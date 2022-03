Esto es Guerra, 10 años: Así quedaron conformados los equipos de los guerreros y combatientes

Conoce quienes son guerreros y retadores en la nueva temporada de Esto es Guerra. (Foto: Captura TV)

Después de 10 días en donde los 20 integrantes de Esto es Guerra fueron presentados y posteriormente comenzaron a competir entre ellos para ganar la posibilidad de escoger a su equipo favorito, al fin se conoció quienes serían parte de los guerreros y combatientes.

Recordemos que entre los primeros días desde su estreno el pasado lunes 21 de febrero, la producción puso a votación si volvería la competencia entre leones y cobras, como fue en los inicios del reality, o como ha sido en los últimos años, guerreros y combatientes, llamados también retadores.

¿QUIÉNES SON GUERREROS?

El primero en ser seleccionado para que sea guerrero fue Patricio Parodi. Esta decisión estuvo en manos de Gino Pesaressi, Yaco Eskenazi, Cachaza y Natalie Vértiz, quienes estuvieron acompañando a Johanna San Miguel en la primera semana de estreno.

Ellos lo eligieron para que sea en capitán del equipo y tuvo la oportunidad de elegir a Hugo García como su brazo derecho que lo acompañaría toda la temporada. Luego se integró Gabriela Herrera como la primera mujer guerrera y le siguió los pasos Ducelia Echevarría.

Fabio Agostini y Facundo González no tardaron en ser seleccionados para representar a los guerreros. Asimismo, Melissa Loza compartirá grupo con los ya mencionados guerreros. Cabe resaltar que su elección fue al azar, ya que tuvo que escoger un sobre donde desconocía a qué equipo iría.

Finalmente, se unió el nuevo rostro Arian León, Michelle Soifer y la chica realty Tepha Loza, quien se mostró muy feliz de estar al lado de su hermana mayor.

(Foto: Difusión/ Instagram)

¿QUIÉNES SON COMBATIENTES?

El último juego se realizó la noche de este 02 de marzo y lo ganaron los combatientes. Ellos tenían la posibilidad de elegir a la penúltima mujer que conformaría sus filas. Es así como Luciana Fuster pasó a vestir el uniforme ‘rojiverde’.

Esta decisión la tomó el capitán Rafael Cardozo tras conversar con su equipo, que está conformado por Ignacio Baladán, Jota Benz y Said Palao. Uno de los que ha sorprendido en competencia es el bailarín Anthony Aranda, pues ha destacado por su agilidad.

Rosángela Espinoza, quien dijo que no volvería al reality luego de haber sido eliminada por sus propios compañeros en el 2021, fue la primera mujer que pasó a ser combatiente. A ella se le une la brasilera Paloma Fiuza, Allison Pastor y Jossmery Toledo.

(Foto: Instagram)

MARÍA PÍA COPELLO VUELVE A LA CONDUCCIÓN DE EEG

Tuvieron que pasar más de tres años para que María Pía Copello vuelva de manera oficial a la conducción de Esto es Guerra. El Tribunal confesó que fue bastante difícil convencer a la influencer para que regrese al reality, pues ella se alejó la última vez para pasar más tiempo con su familia.

Sin embargo, ella finalmente aceptó estar en la décima temporada del programa para ser la dupla de Johanna San Miguel, quien se quedó sola tras la repentina renuncia de Gian Piero Díaz. En su presentación, la animadora no dudó mostrar su felicidad por volver a EEG.

“El hecho de regresar lo tomo con bastante cariño y humildad. Como todos saben, yo me fui por un tema de tiempo y no porque hubiera tenido problemas en el programa, pero vino la propuesta y me agarraron en el momento que quería volver”, dijo.

“Le tengo cariño al programa porque es un formato que al inicio se me hacía súper complicado, ya que yo venía de conducir el lado infantil, así que esto me hizo aprender bastante y seguir avanzando”, agregó.

María Pía Copello regresó a Esto es Guerra luego de varios años de ausencia en el reality. La influencer señaló que sacará cara por los 'combatientes'.

