“Hay que seguir trabajando como lo venimos haciendo, con humildad, trabajo día a día, que el grupo siga como está hasta ahora. Que puedo poner a cualquiera y sacar a cualquiera y rinden, que sigamos igual. Hoy fue un partido durísimo, importante pero nosotros tenemos que viajar, descansar y volver a entrenar porque quedan dos finales todavía”, señaló.

El entrenador explicó que el éxito en Cusco se debió a la flexibilidad táctica de su equipo, que utilizó tres sistemas de juego distintos según las exigencias del partido.

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“Son los jugadores, trabajamos 3 sistemas diferentes dentro del mismo partido dependiendo de cómo iban las cosas. Por muchos momentos jugamos 4-5-1 pero da lo mismo lo que yo diga, los huevos que tienen estos chicos es tremendo. No me quiero equivocar pero creo que desde 2024 Cienciano no terminaba sin hacer gol, es un equipo muy jodido, sabe a lo que juega, lo hace muy bien y tiene más goles que nosotros. Estos chicos tienen un mérito enorme”, afirmó.

Guede resaltó la dificultad de enfrentar a Cienciano, especialmente en condición de visitante. “Ellos juegan muy bien por fuera, son el equipo que más centros tira pero los tira muy bien porque conectan siempre con un rojo. Por momentos tratamos de evitar el centro y por momentos hacernos fuertes en nuestra área. Fue muy intenso y por suerte lo pudimos ganar”, concluyó.

El técnico de Alianza Lima destacó a sus jugadores. Créditos: Ovación / Instagram.

Alianza Lima podría coronarse en el Torneo Apertura 2026 ante Los Chankas

Alianza Lima recibirá a Los Chankas el sábado 23 de mayo a las 20:30 en el estadio Alejandro Villanueva, en el distrito de La Victoria, por la fecha 16 del Torneo Apertura. El equipo dirigido por Pablo Guede llega a este compromiso tras vencer 1-0 a Cienciano en Cusco, resultado que le permite mantenerse en la cima de la tabla con 36 puntos.

El triunfo en la altura, con gol de Marco Huamán y aprovechando la expulsión de Renzo Salazar en el conjunto cusqueño, dejó a Alianza con una ventaja de seis puntos sobre Los Chankas —que aún deben disputar su partido pendiente ante CD Moquegua— y siete respecto a Cienciano, cuando restan dos jornadas para el final del certamen.

Alianza Lima vs Los Chankas: día, hora y canal TV del duelo decisivo por el título del Torneo Apertura 2026.
Alianza Lima vs Los Chankas: día, hora y canal TV del duelo decisivo por el título del Torneo Apertura 2026.

El encuentro ante Los Chankas se perfila como decisivo para las aspiraciones de Alianza de asegurar el título del Torneo Apertura. Si el equipo de Andahuaylas vence en su duelo pendiente y llega al enfrentamiento directo con tres puntos de diferencia, el desenlace del torneo se mantendrá abierto.

Sin embargo, una victoria de los ‘íntimos’ en Matute llevaría al equipo a 39 puntos, dejando al conjunto de Andahuaylas con 33 y solo una fecha por jugarse, lo que garantizaría el campeonato para los dirigidos por Guede.

En caso de lograr el título, Alianza Lima se aseguraría un lugar en los playoffs por el campeonato nacional de la Liga 1 y tendría la posibilidad de consagrarse de forma directa si también consigue el Torneo Clausura en la segunda parte de la temporada 2026.

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