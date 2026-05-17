Perú Deportes

Viktor Gyökeres trastoca la preparación de Suecia de cara al Mundial 2026: se ausentará para disputar la final de la Champions League

El goleador escandinavo quiere centrarse, en estos momentos, en la definición por la ‘orejona’, postergando su incorporación al campamento escandinavo con miras a la Copa del Mundo 2026

Guardar
Google icon
Viktor Gyökeres, la carta de gol de Suecia. - Crédito: AFP
Viktor Gyökeres, la carta de gol de Suecia. - Crédito: AFP

Viktor Gyökeres se ha convertido en el centro del primer conflicto significativo para la selección de Suecia en la fase final de su preparación rumbo al Mundial 2026. El goleador ha decidido marginarse de los últimos encuentros amistosos del bloque nacional con el objetivo de priorizar su compromiso con el Arsenal. La decisión genera preocupación en el entorno del combinado escandinavo, dado el peso específico del atacante en la ofensiva.

La situación se enmarca en la inminente definición de la Champions League, donde el Arsenal enfrentará al París-Saint Germain en Budapest. Gyökeres ha optado por declararse baja para los próximos duelos de Suecia ante Noruega y Grecia, concentrando todos sus esfuerzos en el trascendental partido europeo.

PUBLICIDAD

Viktor Gyökeres es el delantero diferencial de Suecia. - Crédito: AFP
Viktor Gyökeres es el delantero diferencial de Suecia. - Crédito: AFP

El entrenador de Suecia, Graham Potter, ha autorizado la ausencia del delantero para estos compromisos internacionales, aunque ha manifestado su expectativa de que el jugador se integre al campamento sueco en óptimas condiciones físicas, sin arrastrar lesiones que comprometan su rendimiento en el Mundial 2026.

El delantero sueco es considerado actualmente uno de los atacantes más efectivos del panorama internacional. Bajo la conducción de Mikel Arteta, Gyökeres ha desarrollado su mejor versión futbolística y mantiene como objetivo principal llegar en el mejor estado posible a la cita mundialista con Suecia.

PUBLICIDAD

Retorno particular

La clasificación de Suecia al Mundial 2026 fue una de las historias más insólitas y debatidas del fútbol europeo. La selección escandinava consiguió el boleto pese a no haber ganado ningún partido en la fase regular de las Eliminatorias UEFA.

En su grupo terminó última, con apenas dos empates y cuatro derrotas frente a Suiza, Kosovo y Eslovenia. Sin embargo, el nuevo sistema de clasificación de la UEFA le abrió una segunda oportunidad gracias a su desempeño previo en la Nations League.

Fixture de Suecia en el Mundial 2026: partidos, horarios y canales TV.
Fixture de Suecia en el Mundial 2026: partidos, horarios y canales TV.

Diversas opiniones calificaron el caso como un “milagro reglamentario” y cuestionaron el formato que permite acceder al repechaje incluso tras una campaña tan pobre. Aun así, Suecia aprovechó la oportunidad con autoridad. En semifinales derrotó 3-1 a Ucrania y luego venció 3-2 a Polonia en Estocolmo con un gol agónico de Viktor Gyökeres a pocos minutos del final.

La actuación de Gyökeres, junto al talento ofensivo de Alexander Isak y Anthony Elanga, terminó devolviendo a Suecia a una Copa del Mundo después de ocho años de ausencia. Ya en la cita planetaria, que arrancará en poco menos de un mes, se medirá ante Túnez, Países Bajos y Japón (Grupo F).

Nómina mundialista

Porteros: Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK) y Jacob Widell Zetterström (Derby County).

Defensas: Hjalmar Ekdal (Burnley), Gabriel Gudmundsson (Leeds United), Isak Hien (Atalanta), Emil Holm (Juventus), Gustaf Lagerbielke (Braga); Victor Nilsson Lindelöf (Aston Villa), Eric Smith (St. Pauli), Carl Starfelt (Celta de Vigo), Elliot Stroud (Mjallby) y Daniel Svensson (Borussia Dortmund).

Centrocampistas: Yasin Ayari (Brighton), Lucas Bergvall (Tottenham), Jesper Karlström (Udinese), Mattias Svanberg (Wolfsburgo), Besfort Zeneli (Union St. Gilloise), Benjamin Nygren (Celtic), Taha Ali (Malmö) y Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel)

Delanteros: Anthony Elanga (Newcastle), Viktor Gyökeres (Arsenal), Alexander Isak (Liverpool), Gustaf Nilsson (Brujas) y Ken Sema (Pafos).

Temas Relacionados

Viktor GyökeresSelección Suecia Mundial 2026Mundial 2026peru-deportes

Más Noticias

Alianza Lima vs Los Chankas: día, hora y canal TV del duelo decisivo por el título del Torneo Apertura 2026

Los ‘blanquiazules’ buscarán coronarse ganadores de la primera fase de la Liga 1 en el estadio Alejandro Villanueva. Conoce todos los detalles

Alianza Lima vs Los Chankas: día, hora y canal TV del duelo decisivo por el título del Torneo Apertura 2026

Pablo Guede reveló clave para vencer a Cienciano y destacó a jugadores de Alianza Lima tras quedar a un paso de ganar el Torneo Apertura

El técnico argentino brindó conferencia de prensa luego de la victoria ante el conjunto cusqueño en la fecha 15

Pablo Guede reveló clave para vencer a Cienciano y destacó a jugadores de Alianza Lima tras quedar a un paso de ganar el Torneo Apertura

Bélgica prescinde de la gran revelación del Ajax: Mika Godts quedó fuera del Mundial 2026 ocasionando desilusión entre la afición

El entrenador Rudi García ha decidido excluir a la ‘joya’ de la Eredivisie pese a sus impactantes números goleadores. La reacción de la nación ha sido de frustración por la decisión técnica

Bélgica prescinde de la gran revelación del Ajax: Mika Godts quedó fuera del Mundial 2026 ocasionando desilusión entre la afición

Alianza Lima vs Cienciano 1-0: gol y resumen del triunfazo ‘blanquiazul’ en Cusco por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Con golazo de Marco Huamán, el equipo de Pablo Guede consiguió tres puntos de oro en la altura de Cusco. Con este resultado es más líder que nunca en el primer certamen del año

Alianza Lima vs Cienciano 1-0: gol y resumen del triunfazo ‘blanquiazul’ en Cusco por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos tras la victoria de Alianza Lima por fecha 15 del Torneo Apertura

El equipo ‘blanquiazul’ venció 1-0 a Cienciano y dio un paso importante hacia la obtención de la primera fase del campeonato peruano

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos tras la victoria de Alianza Lima por fecha 15 del Torneo Apertura
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNE proclamará este 17 de mayo los resultados nacionales tras concluir proclamación descentralizada presidencial 2026

JNE proclamará este 17 de mayo los resultados nacionales tras concluir proclamación descentralizada presidencial 2026

Cancillería solicita apoyo de la Cruz Roja para ubicar a peruanos llevados con engaños a la guerra en Rusia

PJ rechaza archivar investigación contra fiscal que habría sido cómplice de Patricia Benavides

ONPE al 100%: ¿Qué falta para el conteo final y dar los resultados oficiales del Senado 2026?

Resultados ONPE al 100%: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputarán la segunda vuelta tras finalizar el conteo oficial

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina destruye a Nicola Porcella por justificar infidelidad: “Burros por dejarse ampayar, no por traicionar”

Magaly Medina destruye a Nicola Porcella por justificar infidelidad: “Burros por dejarse ampayar, no por traicionar”

Alessa Wichtel tras ruptura con Aldo Corzo: “Creí que se podía perdonar la infidelidad, pero ya entendí”

Gala de eliminación en ‘La Granja VIP’: ¿quiénes están nominados y cómo votar para salvar a tu favorito?

Marcelo Tinelli envió un mensaje directo al hermano de Milett Figueroa para frenar los comentarios de Mimi Alvarado contra ellos

Milett Figueroa: el historial amoroso de la modelo y los famosos que marcaron su vida sentimental

DEPORTES

Alianza Lima vs Los Chankas: día, hora y canal TV del duelo decisivo por el título del Torneo Apertura 2026

Alianza Lima vs Los Chankas: día, hora y canal TV del duelo decisivo por el título del Torneo Apertura 2026

Pablo Guede reveló clave para vencer a Cienciano y destacó a jugadores de Alianza Lima tras quedar a un paso de ganar el Torneo Apertura

Bélgica prescinde de la gran revelación del Ajax: Mika Godts quedó fuera del Mundial 2026 ocasionando desilusión entre la afición

Alianza Lima vs Cienciano 1-0: gol y resumen del triunfazo ‘blanquiazul’ en Cusco por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos tras la victoria de Alianza Lima por fecha 15 del Torneo Apertura