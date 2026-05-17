Voleibolista peruana de 12 años mide 1.89 metros y se ilusiona con jugar por la selección: “Me veo siendo profesional”

María José Tordoya habló sobre su participación en el Proyecto Perú 2032. Créditos: La Cátedra Deportes / Youtube.

El programa Talento Perú 2032, impulsado por Cecilia Tait, empieza a mostrar resultados concretos. María José Tordoya es un ejemplo de este proceso. La voleibolista, con solo 12 años y una altura de 1,89 metros, sueña con formar parte de la selección peruana de vóley.

La estatura de María José resulta poco habitual en el país. En diálogo con La Cátedra Deportes, relató cómo se integró al equipo pensado para fortalecer a la ‘bicolor’ a mediano plazo: “Yo estaba en primer grado de secundaria y un profesor de física me comentó que estaban haciendo este proyecto. Me contacté con la señorita Priscila”.

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Tordoya mencionó que se está preparando como bloqueadora, aunque Priscila Boza —responsable de su captación— explicó que las jugadoras entrenan en todas las posiciones. “Las chicas del proyecto no juegan en una posición específica. Tratamos de que pasen por todas para que puedan tener un poco más de conocimiento del campo. Ella también, que está empezando recién, está yendo de punta, de centro”.

La joven lleva tres meses en el programa Perú 2032 y afirma sentirse a gusto: “Literalmente me gusta estar acá con las chicas. Siento que todas ellas son mi familia”, expresó durante la entrevista.

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Voleibolista peruana de 12 años mide 1.89 metros y se ilusiona con jugar por la selección.

María José entrena en las instalaciones de la Videna. Aunque suele ubicarse cerca de la red, como bloqueadora o atacante, también disfruta la defensa y busca mejorar su recepción para contribuir al equipo. “Quiero mejorar mi recepción”, señaló.

La jugadora, nacida en Piura, cuenta con el respaldo de su familia en Lima. Su madre la acompaña a cada entrenamiento y sigue de cerca su desarrollo. Existe la expectativa de que pueda superar los dos metros de altura, aunque médicos y especialistas estiman que llegará a 1,91 metros, una estatura que representa una ventaja importante para la selección peruana.

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A pesar de su corta edad, María José tiene objetivos definidos. Por ahora, da prioridad a sus estudios, pero aspira a convertirse en voleibolista profesional y competir en la Liga Peruana de Vóley. Además, expresa su mayor anhelo: “Me gustaría jugar en la selección también”.

Las palabras de su entrenador

El entrenador Armando Martens Zanatti se refirió a María José Tordoya y explicó los trabajos planificados para potenciar su desarrollo. “Aparte de que es muy alta, estamos haciendo un trabajo con la federación de nutrición para ponerla más al peso. Ella es proporcionada, no es una gordita. Está un poquito subida de su peso normal, pero es una niña, entonces no hay problema”.

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Martens también expresó su expectativa respecto al incremento de la altura promedio en la selección. “Vamos a aumentar mucho el promedio, pero hay muchas niñas de este grupo, más de cien, que llegarán aproximadamente al metro ochenta. Habrá una oleada de chicas más altas, pero tan altas, altísimas, en el Perú no hay tantas. Por ahora tenemos tres y, posiblemente, entre las niñas que aún no han crecido, unas cuatro o cinco más superarán el metro ochenta y cinco. Así que vamos despacio”.

Armando Martens Zanatti se refirió a María José Tordoya. Créditos: La Cátedra Deportes / Youtube.

El técnico del proyecto 2032 detalló los criterios para que otros jóvenes talentos se sumen al programa. “Tenemos una tabla de requisitos. En algunos casos perdonamos algunos centímetros. El mínimo es tener diez años y medir 1.67 metros. Con once años, 1.70 metros; con doce, 1.73 metros o 1.74 metros; con trece, 1.77 metros; y a los catorce esperamos que lleguen a 1.80 metros para que puedan crecer un poco más”.

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