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A más de 1.900 años de distancia, la IA reconstruyó el rostro de una víctima de Pompeya

La imagen, difundida por el Ministerio de Cultura de Italia, muestra al hombre corriendo entre escombros volcánicos del Vesubio. Surgió de la colaboración entre arqueólogos y especialistas en inteligencia artificial de la Universidad de Padua

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Investigadores emplearon inteligencia artificial para analizar restos óseos y objetos personales hallados cerca de la necrópolis de Porta Stabia en Pompeya (Andrew Medichini/AP)
Investigadores emplearon inteligencia artificial para analizar restos óseos y objetos personales hallados cerca de la necrópolis de Porta Stabia en Pompeya (Andrew Medichini/AP)

Por primera vez, arqueólogos en el sitio romano de Pompeya han recurrido a inteligencia artificial para reconstruir digitalmente el rostro de un hombre que murió durante la erupción del Vesubio en el año 79 d. C. Este retrato digital representa un avance en la comprensión de uno de los desastres naturales más estudiados de la historia, al combinar tecnología de vanguardia con investigación arqueológica.

El proyecto fue desarrollado por el Parque Arqueológico de Pompeya junto con la prestigiosa Universidad de Padua, utilizando datos obtenidos de excavaciones recientes cerca de la necrópolis de Porta Stabia, en las afueras de la antigua ciudad. Según informó el Ministerio de Cultura de Italia, la imagen representa a un individuo sorprendido mientras intentaba huir hacia la costa, acompañado de otra persona, durante las primeras horas de la erupción. Los investigadores estiman que el hombre falleció al inicio del desastre, durante una intensa caída de escombros volcánicos.

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La reconstrucción digital emplea técnicas de inteligencia artificial y edición fotográfica capaces de transformar datos esqueléticos y arqueológicos en un rostro humano verosímil. La imagen lo muestra corriendo por un camino cubierto de escombros, usando un gran cuenco de barro como escudo, mientras de fondo el Vesubio entra en erupción.

Cómo la inteligencia artificial permitió recrear el rostro de la víctima

En este contexto, el uso de inteligencia artificial introduce un método novedoso en el campo de la arqueología, permitiendo no solo preservar, sino también interpretar de forma más detallada los restos hallados en Pompeya. El sitio, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, quedó sepultado bajo cenizas y piedra pómez tras la erupción, lo que permitió conservar en detalle los cuerpos y pertenencias de miles de habitantes.

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Infografía horizontal: primer rostro digital de un hombre con el Vesubio y ruinas de Pompeya al fondo. Muestra el proceso de reconstrucción por IA y los objetos hallados.
La reconstrucción busca un equilibrio entre el rigor científico y una experiencia visual educativa y emotiva para el público general (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el comunicado oficial del Parque Arqueológico de Pompeya, la reconstrucción fue posible gracias a la integración de múltiples fuentes de datos arqueológicos y a la colaboración interdisciplinaria. El hombre fue hallado portando un mortero de terracota, objeto que utilizó como protección improvisada contra los fragmentos de roca volcánica que caían, una lámpara de aceite, un pequeño anillo de hierro y 10 monedas de bronce.

Estos elementos no solo aportan información sobre los momentos finales de la víctima, sino que también revelan detalles acerca de la vida cotidiana en la ciudad antes del desastre.

Las crónicas antiguas, incluidas las del escritor romano Plinio el Joven, describen que los habitantes de Pompeya usaban objetos domésticos para protegerse durante la catástrofe, información respaldada por este hallazgo concreto. La inteligencia artificial posibilitó transformar estos testimonios materiales en una representación visual precisa del rostro de una víctima real.

Gabriel Zuchtriegel, director del parque de Pompeya, resaltó la importancia de la tecnología en la gestión y divulgación del patrimonio arqueológico: “La vastedad de los datos arqueológicos es ahora tal que solo con la ayuda de la inteligencia artificial podremos protegerlos y ponerlos en valor adecuadamente. Si se utiliza correctamente, la IA puede contribuir a una renovación de los estudios clásicos”, afirmó en un comunicado emitido por el ministerio.

Gracias a la IA se pudo reconstruir la manera en que murió este hombre en medio de la tragedia de Pompeya
Gracias a la IA se pudo reconstruir la manera en que murió este hombre en medio de la tragedia de Pompeya. (Parque Arqueológico de Pompeya)

Las fuentes detrás de la reconstrucción

La iniciativa forma parte de un esfuerzo más amplio por hacer la investigación arqueológica más accesible y comprensible para el público, sin sacrificar el rigor científico. El retrato digital no solo busca generar empatía o impacto visual, sino que también ofrece una herramienta educativa respaldada por datos verificables.

El proceso dio inicio con el análisis de los restos óseos y los objetos personales hallados junto a la víctima. Los especialistas recurrieron a modelos generativos de inteligencia artificial para analizar las proporciones craneales y los tejidos faciales estimados, complementando esta información con fuentes históricas y comparativas de la población romana de la época.

La reconstrucción no se limita al rostro: la imagen completa representa al hombre en movimiento, contextualizado en el momento preciso en que intentaba escapar mientras el Vesubio arrojaba cenizas y piedras sobre la ciudad. Este enfoque busca ir más allá de la simple visualización, acercando al público a una experiencia emotiva y realista, sin perder de vista la base científica.

El Ministerio de Cultura de Italia, que difundió la imagen el 27 de abril de 2026, destacó que la colaboración con la prestigiosa Universidad de Padua y el uso de inteligencia artificial abren nuevas vías para la protección y difusión del patrimonio. Pompeya, según el ministerio, “sigue siendo un laboratorio de innovación científica, donde la tecnología se pone al servicio de la memoria y el conocimiento”.

El hombre fue hallado junto a un mortero de terracota, una lámpara de aceite, un anillo de hierro y diez monedas de bronce (Ministerio de Cultura de Italia/via AP)
El hombre fue hallado junto a un mortero de terracota, una lámpara de aceite, un anillo de hierro y diez monedas de bronce (Ministerio de Cultura de Italia/via AP)

Impacto y futuro de la tecnología en la investigación de Pompeya

La aplicación de inteligencia artificial en la reconstrucción de rostros y escenas históricas representa una tendencia en crecimiento en la arqueología mundial. La capacidad de procesar grandes volúmenes de datos y traducirlos en imágenes realistas permite a los expertos ofrecer interpretaciones más completas y accesibles de los hallazgos.

El director Gabriel Zuchtriegel afirmó: “Si se utiliza bien, la inteligencia artificial puede contribuir a una renovación de los estudios clásicos”, subrayando que la tecnología no reemplaza el trabajo científico, sino que lo potencia y lo hace más relevante para las nuevas generaciones.

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