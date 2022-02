Vladimir Cerrón se refirió a Pedro Castillo, el ministro de Salud y la oposición en el Congreso

Vladimir Cerrón tuvo una extensa entrevista con "Hildebrandt en sus trece". Foto: Andina

Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre, ofreció una entrevista al semanario Hildebrandt en sus trece para conversar sobre el presidente Pedro Castillo, su bancada en el Congreso de la República y otros temas políticos.

Según el exgobernador regional de Junín en el Parlamento peruano “se necesita consenso” y aseguró que el pedido de vacancia de los sectores de derecha no iban a prosperar porque hay muchas bancadas fragmentadas

“Ellos saben que la vacancia no prospera porque no tienen el número de votos necesarios (…) Hay bancadas que están fraccionadas y yo he dialogado con una parte de la bancada de Acción Popular , no con todos, y ellos también veían que había un enfrentamiento que no llevaba a nada bueno. Y ellos conversaron con sus demás colegas para que adoptaran una postura de cese al fuego. Y eso es lo que, al parecer, se ha entendido”, dijo.

Vladimir Cerrón consideró que “uno debe ser opositor cuando haya causas insalvables” y aseguró que eso “deben entenderlo incluso algunos congresistas de nuestra propia bancada”, en referencia a Perú Libre.

También comentó que en Acción Popular hay muchos congresistas “anti Alva, especialmente entre los provincianos”, que se oponen a la presidenta del Congreso, pero no detalló los nombres de los parlamentarios.

PEDRO CASTILLO

El político expresó que el presidente Pedro Castillo “ha tenido, quizá en los primeros momentos, una política no tan sólida en el sentido de la orientación ideológica y política que debe seguir el gobierno, lo cual, a veces, no le ha permitido tomar decisiones”.

Cerrón afirmó hay mensajes que no llegan a las masas que lo hacen “ver como un presidente sin tener un norte preciso”.

“El partido no se exime de responsabilidades, el partido también asume y de hecho también está pagando esa mala popularidad. En aquel momento –y no nos arrepentimos– nos pareció el candidato más preciso. Y de hecho se convalida con el triunfo electoral” , sostuvo.

Al ser consultado que había pasado a segunda vuelta con la candidata Keiko Fujimori y que cualquier otro candidato hubiera superado a Pedro Castillo, Cerrón admitió que fue una “gran noticia” que la hija de Alberto Fujimori se haya encontrado en esa situación porque con otro candidato presidencial cree, “con el beneficio de la duda”, el jefe de Estado no hubiera corrido la misma suerte.

Vladimir Cerrón contó que el presidente Pedro Castillo casi siempre está de acuerdo con “la mayoría de las propuestas” de Perú Libre, pero está rodeado “por la nueva tecnocracia caviar, tenga miedo a implementarlas o tenga recelo”, considerándolo como una persona “influenciable”.

Vladimir Cerrón cree que el presidente Pedro Castillo está rodeado de "caviares". Foto: Presidencia del Perú

LA IZQUIERDA PERUANA

El secretario general de Perú Libre dijo que el triunfo de Pedro Castillo en la primera vuelta había sido “bastante buena” porque la izquierda “estaba fuera del mapa durante muchos años”. Luego, pese a las disputas que han tenido cree que el aporte de Verónika Mendoza fue “importante”.

“Cuando nosotros pasamos a segunda vuelta sucede que hay un espacio que llenar que ellos lo ocupan valiéndose de una estructura aparentemente de profesionales. (…) Ese espacio fue aprovechado por ellos. Y no solamente lo ocupan sino que empiezan a desplazar al partido” , declaró.

Vladimir Cerrón opinó que no puede existir “una izquierda moderada ni una derecha moderada” porque así se estaría justificando el “transfuguismo, cualquier disidencia o crítica, cualquier revisionismo dentro del partido”.

“Nosotros nos hemos declarado como izquierda socialista y como izquierda socialista hemos definido un programa de partido, una ideología y actuamos políticamente. No tenemos nada que ocultar. Frente a esa posición en las definiciones, hay quienes obviamente nos pueden llamar radicales”, acotó.

EL NUEVO GABINETE

Según Vladimir Cerrón desde el 6 de diciembre, en reunión con Pedro Castillo en Palacio de Gobierno, ya se preparaba la salida de Mirtha Vásquez como presidenta del Consejo de Ministros porque se había “caviarizado y eso había apartado al partido del gobierno, que era su principal soporte”.

“Hay ocasiones en las que los compromisos del presidente con el partido no han sido sólidos y han estado sometidos a variaciones. (…) Yo creo que en este cuarto gabinete sí hubo consenso entre el gabinete, la bancada y el partido. Es decir, se retoma lo que nosotros consideramos el camino correcto” , dijo.

Pese a las idas y venidas con Aníbal Torres, Cerrón manifestó que Perú Libre decidió apoyar la candidatura del actual premier y revela qué conversación tuvieron con el presidente del Consejo de Ministros.

“Nosotros llegamos a tener una conversación con el premier y él pone cuatro puntos a debate: uno, mantener la economía social de mercado, que es un asunto discutible para nosotros; en el segundo punto plantea proceder a la revisión de contratos ley, con lo que estamos nosotros de acuerdo; tercero, mantiene la postura de la recuperación y la administración de los recursos soberanos. (…) Tras ese compromiso es que el partido adopta una postura” , expuso.

Vladimir Cerrón expuso que Verónika Mendoza fue un aporte "importante" en las elecciones. Foto: Agencia Andina

EL MINISTRO DE SALUD

Vladimir Cerrón negó que haya puesto tres ministros en la PCM y que Óscar Zea, titular de Agricultura, fue una propuesta del presidente Pedro Castillo. Tampoco fue ajeno a las críticas que ha recibido el titular de Salud, Hernán Condori, tras haber propuesto el agua arracimada para combatir la COVID-19.

“Quizás se estigmatiza al doctor Condori por haber promocionado un agua arracimada, la cual no ha matado a nadie, y se pasa por alto a otros ministros que con su negligencia han permitido la muerte de miles de peruanos”, sostuvo.

Cerrón no tuvo palabras agradables sobre la gestión del exministro de Salud, Hernando Cevallos, al considerar que no había hecho nada por los hospitales de Lima y que “Junín es el único departamento que tiene hospitales de lujo en este país”. Agregó que Condori es “el mejor cuadro” y que él había propuesto a Cevallos.

“Yo no tengo que ayudar al señor Condori porque él conoce a la perfección el programa del partido, porque lo aplicó en Chanchamayo”, afirmó.

Pese a que la periodista Rebeca Diz de Hildebrandt en sus trece le recordaba todas las acusaciones que tenía el ministro de Salud antes de ser nombrado, Cerrón lo siguió defendiendo.

DINA BOLUARTE, BETSSY CHÁVEZ Y FUERZA POPULAR

Vladimir Cerrón desmintió que hayan expulsado a Dina Boluarte y Betssy Chávez de la bancada de Perú Libre sino que se fueron “por sus propios intereses”.

“La señora Betssy Chávez, cuando nosotros la nombramos vocera del partido, (…) a la semana siguiente, renunció alegando problemas familiares. Yo la persuadí de que siguiera, pero ella dijo que no. Pero a los dos días nos viene a proponer que quería ser presidenta del Congreso. Lo sometemos a debate y no se acepta porque lo consideramos oportunista. Y después de haber abortado esa propuesta vuelve a decir que quería ser vocera del partido y lo rechazamos (…) Entonces, al ver que se recortaban sus posibilidades, recurre a ser amiga personal del presidente y logra un ministerio”, manifestó sobre Chávez.

El exgobernador regional de Junín recordó que Dina Boluarte había indicado que el partido oficialista se había “radicalizado” y que, por eso, decidió dar un paso al costado y aseguró que no van a haber más expulsiones de Perú Libre.

Cerrón cree que la vicepresidenta peruana se está preparando una eventual vacancia del presidente Pedro Castillo: “Creo que hay gente que le dice al oído constantemente que esa es una real posibilidad. Y por otra parte lo considero legítimo porque para eso fue electa en caso que suceda algún proceso de vacancia. No la condeno por eso”.

El también médico manifestó que lo que tienen en común Perú Libre y Fuerza Popular es “una coincidencia espontánea anticaviarista”, pero jamás se han sentado a conversar porque cada partido tiene sus “propias convicciones”.

Finalmente, Vladimir Cerrón dijo que cree que Pedro Castillo va a terminar su mandato, pero en caso eso no suceda, prefiere que hayan elecciones generales.

