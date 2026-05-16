Alessa Wichtel tras ruptura con Aldo Corzo: “Creí que se podía perdonar la infidelidad, pero ya entendí”.

‘Valentina Valiente’, volvió a ser noticia tras compartir una profunda reflexión sobre la infidelidad y los límites en el amor, a propósito de su Alessa Wichtel , reconocida actriz de la novela, volvió a ser noticia tras compartir una profunda reflexión sobre la infidelidad y los límites en el amor, a propósito de su reciente ruptura con el futbolista Aldo Corzo.

Tras un año de relación, la pareja puso fin a su romance en términos cordiales, aunque la experiencia dejó lecciones clave para la bella artista.

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En entrevista con Trome, Wichtel abordó el tema de la infidelidad y la posibilidad de perdón dentro de una relación amorosa. La artista explicó que, en el pasado, consideraba viable ofrecer una segunda oportunidad ante una traición, siempre que existiera verdadero arrepentimiento.

“En algún momento creí que sí, porque siempre he creído en las segundas oportunidades, sobre todo cuando se trata de un hecho aislado y existe un arrepentimiento genuino”, afirmó.

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Una visión transformada por la experiencia

Sin embargo, con el paso del tiempo y a raíz de vivencias personales, la actriz reconoció que su perspectiva sobre la infidelidad cambió de manera radical.

“Con el tiempo y las experiencias vividas entendí que la infidelidad muchas veces revela heridas más profundas: inseguridad, falta de autocontrol y ausencia de lealtad y valores. Y para mí, la confianza es una de las bases más importantes de una relación”, sentenció.

La reflexión de Wichtel apunta a la importancia de la lealtad y la transparencia en la pareja. Hoy, la actriz sostiene que la confianza es un pilar irrenunciable y que, una vez rota, es difícil de reconstruir. “No se trata solo de perdonar un error, sino de reconocer qué tan dispuestas estamos a aceptar conductas que nos dañan”, agregó.

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Alessa Wichtel envía potente mensaje tras anunciar su separación de Aldo Corzo. IG

Celos, protección y el arte de poner límites

Alessa Wichtel también abordó cómo vive el amor y los celos en pareja. Reconoció que puede ser territorial, pero que la clave está en el equilibrio emocional y el respeto mutuo.

“Me considero territorial cuando estoy en pareja, porque protejo lo que amo. Pero también creo que cuando existe confianza, respeto y tranquilidad emocional, no queda espacio para los celos”, aseguró.

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Para la actriz, la tranquilidad emocional es un factor decisivo en la estabilidad de una relación. Explicó que, cuando hay seguridad y comunicación, los conflictos por celos pierden sentido y la pareja puede enfocarse en construir un vínculo saludable.

El fin de la relación con Aldo Corzo

El anuncio de la separación entre Alessa Wichtel y Aldo Corzo generó sorpresa entre sus seguidores, ya que la pareja había mostrado complicidad y afecto en redes sociales y apariciones públicas. La noticia fue confirmada por la propia actriz, quien explicó que la decisión se tomó hace algunas semanas, tras un año de romance.

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“Mi situación sentimental cambió hace unas semanas. Aldo y yo hemos tomado caminos separados. Cierro esta etapa con agradecimiento por lo compartido”, expresó Wichtel en una entrevista con la revista Cosas.

La actriz evitó dar detalles sobre los motivos concretos de la ruptura, pero dejó claro que fue un proceso reflexivo y que ambos optaron por priorizar su bienestar individual.

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En su mensaje a los medios, Wichtel enfatizó el valor del autoconocimiento y de establecer límites claros. “Durante la relación aprendí mucho de mí misma y también sobre los límites que no estoy dispuesta a negociar”, señaló, subrayando que el final de la historia amorosa fue también el inicio de una etapa de empoderamiento y crecimiento personal.

Alessa Wichtel confirma el fin de su relación con Aldo Corzo.

Un presente enfocado en el desarrollo profesional

Actualmente, Alessa Wichtel se encuentra inmersa en nuevos proyectos actorales y en la promoción de su segundo libro, “Todas somos María”. La actriz ha recibido reconocimiento por su papel en la telenovela “Valentina Valiente” y destaca por su capacidad de asumir personajes complejos en televisión.

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“Hoy estoy enfocada y entusiasmada con mi carrera, crecimiento personal y muchos proyectos que los van a sorprender”, afirmó, dando a entender que su prioridad es el desarrollo artístico y la búsqueda de estabilidad emocional.

Por su parte, Aldo Corzo no ha emitido declaraciones públicas sobre la ruptura, y permanece dedicado a sus compromisos deportivos como capitán de Universitario de Deportes. La relación, que fue pública desde abril del año pasado, llamó la atención tanto de fanáticos del fútbol como del espectáculo, ya que Corzo era considerado uno de los solteros más codiciados del medio.

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Alessa Esparza es escritora, actriz y psicóloga. (Archivo personal)

Una historia que marcó a ambos

La relación entre Alessa Wichtel y Aldo Corzo fue seguida de cerca por el público y los medios, destacando la complicidad inicial y los gestos románticos que compartieron durante su romance. Ambos nacidos el 20 de mayo, la pareja sorprendió al oficializar su vínculo en 2023, luego de que Corzo la contactara tras verla actuar en “Sube a mi nube”.

Hoy, la actriz prefiere mirar hacia el futuro con optimismo, apostando por su bienestar y el aprendizaje que dejó la experiencia. “Tengo límites que no estoy dispuesta a negociar”, concluyó, reafirmando la importancia de la confianza y el respeto en cualquier relación.

El 20 de mayo fue el cumpleaños de Alessa Wichtel y Aldo Corzo, por lo que no dudaron en celebrarlo juntos y con románticos mensajes en Instagram.