Vibra Perú 2026: fechas, artistas, entradas y todo sobre el festival con Juanes, Gian Marco y Corazón Serrano.

Vibra Perú 2026 regresa a Lima con una edición que promete superar todas las expectativas. El festival, que se ha consolidado como uno de los eventos musicales más importantes del país, celebrará las Fiestas Patrias reuniendo a más de 40 mil personas.

La cartelera está encabezada por figuras internacionales y nacionales como Juanes, Gian Marco y Corazón Serrano, junto a más de 30 artistas y agrupaciones de diversos géneros.

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La nueva edición de Vibra Perú no solo ofrecerá conciertos inolvidables, sino también una experiencia completa que combinará música, gastronomía, entretenimiento y espacios interactivos para toda la familia.

Vibra Perú 2026: fechas, artistas, entradas y todo sobre el festival con Juanes, Gian Marco y Corazón Serrano

Fechas, lugar y formato del festival

Vibra Perú 2026 se llevará a cabo el domingo 28 y lunes 29 de julio en el Arena 1 Park, ubicado en la Costa Verde de San Miguel. El recinto tendrá capacidad para 20 mil asistentes por día y contará con dos escenarios principales, en los que se presentarán entre siete y ocho artistas cada jornada.

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El festival dispondrá de tres grandes zonas temáticas:

Distrito Musical: donde se concentrarán los escenarios y las presentaciones en vivo.

Distrito Gastronómico: una selección de restaurantes y huariques peruanos para disfrutar lo mejor de la cocina nacional.

Distrito de la Diversión: juegos mecánicos, activaciones, experiencias inmersivas y entretenimiento familiar.

Juanes, Gian Marco y Corazón Serrano encabezan el cartel de Vibra Perú 2026, el festival más esperado del año.

Cartelera de artistas: Juanes, Gian Marco, Corazón Serrano y más

El cartel de Vibra Perú 2026 destaca por su diversidad y calidad artística. El domingo 28 de julio, uno de los espectáculos más esperados será el show especial “Acceso al Corazón”, que reunirá a Corazón Serrano y Gian Marco en un formato único. El lunes 29 de julio, el colombiano Juanes será la máxima figura internacional, llegando a Lima como parte de su World Tour 2026.

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Además de los headliners, el festival contará con la presencia de agrupaciones como Armonía 10, Adammo, Antología, La Bella Luz, Amaranta, Los Shapis, Mauricio Mesones, Milena Warthon y Dúo Ayacucho, entre otros. La organización ha anunciado que la cartelera completa superará los 30 artistas, ofreciendo una programación variada para todos los gustos.

Juanes, Gian Marco y Corazón Serrano encabezan el cartel de Vibra Perú 2026, el festival más esperado del año.

Entradas: precios, preventa y beneficios exclusivos

La venta de entradas para Vibra Perú 2026 inicia el lunes 18 de mayo a las 10:00 a.m. a través de Ticketmaster. Quienes posean tarjetas BCP podrán acceder a una preventa exclusiva con 25% de descuento, válida del 18 al 20 de mayo. Se recomienda a los fanáticos adquirir sus boletos con anticipación, ya que se espera una alta demanda.

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Entre las zonas disponibles destaca Vibralandia, que brindará beneficios como reingreso ilimitado, ingreso preferente y acceso a un pit lateral cercano al escenario. Cada espacio del recinto está diseñado para ofrecer comodidad y una experiencia personalizada, con áreas para familias, jóvenes y amantes de la música en vivo.

Precios oficiales y detalles de zonas

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Zona Vibralandia: acceso preferente, reingreso ilimitado, pit lateral

Zona General: acceso a todos los escenarios y zonas temáticas

Zona VIP: ubicación privilegiada cerca del escenario principal, servicios exclusivos

(Nota: Los precios y detalles específicos pueden consultarse en la web oficial de Ticketmaster y en las redes sociales del festival).

Experiencias y actividades adicionales

Más allá de la música, Vibra Perú 2026 ofrecerá una propuesta integral para el público. Los asistentes podrán disfrutar de experiencias inmersivas, activaciones de marcas y una amplia oferta gastronómica. El festival busca posicionarse como el punto de encuentro para celebrar la diversidad y la cultura peruana, especialmente en el contexto de las Fiestas Patrias.

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El evento contará con juegos mecánicos, zonas de descanso, áreas de arte urbano y espacios especialmente diseñados para la interacción familiar. La organización ha destacado la seguridad y el confort como prioridades, garantizando un ambiente ideal para disfrutar de dos días de fiesta y celebración nacional.

Juanes, Gian Marco y Corazón Serrano encabezan el cartel de Vibra Perú 2026, el festival más esperado del año.

Expectativa y proyección para el festival

Vibra Perú 2026 se perfila como el festival más importante del año en Lima. La presencia de artistas internacionales como Juanes, junto a íconos nacionales como Gian Marco y Corazón Serrano, asegura una experiencia musical de primer nivel. El anuncio del show especial “Acceso al Corazón” y la variedad de propuestas en el cartel reafirman el compromiso del festival con la innovación y la calidad.

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Con una proyección de más de 40 mil asistentes y una infraestructura pensada para el entretenimiento total, el festival Vibra Perú 2026 invita a celebrar la música, la cultura y el orgullo nacional con una fiesta inolvidable en la Costa Verde. La invitación está hecha: las Fiestas Patrias se viven a lo grande, al ritmo de los mejores artistas del país y el mundo.