Perú

Ahora Nación se suma a Rafael López Aliaga en negarle apoyo a Keiko Fujimori y exige “compromisos claros” a Roberto Sánchez

La agrupación que postuló a Alfonso López Chau definió su postura ante el balotaje y pidió garantías a Juntos por el Perú en temas de democracia, institucionalidad y servicios públicos

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Ahora Nación anunció que no respaldará a Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial y estableció su distancia de Fuerza Popular
Ahora Nación anunció que no respaldará a Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial y estableció su distancia de Fuerza Popular

El partido Ahora Nación, que postuló a la presidencia al exrector Alfonso López Chau, informó este lunes que no apoyará a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en la segunda vuelta, una decisión que ya había sido adoptada por el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga.

En un comunicado, la organización política indicó que, a partir de ahora, exigirá “compromisos claros” al candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, quien disputará el balotaje con Fujimori el próximo 7 de junio.

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La agrupación destacó que más del 80% de los ciudadanos no respalda a ninguno de los aspirantes que compiten por la Presidencia. “El resultado del sistema político electoral nos lleva a elegir entre estas dos alternativas. Ni Fuerza Popular ni Juntos por el Perú representan a la mayoría del país”, señala el pronunciamiento.

Agregó que Fuerza Popular constituye “una amenaza directa a la democracia”, y menciona su “historial de corrupción, vocación autoritaria y sistemático intento de capturar instituciones públicas”. Añade que esa agrupación “ha profundizado la crisis institucional, debilitando la independencia de poderes”.

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Ahora Nación
El partido señaló que exigirá compromisos específicos a Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, antes de considerar algún apoyo

Sobre Juntos por el Perú y su candidato, Ahora Nación expresó desconfianza: “Hay dudas legítimas sobre sus decisiones, la transparencia de su entorno y su compromiso con un gobierno para todo el país”, indicó, aunque aclaró que no promoverá el voto en blanco ni el viciado, ya que “abstenernos significaría que otros decidan el futuro del país”.

El comunicado exige a Sánchez compromisos “no con Ahora Nación —porque no pretendemos cargos, ni cogobierno—, sino con el país entero”, entre las cuales se incluyen “respeto absoluto a la democracia, la institucionalidad y la independencia de poderes”.

También pide “defensa de los derechos fundamentales, lucha contra la corrupción y las economías ilegales”, y acceso a servicios públicos “dignos, eficientes y descentralizados”, así como un “gabinete de unidad nacional”.

En la víspera, el exalcalde de Lima afirmó que no se reunirá con Fujimori pues no tiene “nada que hablar” con ella y la cuestionó por haber sostenido un encuentro con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quien estuvo al frente del país entre julio de 2016 y marzo de 2018.

La organización manifestó que ningún candidato representa a la mayoría del país y expresó desconfianza hacia ambas opciones
La organización manifestó que ningún candidato representa a la mayoría del país y expresó desconfianza hacia ambas opciones

En cambio, afirmó que comparte puntos en común con representantes de otros partidos. “Con el señor Alfonso López Chau tengo excelente relación. Es exrector de la UNI. Tiene gente de buen nivel. Con Ricardo Belmont también tengo una excelente llegada”, expresó en diálogo con Latina TV.

Réplica

Consultada sobre estas declaraciones, la candidata refirió que su partido mantiene la disposición para dialogar con todas las fuerzas políticas, incluyendo a Renovación Popular. “No estoy negando la posibilidad de diálogo con nadie. Las puertas del diálogo están abiertas para todos. En lo personal he saludado a varios candidatos presidenciales. Los futuros senadores y diputados de nuestro partido ya conversan con otros representantes”, declaró.

“Hay muchas coincidencias y yo creo que eso es saludable. Respeto la postura del señor Rafael López Aliaga, pero en el momento que él quiera dialogar, las puertas del partido siempre, siempre van a estar abiertas”, abundó.

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