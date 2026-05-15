Revuelo en redes sociales por un video que muestra a Cristina Kirchner en la calle sin custodia policial

Las imágenes, difundidas en redes sociales, muestran a la ex presidenta condenada por corrupción bajando de un auto y reingresando a su domicilio

En las últimas horas se generó revuelo en las redes sociales tras la difusión de un video que muestra a Cristina Kirchner en la vía pública sin custodia policial.

Las imágenes compartidas por un usuario de TikTok reproducen un momento en que la ex presidenta bajó de un auto -presuntamente este miércoles- y reingresó a su domicilio, donde permanece detenida desde junio de 2025.

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Lo que destacan muchos usuarios, en general desde la indignación, es que quien fuera jefa de Estado entre 2007 y 2015 caminó por la vereda sin ningún tipo de acompañamiento policial. Sí era escoltada en su trayecto por un hombre vestido de civil.

En total eran cuatro los hombres que acompañaban a la ex mandataria, aunque ninguno vestía uniforme de alguna fuerza de seguridad.

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Si bien no hubo una comunicación oficial sobre los motivos de la salida de Cristina Kirchner de la propiedad de San José 1111, trascendió que fue para cumplir con un control médico.

El momento en que Cristina Kirchner reingresó a su domicilio

Según lo que escribió la persona que compartió el video en redes sociales, la ex presidenta salió este miércoles de su casa a las 9.15 y volvió a las 14.07.

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Tras descender del vehículo que la transportaba, se oye a una mujer gritándole su amor y admiración a Cristina Kirchner, quien frenó su marcha, giró y agradeció con un saludo con su mano izquierda. Luego, continuó hacia el interior del edificio.

Un día antes de esta salida, el martes, la referente peronista había salido al balcón de su hogar, como en otras ocasiones, para saludar a la militancia que se acercó a saludarla.

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Esta vez fue luego de que una de las columnas que se había manifestado en Plaza de Mayo en el marco de la Marcha Federal Universitaria continuara su camino hasta San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, para saludar a su líder política.

Pasadas las 19, la dos veces mandataria, que cumple con su condena de prisión domiciliaria, salió al balcón de su departamento y saludó a las columnas de militantes que pasaban por la esquina que se convirtió en un punto habitual de concentración militante.

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Cristina Kirchner salió a saludar a la militancia tras la Marcha Federal Universitaria

Un detalle no menor es que el domicilio donde CFK cumple la condena a seis años por la causa Vialidad está a menos de dos cuadras de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Se trata de una de las instituciones con mayor actividad política y que suele ser protagonista en este tipo de manifestaciones.

La jornada de protestas fue convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA)y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, que movilizaron a estudiantes, docentes, no docentes e investigadores en todo el país. Fue la cuarta Marcha Federal Universitaria desde la asunción de Javier Milei como presidente.

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El Tribunal que condenó a Cristina Kirchner avanza en el decomiso de bienes

Quieren avanzar en el decomiso de los bienes de Cristina Kirchner (Foto de archivo: Reuters/Martin Cossarini)

El Tribunal que condenó a la ex presidenta Cristina Kirchner a seis años de prisión en la causa Vialidad aguarda una respuesta de la Corte Suprema de Justicia para avanzar con el decomiso de bienes, que fue parte de ese veredicto y quedó confirmado por la Cámara Federal de Casación.

En concreto, el Tribunal Oral Federal 2 envió un oficio a la Dirección de Gestión Interna e Infraestructura del máximo tribunal del país para que considere y determine si alguno de los bienes inmuebles sujetos a decomiso “será afectado y asignado, por razones de un mejor servicio de justicia, para su propio uso o para el del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación”, según el texto al que accedió Infobae.

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La misiva fue firmada por el juez del TOF2 Rodrigo Giménez Uriburu, en el marco de la puesta en marcha de decomiso, contra el que la defensa de la ex presidenta presentó esta semana un recurso extraordinario ante la Corte.

Se trata de propiedades de los condenados Cristina Kirchnery el dueño de “Austral Construcciones”, Lázaro Báez, quien también recibió una pena de seis años de prisión por administración fraudulenta, a raíz de la adjudicación irregular a su favor de obras viales en Santa Cruz durante el kirchnerismo.

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