Perú

JNE proclamará este 17 de mayo los resultados nacionales tras concluir proclamación descentralizada presidencial 2026

El proceso electoral registró más de 60 mil actas observadas y la participación de 36 organizaciones políticas

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Tras concluir trabajo de los JEE, JNE anunciará resultados nacionales de la elección presidencial. (Foto: JNE)
Tras concluir trabajo de los JEE, JNE anunciará resultados nacionales de la elección presidencial. (Foto: JNE)

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realizará este 17 de mayo la proclamación centralizada de los resultados nacionales de la primera elección presidencial de las Elecciones Generales 2026, luego de que los 60 Jurados Electorales Especiales (JEE) culminaran las proclamaciones descentralizadas correspondientes en todo el país.

Las proclamaciones descentralizadas concluyeron al mediodía de este 16 de mayo, con lo cual el máximo organismo electoral quedó habilitado para efectuar el anuncio oficial de resultados a nivel nacional. La ceremonia se desarrollará desde las 7:00 a. m. en la sede del JNE, ubicada en la avenida Pachacútec, en el distrito limeño de Jesús María.

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El acto será encabezado por el presidente del JNE, Roberto Burneo, junto con los integrantes del pleno del organismo electoral. Además, contará con la participación de representantes de organizaciones políticas, misiones de observación electoral, autoridades y medios de comunicación. La ceremonia también será transmitida públicamente mediante la plataforma JNE Media.

Colegios y universidades deberán facilitar locales para elecciones tras aprobación del Congreso. (Foto: Agencia Andina)
Colegios y universidades deberán facilitar locales para elecciones tras aprobación del Congreso. (Foto: Agencia Andina)

JNE revisará actas

El organismo electoral precisó que, mediante un acuerdo adoptado el pasado 14 de mayo, el pleno del JNE determinó revisar de oficio las actas de proclamación descentralizadas emitidas por los JEE. La medida busca garantizar el principio de doble instancia dentro del proceso electoral y reforzar la transparencia de los resultados oficiales.

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Asimismo, el JNE destacó que las Elecciones Generales 2026 representaron un proceso significativamente más complejo en comparación con los comicios del año 2021. Entre los principales factores figura el incremento del número de organizaciones políticas participantes, que pasó a 36 agrupaciones inscritas.

De igual forma, el número de actas observadas superó las 60 mil, cifra mayor a la registrada en el anterior proceso electoral. A ello se sumó la implementación del nuevo procedimiento de recuento de votos, incorporado por primera vez en unas elecciones generales en el país.

Roberto Burneo fue elegido presidente del JNE para el periodo 2024-2028. Foto: JNE
Roberto Burneo fue elegido presidente del JNE para el periodo 2024-2028. Foto: JNE

Cinco elecciones simultáneas en las EG 2026

Las Elecciones Generales 2026 incluyeron el desarrollo simultáneo de cinco procesos electorales: la elección presidencial, la elección de senadores por distrito único, senadores por distritos múltiples, diputados y representantes ante el Parlamento Andino.

Pese a la complejidad del proceso, el JNE indicó que las etapas electorales se desarrollaron dentro de los plazos habituales registrados en anteriores elecciones. En procesos previos la proclamación nacional se realizó el 14 de mayo en 2011, el 9 de mayo en 2016 y el 18 de mayo en 2021.

Con la proclamación nacional prevista para este 17 de mayo, el organismo electoral culminará una de las principales etapas del proceso de las elecciones, en medio de un escenario marcado por una mayor participación política y nuevas disposiciones en el sistema electoral peruano.

FOTO DE ARCHIVO- La gente vota durante las elecciones generales de Perú, en el distrito de San Juan Miraflores, en Lima, Perú, 12 de abril de 2026. REUTERS/Stifs Paucca
FOTO DE ARCHIVO- La gente vota durante las elecciones generales de Perú, en el distrito de San Juan Miraflores, en Lima, Perú, 12 de abril de 2026. REUTERS/Stifs Paucca

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