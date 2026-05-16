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Cancillería solicita apoyo de la Cruz Roja para ubicar a peruanos llevados con engaños a la guerra en Rusia

Torre Tagle informó que brindará atención prioritaria a connacionales reportados como heridos o con enfermedades crónicas en territorio ruso

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Cancillería intensifica acciones para asistir a peruanos involucrados en guerra en Rusia. (Foto: Infobae Perú/Visiales IA)
Cancillería intensifica acciones para asistir a peruanos involucrados en guerra en Rusia. (Foto: Infobae Perú/Visiales IA)

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que solicitó apoyo a la Delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Lima para la búsqueda, ubicación e identificación de ciudadanos peruanos que se encontrarían en Rusia prestando servicios en las Fuerzas Armadas de ese país, en medio de la invasión Rusa a Ucrania. La medida fue anunciada mediante un comunicado difundido por la Cancillería, luego de las denuncias de familiares sobre presuntos casos de connacionales llevados con engaños al conflicto bélico.

Según detalló la entidad, la solicitud al CICR busca reforzar las acciones humanitarias y facilitar el contacto con los ciudadanos peruanos reportados en territorio ruso. Asimismo, la Cancillería exhortó a los familiares de los connacionales a presentar sus solicitudes de asistencia, ya sea de forma presencial o virtual, ante la organización internacional para contribuir con la identificación y seguimiento de los casos.

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Perú solicita apoyo internacional para ubicar a connacionales en conflicto entre Rusia y Ucrania. (Foto: X/@Cancillería)
Perú solicita apoyo internacional para ubicar a connacionales en conflicto entre Rusia y Ucrania. (Foto: X/@Cancillería)

Cancillería recibe a familiares de peruanos afectados

El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que altas autoridades de Torre Tagle continúan reuniéndose con familiares y representantes de los peruanos involucrados, con el objetivo de atender sus preocupaciones y recopilar información sobre la situación de los ciudadanos en Rusia.

En esa línea, la Cancillería informó que se ha dispuesto brindar atención prioritaria a los connacionales considerados vulnerables, especialmente aquellos con enfermedades crónicas y casos en los que existirían reportes de heridos. Las autoridades señalaron que estas situaciones vienen siendo monitoreadas de manera especial debido al riesgo que representa el contexto del conflicto armado.

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Ministerio de Relaciones Exteriores. (Foto: Agencia Andina)
Ministerio de Relaciones Exteriores. (Foto: Agencia Andina)

Canales de asistencia y atención en regiones

Como parte de las medidas adoptadas, el Ministerio de Relaciones Exteriores habilitó el correo electrónico peruanosprotegidos@rree.gob.pe para registrar o actualizar información sobre los peruanos que se encuentran en Rusia. La entidad pidió a los familiares remitir datos que permitan facilitar las gestiones de búsqueda y asistencia.

Además, la Cancillería exhortó a los familiares que residen fuera de Lima a acudir a cualquiera de las 13 Direcciones Desconcentradas del sector para presentar solicitudes de apoyo sin necesidad de trasladarse hasta la capital. La institución señaló que estas oficinas podrán canalizar la información y orientar a las familias sobre los procedimientos correspondientes.

Soldados uniformados, tanque ruso, edificios destruidos. Un móvil con ofertas de empleo, pasaporte a Rusia, cartel "Ucrania". Bandera peruana en primer plano
Más de 600 peruanos fueron reclutados con engaños para combatir en la guerra de Rusia contra Ucrania. Al menos 13 ya están muertos y la red criminal que los captó sigue operando. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gestiones diplomáticas e investigación

El comunicado también precisa que la misión diplomática peruana en la Federación de Rusia ha intensificado sus coordinaciones con las autoridades rusas respecto a los casos registrados de connacionales. Según la Cancillería, la embajada mantiene seguimiento permanente de cualquier información oficial relacionada con ciudadanos peruanos en ese país, con el fin de comunicarla de inmediato a sus familiares.

Finalmente, Cancillería informó que trasladó a la Embajada de Rusia en el Perú la solicitud cursada por el Ministerio Público en el marco de las investigaciones sobre presunta trata y tráfico de migrantes. Estas indagaciones buscan determinar si ciudadanos peruanos fueron captados mediante engaños para ser trasladados al extranjero y participar en actividades vinculadas al conflicto armado entre Rusia y Ucrania.

Grupo de soldados con uniformes verdes de camuflaje, cascos con banderas peruanas y parches rusos, en un entorno invernal nevado con edificios al fondo.
Un grupo de soldados peruanos, con uniformes que muestran las banderas de Rusia y Perú, exhiben fatiga y desilusión mientras combaten en el frente ruso, en un entorno invernal y desolado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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