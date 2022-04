Carlos Palacios pide comprensión: El combustible “no está subiendo por el Gobierno, sino por la crisis internacional”

Ministro Carlos Palacios pide comprensión a ciudadanos de Huancayo. | Foto: Minem

El ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios, se dirigió y pidió comprensión a los protestantes de Huancayo, Junín, quienes se manifiestan en contra del alza de precio del combustible y fertilizantes. Este paro indefinido va en su sexto día y dos comitivas del Consejo de Ministros llegaron a la zona.

Con un megáfono en mano y acompañado por agentes policiales, el titular de la cartera señaló que esta crisis no está ocurriendo por ‘culpa’ del Gobierno de turno, sino que se trata una crisis que ocurre a nivel internacional.

“Pido una compresión de este momento. (El combustible) no está subiendo por el Gobierno, que se sepa bien. Sino está subiendo por una crisis internacional a nivel de toda Latinoamérica y en todos los continentes”, dijo.

“Sabemos que estamos pasando por una crisis internacional, no olvidemos eso. Hasta el mismo Estados Unidos tiene problemas”, agregó.

El ministro también mencionó que el pasado 28 de marzo, el Gobierno incluyó unos combustibles en el Fondo de Estabilización de Precios y que no subirán por 90 días.

“El gobierno ha publicado un decreto supremo donde se estabiliza el precio del combustible, todo el tipo de diésel y la gasolina de 84 y 90 también está estabilizado, no va a subir más. Al menos garantizamos 90 días, no va a subir más, y eso no sabe el pueblo (...) Por eso pido un poco de calma por favor. Vamos a dialogar, vamos a explicar la verdadera crisis que pasa en el país. No es el gobierno el que ha hecho eso”, expresó.

MOCIÓN DE INTERPELACIÓN PARA EL MINISTRO DE AGRICULTURA

El congresista Ilich López, de la bancada de Acción Popular, que se encontraba en Huancayo, señaló que su bancada impulsará una moción de interpelación al ministro Paredes tras el paro de transportistas y agricultores.

Esto lo dijo luego de mencionar que su bancada va a apoyar la propuesta de Fuerza Popular de interpelar al ministro de Agricultura, Óscar Zea, por este paro indefinido.

“Plantearé a mi bancada apoyar esta interpelación, pero a ellos les pido que nos apoyen en la interpelación al ministro de Energía y Minas”, expresó en RPP Noticias.

COMITIVA DEL CONSEJO DE MINISTROS LLEGÓ A HUANCAYO BUSCANDO DIALOGAR

La mañana del sábado 2 de abril, una segunda comitiva del Consejo de Ministros llegó a Junín para participar de la mesa de diálogo con los manifestantes. Está compuesta por los ministros de Justicia, Feliz Chero; de Energía y Minas, Carlos Palacios; de Economía, Carlos Graham; del Interior, Alfonso Chávarry; y de Desarrollo Agrario y Riego, Óscar Zea. Además, también los acompaña el viceministro de la PCM, Jesús Quispe, algunos congresistas y el Cardenal Pedro Barreto.

“Los ministros del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Economía, Ministerio del Interior y Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el viceministro de la PCM, congresistas y el Cardenal Pedro Barreto llegaron a Junín para la instalación de la Mesa Técnica con dirigentes sociales”, se lee en un tuit.

La noche del 1 de abril llegó una primera comitiva conformada por el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez Palomino, junto al ministro de Cultura, Alejandro Salas, y el viceministro de Transportes, Victor Raul Alejos. También los acompañó la congresista Silvana Robles, de la bancada de Perú Libre.

“Ahora con dirigentes sociales de Huancayo. Reunión preparatoria en Municipio del Tambo para instalación de #MesaDeDialogoYa (...) Con el equipo de avanzada enviada por la Presidencia de la República”, afirmó el ministro de Comercio mediante su cuenta de Twitter.

“Hubo coordinación con Frente Defensa como equipo de avanzada para instalar Mesa de Diálogo en Huancayo”, añadió en otro tuit.

