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Pablo Heredia es eliminado de ‘La Granja VIP’: Gabriela Herrera, Shirley Arica y Renato Rossini Jr regresaron al reality

El actor argentino dejó el reality tras una reñida votación. Descubre cómo fue recibido el regreso de Gabriela, Shirley y Renato en ‘La Granja VIP’.

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El público ha tomado su decisión. En una noche llena de tensión, se anuncia que Pablo Heredia es el nuevo eliminado de 'La Granja VIP', mientras Gabriela Herrera celebra su permanencia en el reality.

La última gala de eliminación de ‘La Granja VIP’ dejó una mezcla de emociones, sorpresas y reencuentros. Pablo Heredia, uno de los competidores más carismáticos de la temporada, fue eliminado del reality tras una reñida votación, mientras Gabriela Herrera, Shirley Arica y Renato Rossini Jr. lograron salvarse y regresar a la competencia, desatando la alegría y conmoción entre sus compañeros.

La tensión se apoderó del set desde el inicio, cuando se anunció que Renato Rossini Jr. era el primer participante en ser salvado por el voto del público. Su regreso fue recibido con entusiasmo por el grupo de las “víboras”, quienes lo recibieron entre abrazos y palabras de aliento.

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Pablo Heredia es eliminado de ‘La Granja VIP’: Gabriela Herrera, Shirley Arica y Renato Rossini Jr regresaron al reality
Pablo Heredia es eliminado de ‘La Granja VIP’: Gabriela Herrera, Shirley Arica y Renato Rossini Jr regresaron al reality

La salvación de Shirley Arica y el emotivo mensaje a Pablo Heredia

La siguiente en recibir la noticia de su permanencia fue Shirley Arica, quien no pudo evitar las lágrimas al enterarse de que seguiría en el reality. Entre sollozos, se acercó a Pablo Heredia y le dijo: “Me gustaría que vuelvas”, reflejando la cercanía y complicidad que ambos desarrollaron durante la convivencia.

La emotiva escena fue aplaudida por los presentes, quienes reconocieron el compañerismo y el respeto que marcó esta etapa de la competencia. Shirley fue felicitada por sus compañeros, mientras la incertidumbre aumentaba respecto al destino de los demás nominados.

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Shirley Arica y Renato Rossini Jr. celebran su salvación y retorno a la competencia.
Shirley Arica y Renato Rossini Jr. celebran su salvación y retorno a la competencia.

Gabriela Herrera regresa y es recibida con euforia

La última salvada de la noche fue Gabriela Herrera, quien, tras varios momentos de tensión, logró asegurar su permanencia en ‘La Granja VIP’. El reencuentro con sus compañeros del team Reales fue efusivo: la recibieron con gritos, aplausos y un gran abrazo grupal, celebrando su regreso y el apoyo del público.

Gabriela también tuvo palabras para Pablo Heredia antes de la despedida: “Gracias, todo esto es para ustedes”, expresó, demostrando gratitud y admiración por el trabajo realizado en equipo.

Gabriela Herrera regresa al reality y es recibida con euforia por sus compañeros del team Reales
Gabriela Herrera regresa al reality y es recibida con euforia por sus compañeros del team Reales

La eliminación de Pablo Heredia: despedida entre lágrimas y agradecimiento

Pablo Heredia enfrentó su eliminación con madurez y gratitud. En medio de lágrimas, agradeció al público y a sus compañeros por la experiencia vivida. “Agradecer al público si alguna vez me equivoqué, pido disculpas. La calidez que existe en el Perú no hay en otro país”, afirmó, recibiendo muestras de cariño de todos los presentes.

Mónica, una de las participantes, aprovechó el momento para agradecerle a Pablo por la última conversación que compartieron, destacando la importancia del apoyo emocional en la competencia. Un representante del grupo de las “víboras” también se despidió entre lágrimas, reconociendo el impacto positivo que tuvo Heredia en el equipo.

Cambios en el juego y nuevas estrategias

La gala estuvo marcada también por decisiones estratégicas. Don Valentín, encargado de la administración de la finca, otorgó solo el 65% del presupuesto para la comida tras la pérdida de inmunidad de Diego Chávarri, afectando directamente las próximas semanas de convivencia.

El castigo a Chávarri, quien perdió su inmunidad por compartir bebidas alcohólicas con otros peones, generó tensión interna y cambios en la dinámica del grupo, con Shirley Arica asumiendo un rol más activo en la denuncia y la organización de la casa.

Lo que viene en ‘La Granja VIP’: alianzas, competencia y nuevas tensiones

Con la salida de Pablo Heredia, el reality entra en una etapa decisiva, donde las alianzas se pondrán a prueba y cada participante deberá redefinir su estrategia para avanzar hacia la final. El regreso de Gabriela Herrera, Shirley Arica y Renato Rossini Jr. reconfigura el tablero y anticipa una competencia aún más reñida.

La emotiva despedida de Heredia demuestra que, más allá de la competencia, la convivencia en ‘La Granja VIP’ genera lazos afectivos difíciles de romper, y que cada eliminación es también un recordatorio de la intensidad con la que se vive la experiencia.

El público, que tuvo la última palabra en la eliminación, continúa siendo el gran protagonista del reality, y sus votos determinarán quiénes avanzan y quiénes se despiden en las próximas galas.

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