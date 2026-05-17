Viktor Gyökeres trastoca la preparación de Suecia de cara al Mundial 2026: se ausentará para disputar la final de la Champions League

Viktor Gyökeres, la carta de gol de Suecia. - Crédito: AFP

Viktor Gyökeres se ha convertido en el centro del primer conflicto significativo para la selección de Suecia en la fase final de su preparación rumbo al Mundial 2026. El goleador ha decidido marginarse de los últimos encuentros amistosos del bloque nacional con el objetivo de priorizar su compromiso con el Arsenal. La decisión genera preocupación en el entorno del combinado escandinavo, dado el peso específico del atacante en la ofensiva.

La situación se enmarca en la inminente definición de la Champions League, donde el Arsenal enfrentará al París-Saint Germain en Budapest. Gyökeres ha optado por declararse baja para los próximos duelos de Suecia ante Noruega y Grecia, concentrando todos sus esfuerzos en el trascendental partido europeo.

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Viktor Gyökeres es el delantero diferencial de Suecia. - Crédito: AFP

El entrenador de Suecia, Graham Potter, ha autorizado la ausencia del delantero para estos compromisos internacionales, aunque ha manifestado su expectativa de que el jugador se integre al campamento sueco en óptimas condiciones físicas, sin arrastrar lesiones que comprometan su rendimiento en el Mundial 2026.

El delantero sueco es considerado actualmente uno de los atacantes más efectivos del panorama internacional. Bajo la conducción de Mikel Arteta, Gyökeres ha desarrollado su mejor versión futbolística y mantiene como objetivo principal llegar en el mejor estado posible a la cita mundialista con Suecia.

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Retorno particular

La clasificación de Suecia al Mundial 2026 fue una de las historias más insólitas y debatidas del fútbol europeo. La selección escandinava consiguió el boleto pese a no haber ganado ningún partido en la fase regular de las Eliminatorias UEFA.

En su grupo terminó última, con apenas dos empates y cuatro derrotas frente a Suiza, Kosovo y Eslovenia. Sin embargo, el nuevo sistema de clasificación de la UEFA le abrió una segunda oportunidad gracias a su desempeño previo en la Nations League.

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Fixture de Suecia en el Mundial 2026: partidos, horarios y canales TV.

Diversas opiniones calificaron el caso como un “milagro reglamentario” y cuestionaron el formato que permite acceder al repechaje incluso tras una campaña tan pobre. Aun así, Suecia aprovechó la oportunidad con autoridad. En semifinales derrotó 3-1 a Ucrania y luego venció 3-2 a Polonia en Estocolmo con un gol agónico de Viktor Gyökeres a pocos minutos del final.

La actuación de Gyökeres, junto al talento ofensivo de Alexander Isak y Anthony Elanga, terminó devolviendo a Suecia a una Copa del Mundo después de ocho años de ausencia. Ya en la cita planetaria, que arrancará en poco menos de un mes, se medirá ante Túnez, Países Bajos y Japón (Grupo F).

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Nómina mundialista

Porteros: Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK) y Jacob Widell Zetterström (Derby County).

Defensas: Hjalmar Ekdal (Burnley), Gabriel Gudmundsson (Leeds United), Isak Hien (Atalanta), Emil Holm (Juventus), Gustaf Lagerbielke (Braga); Victor Nilsson Lindelöf (Aston Villa), Eric Smith (St. Pauli), Carl Starfelt (Celta de Vigo), Elliot Stroud (Mjallby) y Daniel Svensson (Borussia Dortmund).

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Centrocampistas: Yasin Ayari (Brighton), Lucas Bergvall (Tottenham), Jesper Karlström (Udinese), Mattias Svanberg (Wolfsburgo), Besfort Zeneli (Union St. Gilloise), Benjamin Nygren (Celtic), Taha Ali (Malmö) y Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel)

Delanteros: Anthony Elanga (Newcastle), Viktor Gyökeres (Arsenal), Alexander Isak (Liverpool), Gustaf Nilsson (Brujas) y Ken Sema (Pafos).

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