Perú Deportes

Voleibolista peruana de 12 años mide 1.89 metros y se ilusiona con jugar por la selección: “Me veo siendo profesional”

El programa Talento Perú 2032 comienza a mostrar resultados y surgen nuevas jugadoras con características físicas destacadas como posibles integrantes de la ‘bicolor’

Guardar
Google icon
María José Tordoya habló sobre su participación en el Proyecto Perú 2032. Créditos: La Cátedra Deportes / Youtube.

El programa Talento Perú 2032, impulsado por Cecilia Tait, empieza a mostrar resultados concretos. María José Tordoya es un ejemplo de este proceso. La voleibolista, con solo 12 años y una altura de 1,89 metros, sueña con formar parte de la selección peruana de vóley.

La estatura de María José resulta poco habitual en el país. En diálogo con La Cátedra Deportes, relató cómo se integró al equipo pensado para fortalecer a la ‘bicolor’ a mediano plazo: “Yo estaba en primer grado de secundaria y un profesor de física me comentó que estaban haciendo este proyecto. Me contacté con la señorita Priscila”.

PUBLICIDAD

Tordoya mencionó que se está preparando como bloqueadora, aunque Priscila Boza —responsable de su captación— explicó que las jugadoras entrenan en todas las posiciones. “Las chicas del proyecto no juegan en una posición específica. Tratamos de que pasen por todas para que puedan tener un poco más de conocimiento del campo. Ella también, que está empezando recién, está yendo de punta, de centro”.

La joven lleva tres meses en el programa Perú 2032 y afirma sentirse a gusto: “Literalmente me gusta estar acá con las chicas. Siento que todas ellas son mi familia”, expresó durante la entrevista.

PUBLICIDAD

Voleibolista peruana de 12 años mide 1.89 metros y se ilusiona con jugar por la selección.
Voleibolista peruana de 12 años mide 1.89 metros y se ilusiona con jugar por la selección.

María José entrena en las instalaciones de la Videna. Aunque suele ubicarse cerca de la red, como bloqueadora o atacante, también disfruta la defensa y busca mejorar su recepción para contribuir al equipo. “Quiero mejorar mi recepción”, señaló.

La jugadora, nacida en Piura, cuenta con el respaldo de su familia en Lima. Su madre la acompaña a cada entrenamiento y sigue de cerca su desarrollo. Existe la expectativa de que pueda superar los dos metros de altura, aunque médicos y especialistas estiman que llegará a 1,91 metros, una estatura que representa una ventaja importante para la selección peruana.

A pesar de su corta edad, María José tiene objetivos definidos. Por ahora, da prioridad a sus estudios, pero aspira a convertirse en voleibolista profesional y competir en la Liga Peruana de Vóley. Además, expresa su mayor anhelo: “Me gustaría jugar en la selección también”.

Las palabras de su entrenador

El entrenador Armando Martens Zanatti se refirió a María José Tordoya y explicó los trabajos planificados para potenciar su desarrollo. “Aparte de que es muy alta, estamos haciendo un trabajo con la federación de nutrición para ponerla más al peso. Ella es proporcionada, no es una gordita. Está un poquito subida de su peso normal, pero es una niña, entonces no hay problema”.

Martens también expresó su expectativa respecto al incremento de la altura promedio en la selección. “Vamos a aumentar mucho el promedio, pero hay muchas niñas de este grupo, más de cien, que llegarán aproximadamente al metro ochenta. Habrá una oleada de chicas más altas, pero tan altas, altísimas, en el Perú no hay tantas. Por ahora tenemos tres y, posiblemente, entre las niñas que aún no han crecido, unas cuatro o cinco más superarán el metro ochenta y cinco. Así que vamos despacio”.

Armando Martens Zanatti se refirió a María José Tordoya. Créditos: La Cátedra Deportes / Youtube.

El técnico del proyecto 2032 detalló los criterios para que otros jóvenes talentos se sumen al programa. “Tenemos una tabla de requisitos. En algunos casos perdonamos algunos centímetros. El mínimo es tener diez años y medir 1.67 metros. Con once años, 1.70 metros; con doce, 1.73 metros o 1.74 metros; con trece, 1.77 metros; y a los catorce esperamos que lleguen a 1.80 metros para que puedan crecer un poco más”.

Temas Relacionados

Selección peruana de vóleyvóley peruanoperu-deportes

Más Noticias

Pablo Guede reveló clave para vencer a Cienciano y destacó a jugadores de Alianza Lima tras quedar a un paso de ganar el Torneo Apertura

El técnico argentino brindó conferencia de prensa luego de la victoria ante el conjunto cusqueño en la fecha 15

Pablo Guede reveló clave para vencer a Cienciano y destacó a jugadores de Alianza Lima tras quedar a un paso de ganar el Torneo Apertura

Adrián Ugarriza, dispuesto a unirse a una aventura de mayor calibre: “Me siento preparado para un club más grande y objetivos más ambiciosos”

El goleador de la Ligat ha’Al se dice listo para asumir un reto superior en Israel con dos clubes grandes que están tras sus pasos. Con 17 dianas, el peruano es el líder de goleo en el escenario local

Adrián Ugarriza, dispuesto a unirse a una aventura de mayor calibre: “Me siento preparado para un club más grande y objetivos más ambiciosos”

Alianza Lima vs Los Chankas: día, hora y canal TV del duelo decisivo por el título del Torneo Apertura 2026

Los ‘blanquiazules’ buscarán coronarse ganadores de la primera fase de la Liga 1 en el estadio Alejandro Villanueva. Conoce todos los detalles

Alianza Lima vs Los Chankas: día, hora y canal TV del duelo decisivo por el título del Torneo Apertura 2026

Viktor Gyökeres trastoca la preparación de Suecia de cara al Mundial 2026: se ausentará para disputar la final de la Champions League

El goleador escandinavo quiere centrarse, en estos momentos, en la definición por la ‘orejona’, postergando su incorporación al campamento escandinavo con miras a la Copa del Mundo 2026

Viktor Gyökeres trastoca la preparación de Suecia de cara al Mundial 2026: se ausentará para disputar la final de la Champions League

Bélgica prescinde de la gran revelación del Ajax: Mika Godts quedó fuera del Mundial 2026 ocasionando desilusión entre la afición

El entrenador Rudi García ha decidido excluir a la ‘joya’ de la Eredivisie pese a sus impactantes números goleadores. La reacción de la nación ha sido de frustración por la decisión técnica

Bélgica prescinde de la gran revelación del Ajax: Mika Godts quedó fuera del Mundial 2026 ocasionando desilusión entre la afición
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori se reúne con PPK a horas de proclamación de resultados de primera vuelta: “El Perú nos pide a gritos paz y reconciliación”

Keiko Fujimori se reúne con PPK a horas de proclamación de resultados de primera vuelta: “El Perú nos pide a gritos paz y reconciliación”

Resultados ONPE al 100%: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputarán la segunda vuelta y ya iniciaron sus campañas y alianzas

JNE proclamará este 17 de mayo los resultados nacionales tras concluir proclamación descentralizada presidencial 2026

Cancillería solicita apoyo de la Cruz Roja para ubicar a peruanos llevados con engaños a la guerra en Rusia

PJ rechaza archivar investigación contra fiscal que habría sido cómplice de Patricia Benavides

ENTRETENIMIENTO

Pablo Heredia es eliminado de ‘La Granja VIP’: Gabriela Herrera, Shirley Arica y Renato Rossini Jr regresaron al reality

Pablo Heredia es eliminado de ‘La Granja VIP’: Gabriela Herrera, Shirley Arica y Renato Rossini Jr regresaron al reality

Vibra Perú 2026: fechas, artistas, entradas y todo sobre el festival con Juanes, Gian Marco y Corazón Serrano

Magaly Medina destruye a Nicola Porcella por justificar infidelidad: “Burros por dejarse ampayar, no por traicionar”

Alessa Wichtel tras ruptura con Aldo Corzo: “Creí que se podía perdonar la infidelidad, pero ya entendí”

Gala de eliminación en ‘La Granja VIP’: ¿quiénes están nominados y cómo votar para salvar a tu favorito?

DEPORTES

Pablo Guede reveló clave para vencer a Cienciano y destacó a jugadores de Alianza Lima tras quedar a un paso de ganar el Torneo Apertura

Pablo Guede reveló clave para vencer a Cienciano y destacó a jugadores de Alianza Lima tras quedar a un paso de ganar el Torneo Apertura

Adrián Ugarriza, dispuesto a unirse a una aventura de mayor calibre: “Me siento preparado para un club más grande y objetivos más ambiciosos”

Alianza Lima vs Los Chankas: día, hora y canal TV del duelo decisivo por el título del Torneo Apertura 2026

Viktor Gyökeres trastoca la preparación de Suecia de cara al Mundial 2026: se ausentará para disputar la final de la Champions League

Bélgica prescinde de la gran revelación del Ajax: Mika Godts quedó fuera del Mundial 2026 ocasionando desilusión entre la afición