Keiko Fujimori se reúne con PPK a horas de proclamación de resultados de primera vuelta: “El Perú nos pide a gritos paz y reconciliación”

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, visitó al expresidente Pedro Pablo Kuczynski en su casa de San Isidro, Lima. (Foto: X / Pedro Pablo Kuczynski @PPK__Oficial)

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, visitó este viernes al expresidente Pedro Pablo Kuczynski en su casa de San Isidro, en Lima. La cita ocurre luego de que el Poder Judicial archivara el caso contra Kuczynski por los aportes de Odebrecht a su campaña de 2011, uno de los procesos más conocidos de los últimos años. También se da a pocas horas de que la ONPE anuncie oficialmente a los candidatos que pasarán a la segunda vuelta presidencial, en la que Fujimori y Roberto Sánchez competirán el próximo 7 de junio.

En este escenario, la visita de Fujimori a Kuczynski cobra relevancia tanto por el simbolismo político como por el momento en que se realiza. Ambos fueron rivales directos en la segunda vuelta electoral de 2016, una contienda que culminó con la victoria de Kuczynski por un estrecho margen y que marcó el inicio de una de las etapas más polarizadas de la política peruana reciente. La reunión se da mientras Perú vive una nueva crisis de gobernabilidad, con denuncias de irregularidades en el proceso electoral, desconfianza en las instituciones y un clima de división social.

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Según información difundida por ambos líderes, la conversación giró en torno a la necesidad de reconciliación nacional y la superación de las diferencias políticas del pasado. El encuentro fue calificado como “emotivo” por Fujimori y “ejemplar” por Kuczynski.

En pleno contexto electoral, PPK y Keiko Fujimori llaman a “dar vuelta a la página”

Tanto Keiko Fujimori como Pedro Pablo Kuczynski compartieron en la red social X detalles sobre el motivo de la visita y el tono de la conversación. Kuczynski explicó que recibió a la lideresa de Fuerza Popular en un momento en el que el país atraviesa una situación complicada y en el que, según dijo, los líderes deben “dar ejemplo”.

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PPK corre de atrás, tratando de alinear detrás de su candidatura al antifujimorismo. Reuters

“En momentos en los cuales nuestro país se encuentra otra vez al borde del abismo, quienes lideramos tenemos que dar el ejemplo. Conversamos del pasado, pero sobre todo del presente y del futuro”, afirmó PPK.

El expresidente también remarcó que este tipo de acercamientos no implica olvidar las diferencias políticas que tuvieron en el pasado, sino reconocerlas y aun así buscar avanzar. En su mensaje en X, sostuvo que el bienestar del país debe estar por encima de cualquier disputa personal o partidaria, en un contexto que consideró clave para la estabilidad nacional.

“El Perú nos pide a gritos paz y reconciliación. Esto no implica desconocer las diferencias que tuvimos en el pasado, sino sanar y avanzar a pesar de ellas. El bienestar del Perú hoy está en juego y debe estar sobre cualquier persona, sobre cualquier disputa y sobre cualquier interés partidario”, sostuvo.

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Keiko Fujimori y Pedro Kuczynski (AP - Reuters)

Por su parte, Fujimori calificó el encuentro como “muy emotivo” y destacó que ambos han atravesado situaciones personales que los han transformado en los últimos años. “Coincidimos en que nuestro país necesita dar vuelta a la página y mirar hacia el futuro. Debemos priorizar la reconciliación, el diálogo y la unidad de todos los peruanos para combatir la inestabilidad y el caos”, señaló la candidata presidencial.

La reunión entre ambos políticos tiene un antecedente histórico relevante: en 2016, Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski pasaron a la segunda vuelta electoral, enfrentándose directamente en una de las contiendas más polarizadas de la historia reciente del Perú. Finalmente, Kuczynski se impuso por un margen mínimo y asumió la presidencia, mientras que Fujimori consolidó su rol como principal líder de la oposición.

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PPK no descarta apoyar a Fujimori en segunda vuelta de 2026: “Podría esta vez ganar”

En declaraciones recientes, Pedro Pablo Kuczynski fue consultado sobre la candidatura de Keiko Fujimori en la segunda vuelta de 2026 y sobre si sus diferencias pasadas impedirían un eventual respaldo. El exmandatario evitó pronunciarse sobre su voto, pero no descartó la posibilidad de apoyar a la lideresa de Fuerza Popular: “Yo creo que si ella tiene un buen equipo, ella podría esta vez ganar”, afirmó durante una entrevista en el canal Willax.

PPK rompe su silencio para discutir temas cruciales de la política peruana. Se refiere a las sospechas de fraude electoral, la candidatura de Keiko Fujimori y su propia batalla legal, afirmando que las entidades investigadoras deben tener pruebas y no solo suposiciones. | Willax

Kuczynski recordó que, en el balotaje de 2016, la confrontación política entre él y Fujimori fue uno de los episodios más polarizados de la democracia peruana, con un margen de victoria histórico y un ambiente de marcada tensión entre el antifujimorismo y el retorno del fujimorismo al poder. También rememoró el indulto humanitario que concedió a Alberto Fujimori en diciembre de 2017, medida luego anulada por la justicia peruana.

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La actual campaña electoral de 2026 se produce tras la muerte de Alberto Fujimori, con Keiko Fujimori disputando la presidencia en un contexto de denuncias de irregularidades, cuestionamientos al sistema electoral y una profunda división política. Kuczynski también expresó su preocupación por la demora en la oficialización de los resultados de la primera vuelta, cuyo conteo oficial concluyó recién el 15 de mayo, y respaldó parcialmente las denuncias del excandidato Rafael López Aliaga sobre presuntas irregularidades.

La segunda vuelta presidencial enfrentará a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, en un escenario marcado por la polarización, la desconfianza ciudadana y los desafíos logísticos que han caracterizado el proceso electoral. Mientras Fujimori busca la presidencia representando al fujimorismo, Sánchez cuenta con el apoyo de sectores de izquierda vinculados al expresidente Pedro Castillo, actualmente encarcelado.La campaña hacia el balotaje del 7 de junio se desarrolla en uno de los momentos más tensos de la política peruana, con la ciudadanía expectante ante el desenlace de una elección que podría redefinir el rumbo del país.

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