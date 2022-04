Violencia en Huancayo: Estas serían las declaraciones de Pedro Castillo que desataron la ira de la “raza huanca”

Pedro Castillo habría desatado la furia en Huancayo.

De acuerdo a las declaraciones de varios ciudadanos, culpabilizan al mandatario de generar la incomodidad entre la “raza huanca” ya que el día de ayer señaló como “dirigentes pagados” a personas a independientes que salen a reclamar por sus derechos. “Es el pueblo organizado”, dijo uno de los huancaínos en medio de las protestas.

Estas serían las palabras de Castillo Terrones que provocaron los desmanes en Huancayo: “Se está anunciando algunos paros y bloqueos en las carreteras mal intencionados y pagados. A algunos dirigentes y cabecillas, es necesario decirles desde acá que pondremos orden en las próximas horas, porque nosotros venimos de esa cantera de la lucha, venimos de esos espacios que hemos tomado nosotros muchas veces para que nos escuchen las autoridades”, afirmó desde Piura, durante su discurso en una actividad oficial de entrega de títulos de propiedades.

“Somos el gobierno del diálogo y del entendimiento, pero hay que hacerlo en la mesa. Si quieren, para conversar, en la carretera conversaremos. Pero no podemos truncar el sueño de un Gobierno y del pueblo que tenemos para satisfacer sus necesidades”, continuó.

HUANCAÍNOS PIDEN A CASTILLO NO VICTIMIZARSE

Al ser consultados por la prensa, varios pobladores de Huancayo coincidieron en que el jefe de Estado se está victimizando en lugar de solucionar los verdaderos problemas que aquejan al Perú. Entre sus reclamos, subrayaron que el alza de precio solo beneficia a un sector del país, mientras ellos se quedan “sin plata para comprar”.

“El pueblo ya se levantó. Lo estamos haciendo por las causas justas. El agro es vida, el agro es salud. Si la costa no hace caso, se queda sin comida. Huancayo no va a soltar comida para la costa. No hay plata para comprar, todo sube. El rico se lleva todo, y nosotros nada”, dijo un manifestante a Canal N.

Mientras que otro ciudadano comentó que Castillo se está olvidando de las personas que lo eligieron presidente. “Acá nos estamos pelando de frío, muriendo de hambre, por nuestros principios y derechos, pero el señor presidente Pedro Castillo se olvidó que está gente de acá los puso en el poder y nos da la espalda”, precisó.

Además, tomaron como burla que el mandatario haya optado por asistir a la inauguración de la Tercera Copa del Mundo de Futsal Down, en lugar de instalar una mesa de diálogo para solucionar cuanto antes el conflicto. “Consideramos una burla lo que hace. El deporte es importante, pero primero está la solución y los problemas del pueblo. Tanto habla del pueblo, pero cuando acá estamos protestando, nos da la espalda”, aseveró.

Asimismo, trascendió que los huancaínos también se encuentran incomodos y molestos con el Gobierno por las promesas del Ejecutivo en la víspera. “Ellos sienten que las autoridades han faltado a su palabra, lo que originó que miles de personas salgan a las calles. Querían instalar una mesa de diálogo, pero al no tener información de dirigentes, autoridades locales, regionales, pero no había ni una información”, dijo el corresponsal Walter Campos para Canal N.

“Esto creó la incomodidad entre los manifestantes, que actuaron con bastante violencia contra la Policía, con quienes se enfrentaron más de una hora. Ellos exigen la presencia del Ejecutivo, de Pedro Castillo. Este es el pedido”, continuó.

VÍAS BLOQUEADAS EN JUNÍN

Carretera Central (tránsito interrumpido)

-Km 23 Tingopaccha (Acolla, Tarma)

-Km 136 Huacrapuquio (Huancayo)

-Km 75 Miraflores (Jauja)

-Km 78 Puente Stuart (Huaripampa, Jauja)

-Km 92 San Lorenzo (Jauja)

-Km 120 Puente Breña (Pilcomayo, Huancayo)

